এবারের এসএমই মেলায় নজর কাড়ছে উদ্যোক্তাদের রঙিন পোশাকের কালেকশন

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ–চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে চলছে ১২তম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা। এসএমই ফাউন্ডেশনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত এ বছরের এই বৃহৎ আয়োজনটি দেশের ক্ষুদ্র, মাঝারি, বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য একটি বড় প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে। মেলায় অংশ নিয়েছে ৪০০টির বেশি স্টল ও ৩৫০ জন উদ্যোক্তা। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো—অংশগ্রহণকারীদের ৬৫ শতাংশই নারী, যাঁরা নিজেদের পণ্য, ব্র্যান্ড ও সৃজনশীল কাজকে আরও বড় পরিসরে তুলে ধরার সুযোগ পাচ্ছেন। স্টলগুলো ঘুরে দেখা যায়—চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, প্লাস্টিক ও ইলেকট্রনিকস পণ্য, পাটজাত পণ্য, ফার্নিচার, হালকা প্রকৌশল পণ্য, কারুশিল্প, কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্য, পোশাক, জুয়েলারি থেকে শুরু করে নানা রকম হস্তশিল্প—সবই জায়গা করে নিয়েছে এখানে। ইতিমধ্যে দর্শনার্থীদের কাছে এই মেলা বেশ সাড়া ফেলেছে। অনেকেই আসছেন পছন্দের পোশাক কিনতে। মেলায় ঢুঁ মেরে যেতে পারেন আপনিও। চলবে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত। ছবির গল্পে রইল বিস্তারিত...