এবারের এসএমই মেলায় নজর কাড়ছে উদ্যোক্তাদের রঙিন পোশাকের কালেকশন
ইভেন্ট

এবারের এসএমই মেলায় নজর কাড়ছে উদ্যোক্তাদের রঙিন পোশাকের কালেকশন

শেয়ার করুন
ফলো করুন

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ–চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে চলছে ১২তম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা। এসএমই ফাউন্ডেশনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত এ বছরের এই বৃহৎ আয়োজনটি দেশের ক্ষুদ্র, মাঝারি, বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য একটি বড় প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে। মেলায় অংশ নিয়েছে ৪০০টির বেশি স্টল ও ৩৫০ জন উদ্যোক্তা। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো—অংশগ্রহণকারীদের ৬৫ শতাংশই নারী, যাঁরা নিজেদের পণ্য, ব্র্যান্ড ও সৃজনশীল কাজকে আরও বড় পরিসরে তুলে ধরার সুযোগ পাচ্ছেন। স্টলগুলো ঘুরে দেখা যায়—চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, প্লাস্টিক ও ইলেকট্রনিকস পণ্য, পাটজাত পণ্য, ফার্নিচার, হালকা প্রকৌশল পণ্য, কারুশিল্প, কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্য, পোশাক, জুয়েলারি থেকে শুরু করে নানা রকম হস্তশিল্প—সবই জায়গা করে নিয়েছে এখানে। ইতিমধ্যে দর্শনার্থীদের কাছে এই মেলা বেশ সাড়া ফেলেছে। অনেকেই আসছেন পছন্দের পোশাক কিনতে। মেলায় ঢুঁ মেরে যেতে পারেন আপনিও। চলবে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত। ছবির গল্পে রইল বিস্তারিত...

১/১৭
দেশীয় লাইফস্টাইল বুটিক খুঁত পরিচিত সবার কাছেই। তাদের সিগনেচার প্যাঁচওয়ার্ক পোশাক, সুতি শাড়ি , স্কার্ট, টপ, প্যান্ট পাওয়া যাচ্ছে এখানে
দেশীয় লাইফস্টাইল বুটিক খুঁত পরিচিত সবার কাছেই। তাদের সিগনেচার প্যাঁচওয়ার্ক পোশাক, সুতি শাড়ি , স্কার্ট, টপ, প্যান্ট পাওয়া যাচ্ছে এখানে
বিজ্ঞাপন
২/১৭
দেশের সুপরিচিত ফ্যাশন উদ্যোগ সরলা। তাদের ডিজিটাল প্রিন্টের সুপার ট্রেন্ডি শাড়ি আর ফ্লেক্সি ব্লাউজ কিনতে চাইলে সরলায় একবার ঢুঁ মারতে পারেন।
দেশের সুপরিচিত ফ্যাশন উদ্যোগ সরলা। তাদের ডিজিটাল প্রিন্টের সুপার ট্রেন্ডি শাড়ি আর ফ্লেক্সি ব্লাউজ কিনতে চাইলে সরলায় একবার ঢুঁ মারতে পারেন।
৩/১৭
সঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে হ্যান্ডপেইন্টেড সানগ্লাস আর গয়নাও
সঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে হ্যান্ডপেইন্টেড সানগ্লাস আর গয়নাও
বিজ্ঞাপন
৪/১৭
দেশীয় ফেব্রিকে প্রাকৃতিক রঙে (ন্যাচারাল ডাই) রাঙিয়ে গড়ে তুলেছেন নিজস্ব ফ্যাশন ব্র্যান্ড ‘যারীনস ক্রিয়েশন’। শাড়ি, থ্রি–পিস, পাঞ্জাবি, ওড়না, পর্দা, বেডশিটসহ নানা ধরনের পোশাক পাওয়া যাচ্ছে এই ব্র্যান্ডে
দেশীয় ফেব্রিকে প্রাকৃতিক রঙে (ন্যাচারাল ডাই) রাঙিয়ে গড়ে তুলেছেন নিজস্ব ফ্যাশন ব্র্যান্ড ‘যারীনস ক্রিয়েশন’। শাড়ি, থ্রি–পিস, পাঞ্জাবি, ওড়না, পর্দা, বেডশিটসহ নানা ধরনের পোশাক পাওয়া যাচ্ছে এই ব্র্যান্ডে
৫/১৭
আর্টজেনিক্স বাই আনিকা আর রাফিহা ফ্যাশন হাউস বসেছে তাদের সিগনেচার পণ্য নিয়ে। আর্টজেনিক্স বাই আনিকা কাজ করছে এক্সক্লুসিভ লিমিটেড অ্যাডিশন বাজেট ফ্রেন্ডলি শাড়ি নিয়ে। পাশাপাশি রেগুলার ডিজাইনের শাড়িগুলোতে ক্রেতাদের জন্য থাকছে বিশেষ ছাড়। এ ছাড়া কাস্টমাইজড টি–শার্টও থাকছে ইয়ার এন্ড সেলে।
আর্টজেনিক্স বাই আনিকা আর রাফিহা ফ্যাশন হাউস বসেছে তাদের সিগনেচার পণ্য নিয়ে। আর্টজেনিক্স বাই আনিকা কাজ করছে এক্সক্লুসিভ লিমিটেড অ্যাডিশন বাজেট ফ্রেন্ডলি শাড়ি নিয়ে। পাশাপাশি রেগুলার ডিজাইনের শাড়িগুলোতে ক্রেতাদের জন্য থাকছে বিশেষ ছাড়। এ ছাড়া কাস্টমাইজড টি–শার্টও থাকছে ইয়ার এন্ড সেলে।
৬/১৭
‘পাওয়ার অব সি’ নামের কয়েকটি উদ্যোগ একসঙ্গে বসেছে এখানে। হাতের কাজ, হ্যান্ডপেইন্ট, ব্লক ডিজাইনের শাড়ি নিয়ে বসেছে ব্র্যান্ড কুসুম।
‘পাওয়ার অব সি’ নামের কয়েকটি উদ্যোগ একসঙ্গে বসেছে এখানে। হাতের কাজ, হ্যান্ডপেইন্ট, ব্লক ডিজাইনের শাড়ি নিয়ে বসেছে ব্র্যান্ড কুসুম।
৭/১৭
আর রাইনাস কালেকশনে সব ডিজাইনের পোশাক পাওয়া যাচ্ছে
আর রাইনাস কালেকশনে সব ডিজাইনের পোশাক পাওয়া যাচ্ছে
৮/১৭
এই ব্র্যান্ডের বিশেষ আকর্ষণ কো-অর্ড আর সুতির জ্যাকেট
এই ব্র্যান্ডের বিশেষ আকর্ষণ কো-অর্ড আর সুতির জ্যাকেট
৯/১৭
ঘরোয়া বুটিকসে পাওয়া যাচ্ছে নকশিকাঁথার শাল আর জামা
ঘরোয়া বুটিকসে পাওয়া যাচ্ছে নকশিকাঁথার শাল আর জামা
১০/১৭
ডাই করা শাড়ি, শাল, থ্রি–পিস, টু–পিসের বাহারি কালেকশন আছে ক তে কাপড়ে।
ডাই করা শাড়ি, শাল, থ্রি–পিস, টু–পিসের বাহারি কালেকশন আছে ক তে কাপড়ে।
১১/১৭
১২/১৭
প্রাকৃতিক রং বা ন্যাচারাল ডাইয়ের সিল্ক ও সুতি শাড়ির বিশেষ সমাহার আছে টি গাঁও কারুশিল্পে
প্রাকৃতিক রং বা ন্যাচারাল ডাইয়ের সিল্ক ও সুতি শাড়ির বিশেষ সমাহার আছে টি গাঁও কারুশিল্পে
১৩/১৭
একদম পিওর তাঁতের লুঙ্গি, শাড়ি আর ওড়না কিনতে এই স্টলে যেতে পারেন ৭. নকশি মেলায় আছে ট্রেন্ডি ও আধুনিক সব পোশাক।
একদম পিওর তাঁতের লুঙ্গি, শাড়ি আর ওড়না কিনতে এই স্টলে যেতে পারেন ৭. নকশি মেলায় আছে ট্রেন্ডি ও আধুনিক সব পোশাক।
১৪/১৭
হাতে বানানো ক্রোশেটের ( কুশিকাঁটা) পঞ্চ, মাফলারের মতো স্টাইলিশ সব শীতের আইটেম পাওয়া যাচ্ছে শিল্প হলিকে
হাতে বানানো ক্রোশেটের ( কুশিকাঁটা) পঞ্চ, মাফলারের মতো স্টাইলিশ সব শীতের আইটেম পাওয়া যাচ্ছে শিল্প হলিকে
১৫/১৭
বাহারি হ্যান্ডপেইন্টের সিগনেচার শাড়ি পাওয়া যাচ্ছে পিন্ধন -এ
বাহারি হ্যান্ডপেইন্টের সিগনেচার শাড়ি পাওয়া যাচ্ছে পিন্ধন -এ
১৬/১৭
এবারের এসএমই মেলায় বিশেষ নজর কাড়ছে হাতের কাজের কালেকশনগুলো
এবারের এসএমই মেলায় বিশেষ নজর কাড়ছে হাতের কাজের কালেকশনগুলো
১৭/১৭
পূর্বাশা গিফট অ্যান্ড খাদির স্টলে পাওয়া যাচ্ছে পিওর খাদি কাপড়। হাতে ধরে বুঝে তারপরই কেনা যাবে পছন্দের পণ্যটি
পূর্বাশা গিফট অ্যান্ড খাদির স্টলে পাওয়া যাচ্ছে পিওর খাদি কাপড়। হাতে ধরে বুঝে তারপরই কেনা যাবে পছন্দের পণ্যটি
প্রকাশ: ১০ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৪: ৫৭
বিজ্ঞাপন