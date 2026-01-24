শীতের সন্ধ্যায় পিঠার স্বাদে হোটেল সারিনার আয়োজন

এই উৎসবে তুলে ধরা হচ্ছে গ্রামবাংলার ঘরোয়া পিঠা তৈরির সেই চিরচেনা অভিজ্ঞতা। ঐতিহ্যবাহী রেসিপিতে প্রস্তুত করা হবে ভাপা পিঠা, চিতই পিঠা, পুলি পিঠা, পাটিসাপটা, মালপোয়া সহ নানান ধরনের মিষ্টি ও ঝাল পিঠা। সিরায় ভেজানো ও ভাপে তৈরি পিঠাগুলো শীতের সন্ধ্যায় এনে দেবে এক নস্টালজিক তৃপ্তি।
পিঠা উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ ধোঁয়া ওঠা স্মোকড পিঠা। ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিতে রান্না করা হবে এসব পিঠা। যা মুহূর্তেই মনে করিয়ে দেবে গ্রামবাংলার শীতের সন্ধ্যা, চুলার পাশে বসে থাকা আর গল্পে ভরা সময়গুলোকে। সদ্য তৈরি ধোঁয়া ওঠা পিঠা শীতের স্বাদকে আরও গভীর করে তুলবে।
সংস্কৃতি, উষ্ণতা ও একসঙ্গে সময় কাটানোর আনন্দকে সামনে রেখেই সাজানো হবে এই পিঠা উৎসব। পরিবার, বন্ধু কিংবা কর্পোরেট অতিথিদের জন্য এটি হয়ে উঠতে পারে এক আরামদায়ক মিলনমেলা, যেখানে ঐতিহ্যের স্বাদ উপভোগ করা যাবে হোটেল সারিনার পরিমার্জিত আতিথেয়তার পরিবেশে।
পিঠা উৎসব চলবে ২৫ জানুয়ারি থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, প্রতিদিন বিকেল ৪টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত। শীতের সন্ধ্যায় মৌসুমি স্বাদের খোঁজে অতিথিদের জন্য এই আয়োজন নিঃসন্দেহে হতে পারে একটি বিশেষ গন্তব্য।
এ ধরনের আয়োজনের মাধ্যমে হোটেল সারিনা ঢাকা স্থানীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরার পাশাপাশি অতিথিদের জন্য স্মরণীয় মৌসুমি অভিজ্ঞতা উপহার দিতে চায় বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ্য।
ছবি: হোটেল সারিনা ঢাকা