আফতাবনগরে লা ডেলিশিয়ার নতুন আউটলেট চালু

রাজধানীর ব্যস্ত নগরজীবনে বিকেলের এক কাপ কফি আর ফ্রেশ বেকড পেস্ট্রির জন্য এখন আর দূরে যেতে হবে না। আফতাবনগরেই যাত্রা শুরু করলো ফরাসি ধাঁচের আর্টিজান বেকারি ও ক্যাফে ব্র্যান্ড লা ডেলিশিয়া-র নতুন আউটলেট।

মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয় আউটলেটটি। এসময় উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী পরিচালক মন্নুজান নার্গিস, মার্কেটিং ও সেলস বিভাগের প্রতিনিধি, আমন্ত্রিত অতিথি, লয়্যাল গ্রাহক এবং গণমাধ্যমকর্মীরা।

উদ্বোধনী বক্তব্যে মন্নুজান নার্গিস জানান, আফতাবনগর এলাকার গ্রাহকেরা দীর্ঘদিন ধরে এখানে একটি আউটলেট চেয়ে আসছিলেন। সেই চাহিদার প্রতিফলন হিসেবেই এই নতুন যাত্রা। তাঁর ভাষায়, এই আউটলেট স্থানীয় গ্রাহকদের সঙ্গে ব্র্যান্ডের সম্পর্ককে আরও ঘনিষ্ঠ করবে।

কী থাকছে নতুন আউটলেটে?

নতুন এই আউটলেটে পাওয়া যাবে ব্র্যান্ডটির বহুল জনপ্রিয় সিগনেচার পণ্যসমূহ—

* ক্লাসিক ও কাস্টমাইজড কেক

* ফ্রেশ পেস্ট্রি

* হ্যান্ডক্রাফটেড ডোনাট

* আর্টিসান কুকিজ

* প্রিমিয়াম ডেজার্ট

* ভিন্নধর্মী স্যাভরি আইটেম

প্রতিটি আইটেমেই রয়েছে ফরাসি বেকিং ঐতিহ্যের ছোঁয়া এবং আধুনিক স্বাদের ভারসাম্য। জন্মদিন, অ্যানিভার্সারি কিংবা হঠাৎ করে প্রিয়জনকে চমকে দিতে—সব উপলক্ষেই এখানে মিলবে মানানসই আয়োজন।

উদ্বোধনী অফার

নতুন আউটলেট উদ্বোধন উপলক্ষে ১৭ ও ১৮ ফেব্রুয়ারি থাকছে ১০ শতাংশ সেভিংস অফার। অর্থাৎ, এই দুই দিনে প্রিয় কেক বা ডেজার্ট কেনায় মিলবে বিশেষ ছাড়।

অনলাইনেও সহজ অর্ডার

শুধু সরাসরি আউটলেটে গিয়েই নয়, অনলাইনেও অর্ডার করা যাবে পছন্দের পণ্য। প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট (www.ledelicia.com) ও ফেসবুক পেজের মাধ্যমে ঘরে বসেই কেক ও অন্যান্য বেকড আইটেম অর্ডার করার সুযোগ থাকছে।

রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় একাধিক আউটলেট পরিচালনার পর এবার আফতাবনগরেও সেবা সম্প্রসারণ করলো লা ডেলিশিয়া। নতুন এই সংযোজন নিঃসন্দেহে এলাকার ফুড লাভারদের জন্য হয়ে উঠবে এক নতুন আড্ডা ও স্বাদের গন্তব্য।

ছবি: লা ডেলিশিয়া

প্রকাশ: ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১০: ৫৭
