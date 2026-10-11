সাউথ এশিয়ান ট্রাভেল অ্যাওয়ার্ডসে সেরা নতুন হোটেলের স্বীকৃতি পেল হায়াত প্লেস ঢাকা উত্তরা

আন্তর্জাতিক আতিথেয়তা খাতে বাংলাদেশের অবস্থান আরও দৃশ্যমান হলো নতুন এক স্বীকৃতির মাধ্যমে। সাউথ এশিয়ান ট্রাভেল অ্যাওয়ার্ডস (স্যাটা) ২০২৬-এ ‘সাউথ এশিয়াস বেস্ট নিউ হোটেল/রিসোর্ট বাংলাদেশ’ পুরস্কার পেয়েছে হায়াত প্লেস ঢাকা উত্তরা। মালদ্বীপের রাজধানী মালে শহরের বার্সেলো নাসান্ধুরা মালদ্বীপস-এ আয়োজিত অনুষ্ঠানে এই স্বীকৃতি পায় হোটেলটি। সংশ্লিষ্টদের মতে, এই অর্জন বাংলাদেশের আতিথেয়তা খাতে আন্তর্জাতিক মানের সেবা ও অতিথি অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করার প্রচেষ্টাকে আরও উৎসাহিত করবে।
দক্ষিণ এশিয়ার ভ্রমণ ও পর্যটনশিল্পের উল্লেখযোগ্য আয়োজনগুলোর একটি সাউথ এশিয়ান ট্রাভেল অ্যাওয়ার্ডস (স্যাটা)। এ অঞ্চলের হোটেল, পর্যটন সংস্থা ও আতিথেয়তা খাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাফল্য তুলে ধরার পাশাপাশি সেবার মান, উদ্ভাবন এবং অতিথিসন্তুষ্টিতে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি দেয় এই আয়োজন।
এবারের আসরে হায়াত প্লেস ঢাকা উত্তরা পেয়েছে বাংলাদেশের সেরা নতুন হোটেলের স্বীকৃতি। হোটেলটির জন্য এই অর্জন যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের আতিথেয়তা খাতের বিকাশ তুলে ধরার ক্ষেত্রেও তা তাৎপর্যপূর্ণ।
উত্তরার সুবিধাজনক অবস্থানে অবস্থিত হায়াত প্লেস ঢাকা উত্তরা ব্যবসায়িক ও অবকাশযাপন, দুই ধরনের ভ্রমণকারীর কথা বিবেচনায় রেখে সেবা দিয়ে আসছে। আধুনিক নকশা, সমসাময়িক আবাসনব্যবস্থা এবং সহজ ও স্বচ্ছন্দ সেবার সমন্বয়ে অতিথিদের আরামদায়ক থাকার অভিজ্ঞতা দেওয়াই হোটেলটির অন্যতম লক্ষ্য।
ভ্রমণের ধরন যেমনই হোক, থাকার জায়গায় স্বাচ্ছন্দ্য, প্রয়োজনীয় সুবিধা এবং আন্তরিক সেবা গুরুত্বপূর্ণ। এসব ক্ষেত্রে অতিথিদের প্রত্যাশা পূরণের প্রচেষ্টার স্বীকৃতি হিসেবেই স্যাটা ২০২৬-এর এই পুরস্কারকে দেখছে হোটেল কর্তৃপক্ষ।
হোটেলটির নেতৃত্বের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অতিথি, সহকর্মী ও অংশীদারদের ধারাবাহিক আস্থা ও সহযোগিতার জন্য তারা কৃতজ্ঞ। এই স্বীকৃতি ভবিষ্যতে সেবার মান আরও উন্নত করা এবং ভ্রমণকারীদের জন্য আরও মূল্যবান অভিজ্ঞতা তৈরির অনুপ্রেরণা জোগাবে।
হোটেলটির কর্মীদের আন্তরিকতা, দায়িত্বশীলতা এবং অতিথিদের প্রয়োজনকে গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়টিও এই অর্জনের সঙ্গে যুক্ত। প্রতিদিনের সেবায় যত্ন ও পেশাদারত্বের সমন্বয় ঘটিয়ে অতিথিদের জন্য স্মরণীয় অভিজ্ঞতা তৈরি করাই তাদের লক্ষ্য।
আন্তর্জাতিক ভ্রমণকারীদের কাছে বাংলাদেশকে আরও আকর্ষণীয় গন্তব্য হিসেবে তুলে ধরতে মানসম্মত হোটেল ও আতিথেয়তা সেবার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। হায়াত প্লেস ঢাকা উত্তরা এই স্বীকৃতির মাধ্যমে আঞ্চলিক আতিথেয়তা খাতে নিজেদের অবস্থান আরও দৃঢ় করার সুযোগ পেয়েছে।
হোটেলটি জানিয়েছে, আধুনিক সুযোগ-সুবিধা, আন্তরিক আতিথেয়তা এবং অতিথিদের প্রয়োজন অনুযায়ী সেবা দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে তারা এগিয়ে যেতে চায়। স্যাটা ২০২৬-এর এই অর্জন সেই যাত্রায় নতুন অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে বলে আশা করছে প্রতিষ্ঠানটি।
ছবি: হায়াত প্লেস ঢাকা উত্তরা