ফ্যাশন মিটস জাস্টিস: আইনের ভিজ্যুয়ালে ফ্যাশনের অভিনব রূপ

কোর্টরুম মানেই কি সেই চিরচেনা সাদা–কালো পোশাক? ৮ ডিসেম্বরের বিকেলে সেই ধারা থেকে বেরিয়ে এসে সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনে অনুষ্ঠিত হয় ফ্যাশন মিটস জাস্টিস নামের এক ভিন্নধর্মী অনুষ্ঠান। আইনজীবী মাসুমা আক্তার মিথিলার উদ্যোগে এই আয়োজন আইন ও ফ্যাশনের মেলবন্ধনকে নিয়ে গেছে নতুন মাত্রায়। এই প্রদর্শনীর পোশাক সংগ্রহে আইনের প্রতীক, ল্যান্ডমার্ক ও রায়ের ধারণাকে ফ্যাশনের মাধ্যমে ভিজ্যুয়াল ভাষায় রূপান্তর করা হয়েছে। এবার চতুর্থবারের আয়োজিত হলো এই অনুষ্ঠান।
৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান। আরও উপস্থিত ছিলেন সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার মাহফুজুর রহমান মিলন।
৮ ডিসেম্বর ছিল প্রদর্শনীর দ্বিতীয় ও শেষ দিন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন বিচারপতি খিজির আহমেদ চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিচারপতি সৈয়দ হাসান জুবায়ের, বিচারপতি আহমেদ সোহেল, বিচারপতি মুবিনা আসাফ, সিনিয়র আইনজীবী এ কে এম বদরুদ্দোজা, ফ্যাশন ডিজাইনার বিবি রাসেল, ব্যারিস্টার রাশনা ইমাম, ব্যারিস্টার আনিতা গাজী রহমান ও ফ্যাশন ডিজাইনার বিপ্লব সাহা।
অনুষ্ঠানে আইনবিষয়ক মাসিক ‘পত্রিকা লাইফ ইন ল’র মোড়ক উন্মোচন করা হয়, যা মাসুমা আক্তার মিথিলার সম্পাদনায় প্রকাশিত। এ ছাড়া কোর্টেলা নামে আইনি থিমে অলংকৃত পোশাক ব্র্যান্ডের উদ্বোধন করেন ফ্যাশন ডিজাইনার বিবি রাসেল, যেখানে আইন থিমযুক্ত শাড়ি, কোর্ট শার্ট, ইউনিসেক্স রোব ও অন্যান্য অ্যাকসেসরিজ প্রদর্শিত হয়। কোর্টেলা ব্র্যান্ডটি দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম আইনবিষয়ক ফ্যাশন ব্র্যান্ড, যা আইনের থিমের মাধ্যমে ফ্যাশনকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে।
অনুষ্ঠানে পুরুষ ও নারী আইনজীবীদের সাহসিকতা ও সংগ্রামকে সম্মান জানানো হয়, যাঁরা আদালত, পরিবার এবং পেশাগত জীবনের মধ্যে সমন্বয় রেখে নিজেদের পথ গড়ে তুলছেন, অনুসরণীয় হয়েছেন। অনুষ্ঠানের শেষে আইনজীবীদের অংশগ্রহণে ফ্যাশন শোর আয়োজন করা হয়।
আগে মিতার গল্প ব্র্যান্ডের মাধ্যমে মিথিলা বিভিন্ন ধরনের পোশাক নকশা করলেও এক্সক্লুসিভ আইনি মোটিফ নিয়ে তাঁর সৃজনকে এখন থেকে ব্র্যান্ডিং করছেন কোর্টেলা নামে। মিতার গল্পে তিনি বরাবরই একজন নারী আইনজীবীর সংগ্রাম ও জীবনযাত্রাকে তুলে ধরেছেন। আর কোর্টেলার মাধ্যমে তিনি আইন ও ফ্যাশনের সমন্বয় ঘটিয়ে এক নতুন অধ্যায় উন্মোচন করেছেন।
এই ইভেন্টের মূল উদ্দেশ্য ছিল পোশাকের মাধ্যমে আইন এবং এই পেশার গৌরবকে সংরক্ষণ করা। এটি আইনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার পাশাপাশি পোশাকের মাধ্যমে আইনের বৈশিষ্ট্য ও প্রাধান্য তুলে ধরে।
এই উদ্যোগ আইনি পেশায় থাকা পুরুষ ও নারীদের দৈনন্দিন সাহস ও সংগ্রামকে সম্মান জানায়, যাঁরা আদালত, পরিবার ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যে সমন্বয় রেখে নিজেদের পথ গঠন করছেন। মাসুমা আক্তার মিথিলার এই উদ্যোগ আইনি ও ফ্যাশন–দুনিয়ার ব্যক্তিদের প্রশংসায় ভাসছে। এটি বাংলাদেশের ফ্যাশন ও আইনের দুনিয়ায় এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে।
ছবি: আয়োজক