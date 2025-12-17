এ ওয়ার্ল্ড অন ইউর প্লেট: জিং রেস্টুরেন্টে এক বুফেতেই বিশ্বভ্রমণের স্বাদ

সম্প্রতি জিং রেস্টুরেন্টে শুরু হয়েছে বিশেষ বুফে ডিনার, এ ওয়ার্ল্ড অন ইউর প্লেট। যেখানে এক টেবিলেই মিলছে বিশ্বের নানা প্রান্তের স্বাদ, সঙ্গে বাংলাদেশের নিজস্ব খাবারের উষ্ণ পরিচিতি। ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ৩১ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত, প্রতি বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার সন্ধ্যায় এই ইন্টারন্যাশনাল কুইজিন নাইট উপভোগ করতে পারবেন অতিথিরা। সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ১০টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত চলবে এই বুফে অভিজ্ঞতা।
‘এ ওয়ার্ল্ড অন ইউর প্লেট’ কনসেপ্টের মূল ভাবনাই হলো—বিশ্বের বৈচিত্র্যময় খাবারকে এক ছাদের নিচে নিয়ে আসা, তবে দেশীয় স্বাদের শিকড় ভুলে না গিয়ে। তাই এখানে যেমন থাকছে এশিয়ান ডেলিকেসি ও ইউরোপিয়ান ক্ল্যাসিক, তেমনি থাকবে বাংলাদেশের পরিচিত স্বাদের ছোঁয়াও।
জিং-এর দক্ষ শেফরা প্রিমিয়াম উপকরণ ও নিখুঁত কালিনারি দক্ষতায় সাজিয়েছেন তাদের বুফে মেনু, যাতে প্রতিবারই অতিথিরা পান নতুন কিছু আবিষ্কারের আনন্দ।
বুফের শুরুতেই নজর কাড়বে রঙিন সালাদ আর ফ্রেশ সুশি সিলেকশন। মৌসুমি সি-ফুড দিয়ে তৈরি সুশি রোল, নরম ও জুসি গ্রিলড মিট, আর যত্ন নিয়ে বানানো সিগনেচার এন্ট্রি—সব মিলিয়ে আন্তর্জাতিক গ্যাস্ট্রোনমির পূর্ণ অভিজ্ঞতা।
ভেজিটেরিয়ান অতিথিদের জন্যও রয়েছে আলাদা করে তৈরি নানা পদ। আর খাবারের শেষে ডেজার্ট প্রেমীদের জন্য থাকছে রিচ চকলেট ডেজার্ট ও ট্রপিক্যাল ফ্রুট টার্টের মতো লোভনীয় আইটেম। পুরো অভিজ্ঞতাকে আরও পরিপূর্ণ করতে রয়েছে সতেজ পানীয়ের বাছাই, যা খাবারের সঙ্গে সুন্দরভাবে মানিয়ে যায়।
জিং-এর স্টাইলিশ ইন্টেরিয়র, আধুনিক নকশা আর উষ্ণ অ্যাম্বিয়েন্স এই বুফেকে করে তুলেছে পরিবার, বন্ধু কিংবা বিশেষ কোনো সন্ধ্যা উদ্যাপনের জন্য আদর্শ। এখানে ডিনার মানে শুধু খাবার নয়, বরং স্মরণীয় একটি সন্ধ্যার অভিজ্ঞতা।
উৎসবের আনন্দ আরও বাড়াতে ব্র্যাক ব্যংকের কার্ডধারীদের জন্য রয়েছে বিশেষ বাই ওয়ান গেট টু অফার। ৪,৯৯৯ টাকায় এই প্রিমিয়াম ইন্টারন্যাশনাল বুফে উপভোগ করার সুযোগ থাকছে, যা পরিবার ও বন্ধুদের নিয়ে উদ্যাপনের জন্য একেবারে উপযুক্ত।
লোকেশন: হায়াত প্লেস ঢাকা উত্তরা
ডিনার বুফে: বৃহস্পতিবার, শুক্রবার ও শনিবার
সময়: সন্ধ্যা ৬:০০টা - রাত ১০:৩০টা
এক সন্ধ্যায় যদি বিশ্বভ্রমণের স্বাদ নিতে চান, আরামদায়ক পরিবেশে, তবে জিং-এর ‘এ ওয়ার্ল্ড অন ইউর প্লেট’ বুফে হতে পারে আপনার পরবর্তী ডাইনিং গন্তব্য।
ছবি: হায়াত প্লেস ঢাকা উত্তরা