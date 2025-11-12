ওয়ার্ল্ড লাক্সারি অ্যাওয়ার্ডসে তিনটি খেতাব জিতল গোল্ডেন টিউলিপ দা গ্র্যান্ডমার্ক ঢাকা

এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বাংলাদেশের প্রিমিয়াম হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রিতে এক ঐতিহাসিক মাইলফলক, যা হোটেলটির ব্যতিক্রমী সেবা, সূক্ষ্ম আতিথেয়তা ও বিশ্বমানের বিলাসিতা প্রদানের অবিচল অঙ্গীকারের উজ্জ্বল প্রমাণ। সিঙ্গাপুরে আয়োজিত এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে পুরস্কারগুলো প্রদান করা হয়।
হোটেলটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব খালেদ উর রহমান পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে পুরো প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সম্মানজনক এই পুরস্কার গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, এই অর্জন শুধুমাত্র হোটেলের উচ্চমানের সেবা ও উৎকর্ষের স্বীকৃতি নয়, বরং এটি প্রতিটি কর্মীর অবিচল নিষ্ঠা, আন্তরিক পরিশ্রম ও দলগত প্রচেষ্টার যথাযথ সম্মাননা।
গোল্ডেন টিউলিপ দা গ্র্যান্ডমার্ক ঢাকা সর্বদাই সেবার মান অতিক্রম করে অতিথিদের জন্য বিলাসবহুল আতিথেয়তার সর্বোচ্চ অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ উল্লেখ করে ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব খালেদ উর রহমান বলেন, "এই অর্জন কেবল একটি ট্রফির চেয়ে বেশি; এটি আমাদের সম্পূর্ণ দলের সম্মিলিত আবেগ ও কঠোর পরিশ্রমের সত্যতা। এটি আমাদের প্রিয় অতিথিদের অমূল্য সমর্থন ও আস্থাকেও প্রতিফলিত করে। আমরা সর্বদাই সেবার মান অতিক্রম করতে এবং গোল্ডেন টিউলিপ দা গ্র্যান্ডমার্ক ঢাকার অতিথির জন্য বিলাসবহুল আতিথেয়তার সর্বোচ্চ শিখর নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"
পুরুষকার প্রদান অনুষ্ঠানে গোল্ডেন টিউলিপ দা গ্র্যান্ডমার্ক ঢাকাকে প্রশংসা করা হয়েছে তাদের বিশ্বমানের সেবা, উৎকৃষ্ট অতিথি সন্তুষ্টি এবং লাক্সারি হসপিটালিটির নতুন মানদণ্ড স্থাপনের জন্য। বনানীর প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত হোটেলটিতে রয়েছে আন্তর্জাতিক মানের কক্ষ, প্রিমিয়াম রেস্টুরেন্ট এবং আধুনিক সুবিধা একে ব্যবসায়িক ও অবকাশ যাপনকারী উভয়ের কাছেই সমান জনপ্রিয় করে তুলেছে।
এই সাফল্য বাংলাদেশের হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রিতে এক উজ্জ্বল মাইলফলক হিসেবে স্থান করে নিয়েছে, যা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যটকদের জন্য বিলাসবহুল আতিথেয়তার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।
গোল্ডেন টিউলিপ দা গ্র্যান্ডমার্ক ঢাকা আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও স্বীকৃতির মাধ্যমে প্রমাণ করেছে যে, বাংলাদেশও বিশ্বমানের লাক্সারি আতিথেয়তায় নিজস্ব স্থান তৈরি করতে সক্ষম। হোটেলটির উচ্চমানের সেবা, অভিজাত আতিথেয়তা ও আধুনিক সুবিধা শুধু অতিথিদের আকর্ষণ করে না, বরং দেশের হসপিটালিটি খাতের মানকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে। এই সাফল্য প্রমাণ করে যে, বাংলাদেশের প্রিমিয়াম হোটেলগুলো দক্ষতা, নিষ্ঠা এবং বিলাসবহুল অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতা করতে প্রস্তুত।