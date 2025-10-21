বিএসওএবির হেয়ার অ্যান্ড বিউটি কার্নিভ্যাল ২০২৫: দেশীয় সৌন্দর্য পণ্য ব্যবহারের তাগিদ

বিউটি সার্ভিস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (বিএসওএবি) আয়োজনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে রিভাইভ প্রেজেন্টস হেয়ার অ্যান্ড বিউটি কার্নিভ্যাল ২০২৫। এটি তাদের দ্বিতীয় আয়োজন। প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁওয়ের বলরুমে দিনব্যাপী এই কার্নিভ্যালে সেমিনার, দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞ পরিচালিত বিউটিকেয়ার ডেমোনস্ট্রেশন, ফ্যাশন শোসহ আছে বেশ কিছু আয়োজন।
এই আয়োজনে অংশ নিতে সারা দেশ থেকে ঢাকায় হাজির হয়েছেন বিউটি পারলার ও স্যালনের কর্ণধার, সৌন্দর্যবিশেষজ্ঞ, মেকআপ আর্টিস্ট, হেয়ার স্টাইলিশ ও সৌন্দর্যসচেতনরা। তাঁদের পদচারণে মুখর হয়ে ওঠে এই ইভেন্ট।
কার্নিভ্যালের প্রথম পর্ব শুরু হয় প্রায় দুপুরে। সায়েরি মঈনের স্বাগত বক্তব্যের পর ছিল আদিবাসী মেয়েদের নৃত্য পরিবেশনা। এঁরা মূলত বিভিন্ন পারলারের সৌন্দর্যসেবাকর্মী। এরপর ছিল প্যানেল আলোচনা। এবারের বিষয় ছিল ‘সৌন্দর্যসেবায় দেশীয় পণ্য ব্যবহারের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ’। আলোচনায় অংশ নেন কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (সিএবি) সভাপতি এ এইচ এম শফিকুজ্জামান, স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী মালিক মোহাম্মদ সাইদ ও বিএসওএবির প্রেসিডেন্ট কানিজ আলমাস খান। সঞ্চলনার দায়িত্ব পালন করেন জ্যেষ্ঠ ফ্যাশন ও লাইফস্টাইল সাংবাদিক শেখ সাইফুর রহমান।
আন্তর্জাতিক বাজারে ট্রেন্ডে আছে এমন অনেক পণ্য এখন দেশেই তৈরি হচ্ছে। এ প্রসঙ্গেই মালিক মোহাম্মদ সাইদের কাছে সাইফুর রহমান জানতে চান বাংলাদেশের স্থানীয় সৌন্দর্য পণ্যের বাজার কতটুকু ম্যাচিউর এবং বিদেশি পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সেগুলোর শক্তি, দুর্বলতা ও মান সম্পর্কে। ২০ হাজার কোটি টাকার সৌন্দর্য পণ্য তৈরি হয় আমাদের দেশে। আগে শুধু প্রাথমিক কিছু সাবান, শ্যাম্পু তৈরি করলেও এখন ত্বক ও চুলের ধরন বুঝে বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনের দিকে আলোকপাত করেন মালিক মোহাম্মদ সাইদ। সঙ্গে কাঁচামাল আনার চ্যালেঞ্জ সম্পর্কেও আলোচনা করেন তিনি।
দেশীয় সৌন্দর্য পণ্যের প্রতি আস্থা, ভেজাল পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ নিয়ে কথা বলেন এ এইচ এম শফিকুজ্জামান। তিনি বলেন, চালডালের মতো প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে এখন সৌন্দর্য পণ্য। তাই ভেজাল পণ্যও বেড়েছে বাজারে। এ ক্ষেত্রে পারলার ও সাধারণ ক্রেতা, দুই পক্ষকেই সচেতন হতে হবে। এ ব্যাপারে আলোচনা করার সময় তিনি সাংবাদিকদের কাছেও তথ্যসমৃদ্ধ প্রতিবেদন আহ্বান করেন। যেগুলো থেকে জানা যাবে এসব ভেজাল পণ্য উৎপাদনের উৎস সম্পর্কে। সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়ার আশাবাদও ব্যক্ত করেন তিনি। বিউটি বড় সেক্টর হলেও গবেষণা হয়েছে সবচেয়ে কম। সে ব্যাপারেও সবার মনোযোগ আকর্ষণ করেন এই আলোচক। তারপর বাজারে ভেজাল পণ্যের প্রভাব, আইনি কাঠামো নিয়েও প্রাণবন্ত আলোচনা হয়।
দেশি পণ্য ব্যবহারে কী ব্যবস্থা নিচ্ছে পারলারগুলো এই জিজ্ঞাসা ছিল কানিজ আলমাস খানের কাছে। তিনি বলেন, বিভিন্ন সেবার ক্ষেত্রে স্কয়ারের পণ্য ব্যবহার করছে পারলারগুলো। তবে যে পণ্যগুলো পাচ্ছে না, সেগুলোর ক্ষেত্রে নির্ভর করতে হচ্ছে বিদেশি পণ্যে। তাই দেশীয় পণ্যের রেঞ্জ আরও সমৃদ্ধ করার দিকে নজর দিতে পরামর্শ দেন তিনি।
এ আলোচনার বিভিন্ন অংশে উঠে আসে দেশীয় সৌন্দর্য পণ্যের সম্ভাবনা। দেশীয় পণ্যের গুণগত মান, উন্নয়নের উপায় আর বাজারে ভেজাল পণ্যের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ নিয়েও বিশদে কথা হয়। বাইরের ট্রেন্ড ফলো করলেও বা তাদের চাহিদা পরিবর্তন হলেও মানুষের নিজ দেশে তৈরি পণ্যের প্রতি আগ্রহ ও ভালোবাসা থাকে সব সময়।
সেমিনারের পর শুরু হয় বিএসওএবির সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত ডেমোনস্ট্রেশন। বিকেলে হয় কোরিয়ান বিশেষজ্ঞদের লাইভ ডেমোনস্ট্রেশন।
এ ছাড়া সারা দিন হেয়ার অ্যান্ড বিউটি কার্নিভ্যাল উপলক্ষে স্টল সাজিয়েছে স্কয়ারের জনপ্রিয় কসমেটিকস ব্র্যান্ড রিভাইভ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পণ্য নিয়ে আছে মায়া। বিভিন্ন সৌন্দর্য পণ্য নিয়ে আছে ইনডেক্স কেয়ার ও বিজেন। মেশিনারিজ নিয়ে এসেছে আরাফাত বিউটি সলিউশন।
ছবি: হাল ফ্যাশন