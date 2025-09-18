বারুণী ও ত্রিনয়নী শারদীয় মেলা শুরু ১৯ সেপ্টেম্বর

শরৎ ও পূজাকে কেন্দ্র করে বারুণী ও ত্রিনয়নী আয়োজন করেছে দেশীয় পণ্যের মেলা। নাম দেওয়া হয়েছে শারদীয় মেলা।
প্রতিবছর প্রতিটি উৎসবেই বারুণী ও ত্রিনয়নী তাদের উদ্যোগে দেশীয় উদ্যোক্তাদের নিয়ে এই মেলার আয়োজন করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯ ও ২০ সেপ্টেম্বর ধানমন্ডি–২৭-এর মাইডাস সেন্টারে তারা এই মেলার আয়োজন করেছে।
এই মেলায় অনলাইনভিত্তিক উদ্যোক্তারাই বেশি অংশ নিয়ে থাকেন। যাঁরা মূলত দেশীয় পণ্য নিয়ে কাজ করেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা একঝাঁক নবীন–প্রবীণ উদ্যোক্তাদের পণ্য ক্রেতাদের কাছে সহজে পৌঁছে দিতেই এ আয়োজন।
মাইডাস সেন্টারের ১২ তলায় দুই পাশ মিলিয়ে বসবে মোট ৬৬টি স্টল। এর মধ্যে খাবারদাবারের স্টল থাকবে সাতটি। মেলায় থাকবে বিভিন্ন ধরনের শাড়ি, থ্রি–পিস, টু–পিস, ওয়ান পিস কুর্তি পায়জামা, পাঞ্জাবি, টি–শার্ট, হাতের তৈরি নানান রকমের গয়না, মুখরোচক খাবার। এ ছাড়া রয়েছে ঘর সাজানোর নান্দনিক হোম ডেকর সামগ্রী।
মেলা চলবে সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত। এর আয়োজক হিসেবে রয়েছে সঞ্জীব গোপ ও পূর্ণিমা প্রভা। তাঁরা আশা করেন, বারুণী ও ত্রিনয়নী আরও বেশি বেশি দেশি উদ্যোক্তাদের পণ্য প্রদর্শনের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারবে।