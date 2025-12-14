বাংলাদেশে এক ছাদের নিচে বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ডের চশমা নিয়ে এল নাজার

`নাজার'-এ পাওয়া যাবে এজিলরের অত্যাধুনিক প্রযুক্তির লেন্সের সঙ্গে লাক্সোটিকার নিখুঁত ডিজাইনের ফ্রেম—যেখানে ফ্যাশন ও চোখের স্বাস্থ্য একসঙ্গে গুরুত্ব পেয়েছে। নারী, পুরুষ ও শিশু—সব বয়সীদের জন্য রয়েছে লাক্সারি চশমা, রোদচশমা, পাওয়ার লেন্স এবং প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক পণ্য। পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে নির্ভুল পাওয়ার পরীক্ষার সুবিধাও থাকছে, যা চোখের যত্নকে করে আরও সহজ ও নির্ভরযোগ্য।
এক ছাদের নিচে ‘নাজার’-এ মিলছে ওকলে, অলিভার পিপলস, রে-বেন, ভোগ, জর্জিও আরমানি, বারবেরি, কোচ, ডলসে অ্যান্ড গাবানা, এম্পরিও আরমানি, মাইকেল কোরস, প্রাডা, টিফানি অ্যান্ড কো. এবং ভার্সেস—এই ১৩টি আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের নির্বাচিত কালেকশন। ভবিষ্যতে সংগ্রহে আরও বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ড যুক্ত করার পরিকল্পনাও রয়েছে।
ফ্যাশনের ট্রেন্ড অনুসরণের পাশাপাশি চোখের যত্নে সচেতনতা তৈরি করাই ‘নাজার’-এর মূল দর্শন। মানসম্মত আইওয়্যার ব্যবহারের গুরুত্ব তুলে ধরে প্রতিষ্ঠানটি জানায়, চশমা শুধু স্টাইল স্টেটমেন্ট নয়, বরং সুস্থ চোখের সঙ্গী।
গত ১৩ নভেম্বর আনুষ্ঠানিক ব্র্যান্ড লঞ্চের মাধ্যমে রাজধানীর উত্তরা ও গুলশান এলাকায় ‘নাজার’-এর দুটি আউটলেট চালু হয়েছে, যা ধাপে ধাপে আরও বিস্তৃত হবে। উদ্বোধনী আয়োজনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রিয় পাকিস্তানি অভিনেতা আহাদ রাজা মীর। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন কি অপিনিয়ন লিডার ও করপোরেট প্রতিনিধিরা।
ইভেন্টের আগে আয়োজন করা হয় একটি বিশেষ ক্যাম্পেইন—‘নাজার’ থেকে আইওয়্যার কিনলে অংশগ্রহণকারীরা সুযোগ পান আহাদ রাজা মীরের সঙ্গে এক্সক্লুসিভ ‘মিট অ্যান্ড গ্রিট’-এ অংশ নেওয়ার। সৌভাগ্যবান বিজয়ীরা গোল্ডেন টিকিটের মাধ্যমে এই বিশেষ মুহূর্তের সাক্ষী হন।
অনুষ্ঠানে বাড়তি আকর্ষণ যোগ করে আজরা মাহমুদের পরিচালনায় একটি স্টাইলিশ ফ্যাশন শো, যেখানে ‘নাজার’-এর প্রিমিয়াম আইওয়্যার কালেকশন উপস্থাপন করা হয়। এর সঙ্গে অ্যাভয়েড রাফার সংগীত পরিবেশনা পুরো আয়োজনকে এনে দেয় আলাদা মাত্রা।
এই ঝলমলে আয়োজনের ওয়ার্ডরোব পার্টনার হিসেবে ছিল সামারা হায়দার ডিজাইন, মেকআপ পার্টনার নাভিন আহমেদ গালা মেকওভার, আর ফুড পার্টনার হিসেবে যুক্ত ছিল ইনডালজ।
সব মিলিয়ে, চোখের যত্ন আর স্টাইল—দুটোকেই সমান গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশের আইওয়্যার জগতে ‘নাজার’ হয়ে উঠছে নতুন প্রিমিয়াম গন্তব্য।
ছবি: নাজর