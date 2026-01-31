কুকিং স্টার ফাউন্ডেশনের পিঠা উৎসব

“বাংলার পিঠার স্বাদ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে যাক”—এই স্লোগানকে সামনে রেখে আয়োজিত এবারের উৎসবটি ছিল রঙিন, বৈচিত্র্যময় ও প্রাণবন্ত। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পিঠা তৈরিতে আগ্রহী প্রায় ২০০ জন প্রতিযোগী রেজিস্ট্রেশন করেন। বাছাই পর্ব শেষে মূল প্রতিযোগিতায় অংশ নেন ২০ জন প্রতিযোগী।
প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন বিভাগে তাদের সৃজনশীলতা ও দক্ষতা তুলে ধরেন। আঞ্চলিক পিঠা, নৃতাত্ত্বিক পিঠা, ফিউশন পিঠা, বিদেশি পিঠা, বিয়ের পিঠা এবং উৎসব–পার্বণের পিঠা—এই বিভাগগুলোতে পিঠার স্বাদ, ঐতিহ্য ও উপস্থাপনায় ছিল চোখে পড়ার মতো বৈচিত্র্য।
নান্দনিক উপস্থাপনা, নতুনত্ব, স্বাদ, পুষ্টিমান ও ঐতিহ্যের সমন্বয়ের ভিত্তিতে বিচার সম্পন্ন হয়। বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন এনএইচটিটিআই-এর বিভাগীয় প্রধান শেফ জাহেদা বেগম, শেফ মেহেরুন আক্তার মেরি, নাজিয়া ফারহানা, উদ্যোগতা উন্নয়ন সংস্থা উদ্যোগীর চেয়ারপার্সন রাব্বে আরফিনা কোরবান এবং গত বছরের বিজয়ী শেফ মুক্তি খন্দকার।
দারুণ স্বাদের পিঠা ও নান্দনিক উপস্থাপনার মাধ্যমে প্রথম স্থান অর্জন করেন নুসরাত রুমু। পুরস্কার হিসেবে তিনি পেয়েছেন দ্য একাডেমি অফ কুলিনারি অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট (ACHM)-এর সৌজন্যে ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা সমমূল্যের আন্তর্জাতিক মানের ফ্রি প্রশিক্ষণ ও সার্টিফিকেট।
দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন লায়লা জামান, যিনি পেয়েছেন ৭৫ শতাংশ স্কলারশিপ। তৃতীয় স্থান অর্জনকারী তাসলিমা পেয়েছেন ৬৫ শতাংশ স্কলারশিপ। পাশাপাশি প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া সকল উদ্যোক্তাকে পিঠা উৎসব – সিজন ০২–এর ব্যাংকিং পার্টনার ICB Islamic Bank-এর নারী–বান্ধব সঞ্চয় ও বিনিয়োগ প্রকল্প ‘প্রতীতি’-এর পক্ষ থেকে বিশেষ সম্মাননা দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ICB Islamic Bank-এর চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিজানুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বৈশাখী টেলিভিশনের বার্তা প্রধান জিয়াউল কবির সুমন, বাংলা মেইল সম্পাদক কামরুল ইসলাম, ইমরান হাসান, পরিচালক রিয়াদ রহমানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।
বাংলা খাবার ও পিঠা নিয়ে কাজ করার জন্য চাঁদপুরের গুণী নারী মরিয়ম বেগমকে ইউএস বাংলার পক্ষ থেকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। পর্যটনে বিশেষ অবদানের জন্য ঢাকা পোস্টের সম্পাদক ও ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্সের মহাব্যবস্থাপক কামরুল ইসলাম এবং রন্ধনশিল্পে অবদানের জন্য শেফ জাহেদা রহমানকেও সম্মানিত করা হয়। এছাড়া সাংবাদিকতা, ব্যবসা, বিজ্ঞাপন ও সংস্কৃতিতে অবদানের জন্য আরও কয়েকজন গুণীজন ও কুকিং স্টার ফাউন্ডেশনের সদস্যদের সম্মাননা দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠান শেষে কুকিং স্টার ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক ফারিদা আক্তার আশা জানান, দ্বিতীয়বারের মতো পিঠা উৎসব আয়োজন করতে পেরে তারা আনন্দিত। আবহমান বাংলার খাবার ও পানীয়ের প্রচার ও প্রসারে তাদের কাজ চলমান থাকবে। এই ধারাবাহিকতায় সামনে আয়োজন করা হবে ভালোবাসার কেক পেস্ট্রি, মিষ্টি উৎসব, ফাগুন মেলা এবং বৈচিত্র্যময় ইফতার।
বাংলার ঐতিহ্যবাহী পিঠাকে কেন্দ্র করে এই আয়োজন প্রমাণ করে—স্বাদ, সংস্কৃতি ও সৃজনশীলতা একসঙ্গে মিললেই উৎসব হয়ে ওঠে আরও প্রাণবন্ত।