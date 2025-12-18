শেকড়ে ফেরার টান দেশ আর্ট গ্যালারিতে

এই প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছেন তরুণ শিল্পী আন্দালিব গহর, এলিজা রহমান, কেয়া ফারজানা হক, নাবিলা রহমান, সামিনা নাফিস, শামসুর রহমান খান ও শিল্পী আলী। গ্যালারির দেয়ালে দেয়ালে তাঁদের শিল্পকর্মে ফুটে উঠেছে লোকজ স্মৃতি, নিজস্ব পরিচয় এবং মাটির কাছাকাছি থাকার এক আন্তরিক আকুলতা। রং, রেখা আর ফর্মের ভেতর দিয়ে দর্শক যেন ফিরে যান শেকড়ের দিকে।
প্রদর্শনী উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে শিল্প ও মানবিকতার সম্পর্ক। তিনি বলেন, শিল্প মানুষকে মানবিক হতে শেখায়, আর সেই মানবিকতার সন্ধান পেতে হলে শেকড়ে ফেরা জরুরি। তরুণ শিল্পীদের কাজ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, ক্যানভাসে কাজ করার সময় শিল্পীরা নিজেদের পরিচয় সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। লোকজ মোটিফ, বাঙালির চিরচেনা হাতপাখার উপস্থিতি—সব মিলিয়ে এই লোকসংস্কৃতির রূপ তাঁকে মুগ্ধ করেছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, ভবিষ্যতেও দেশের শিল্পীরা যেন নিজেদের শেকড় ভুলে না যান।
অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন কবি ও দার্শনিক ফরহাদ মজহার। তিনি বলেন, শিল্পীদের দায়িত্ব প্রান্তিক মানুষের কথা তুলে ধরা। তাঁর মতে, এই প্রদর্শনীর শিল্পীরা সেই দায়িত্ব যথার্থভাবেই পালন করেছেন। দর্শন যেমন পরম্পরায় চলে, শিল্পও তেমনি পরম্পরার ভেতর দিয়ে এগোয়। সেই পরম্পরায় ফিরে গেলে অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে নতুন সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তাতেই তৈরি হয় গণমুখী শিল্প—যা মানুষকে ভাবতে, বদলাতে এবং রূপান্তরকামী হতে উদ্বুদ্ধ করে।
প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দেশের বরেণ্য চিত্রশিল্পী রণজিৎ দাস। তরুণ শিল্পীদের কাজ দেখে তিনি অভিভূত হয়ে বলেন, নবাগত হলেও তাঁদের ক্যানভাসে অভিজ্ঞতার ছাপ স্পষ্ট। এমন প্রদর্শনী আয়োজনের জন্য তিনি দেশ আর্ট গ্যালারির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান এবং জানান, আগের মতো ভবিষ্যতেও এই গ্যালারির পাশে থাকবেন।
সময়ের প্রবাহে শেকড় থেকে সরে গিয়ে ভিন্ন কিছু করার প্রবণতা প্রায়ই চোখে পড়ে। কিন্তু সেই সব কাজে অনেক সময় প্রাণের স্পন্দন থাকে না, থাকে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা। ফলে দর্শকের সঙ্গে সেই শিল্প সহজে সংযোগ স্থাপন করতে পারে না। এই বাস্তবতায় দেশ আর্ট গ্যালারির তরুণ শিল্পীদের এই প্রদর্শনী যেন এক সতেজ ব্যতিক্রম।
‘রিফ্লেকশন অফ রুটস’-এর শিল্পকর্মগুলো মানুষকেই কেন্দ্র করে কথা বলে। “মানুষ ধরো, মানুষ ভজ”—এই বোধে উজ্জীবিত ক্যানভাসগুলো দর্শকের সঙ্গে নিরন্তর সংলাপে লিপ্ত হয়। তাই শিল্পরসিকদের জন্য এই প্রদর্শনী উপেক্ষা করা কঠিন। শেকড়েই যে আমাদের মুক্তি, শেকড়েই প্রাণের পূর্ণতা—দেশ আর্ট গ্যালারির এই প্রদর্শনী সেই সত্যকেই নতুন করে মনে করিয়ে দেয়। সমসময়ের জননন্দিত শিল্পের এক উজ্জ্বল উদাহরণ হয়েই তাই ‘রিফ্লেকশন অফ রুটস’ স্মরণীয় হয়ে থাকবে।