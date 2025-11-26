শীতের আগমনী বার্তা নিয়ে ওয়েস্টিন ঢাকায় শুরু হলো পিঠা পুলি ২০২৫

ডেইলি ট্রিটে ঢুকতেই নাকে লাগে খেজুর গুঁড়ের মোলায়েম গন্ধ, আর ভাপা পিঠার উষ্ণ চালগুঁড়ার সুবাস। প্রথম দিনের ভিড়েই বোঝা গেল—ঢাকার মানুষ কতটা অপেক্ষায় ছিল এমন স্বাস্থ্যসম্মত, পরিচ্ছন্ন ও ঐতিহ্যবাহী পিঠার জন্য। হাঁসের মাংসের সঙ্গে চিতই পিঠার ঝাল-স্নিগ্ধ মেলবন্ধন, ধনেপাতা ও কালিজিরা ভর্তার সহজ স্বাদ, কিংবা বিক্রমপুরের বিখ্যাত বিবিখানা পিঠার বাইরের সোনালি স্তর ভেঙে পাওয়া দুধ-ঘি-নারিকেলের নরম জাদু। প্রতিটিই ছিল সত্যিকার অর্থে নস্টালজিক।
শেফ শাহারিয়ার জানালেন, এ বছর প্রায় সব অঞ্চলের পিঠাই সাজানো হয়েছে এক ছাদের নিচে। সেমাই পিঠা, দুধ পুলি, নারিকেল পুলি, কলাপাতার পিঠা, চিতই, খোলাজালি, মটরশুঁটির চাপরি, ঝিনুক পিঠা, আন্দোষা, ফুলঝুরি, সাজ পিঠা, ভাপা পিঠা ইত্যাদি। তালিকা এতই বড় যে চোখের প্রশান্তি আর জিভের তৃপ্তি একসঙ্গে মেলে।
ওয়েস্টিন ঢাকা ও শেরাটন ঢাকার পাবলিক রিলেশন্স প্রধান তুহিনুর সুলতানা জানান, রাস্তার পিঠার স্বাদ থাকলেও তার স্বাস্থ্যঝুঁকি অনেক বেশি। তাই ওয়েস্টিন নিজস্বভাবে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সেরা উপাদান সংগ্রহ করে পরিচ্ছন্ন পরিবেশে প্রস্তুত করেছে সব পিঠা। সবচেয়ে বড় সুখবর এ বছর এসেছে বিশেষ তিনটি পিঠা প্লেটার এবং প্রথমবারের মতো পিঠা গিফট বক্স।
এই বছরের বিশেষ আকর্ষণ: পিঠা প্লেটার
প্লেটার - ১
মূল্য: ৩,৭০০ টাকা
হাস ভুনা - ২৫০ গ্রাম
কালাই রুটি - ২ পিস
৪ ধরনের চাটনি/ভর্তা
ভাপা পিঠা বা পাতিসাপটা - ২ পিস
খেজুর গুঁড়ের চা বা মসলাযুক্ত চা - ১ কাপ
প্লেটার - ২
মূল্য: ৩,৮০০ টাকা
হাস ভুনা - ২৫০ গ্রাম
নিচের যেকোনো পিঠা
চিতই পিঠা (৪ পিস)
সাজ পিঠা (৫ পিস)
চিতই পিঠা (২ পিস)
ডিম চিতই (১ পিস)
৪ ধরনের চাটনি/ভর্তা
ভাপা পিঠা বা পাতিসাপটা - ২ পিস
খেজুর গুঁড়ের চা বা মসলাযুক্ত চা - ১ কাপ
প্লেটার - ৩
মূল্য: ৩,০০০ টাকা
চিকেন ভুনা - ২৫০ গ্রাম
চিতই পিঠা / সাজ পিঠা / চিতই / ডিম চিতই (যেকোনো একটি)
৪ ধরনের চাটনি/ভর্তা
ভাপা পিঠা বা পাতিসাপটা - ২ পিস
খেজুর গুঁড়ের চা বা মসলাযুক্ত চা - ১ কাপ
প্রথমবারের মতো পিঠা গিফট বক্স
প্রিয়জনের জন্য শীতের সেরা উপহার হতে পারে ওয়েস্টিনের বিশেষভাবে সাজানো পিঠা গিফট বক্স—
গোল্ড পিঠা বক্স - ৫,৮৫০ টাকা
প্লাটিনাম পিঠা বক্স - ৭,৪৫০ টাকা
দুই বক্সেই রয়েছে হাঁস ভুনা, কলাপাতার পিঠা, কাটাপিঠা, নারিকেল পুলি, সেমাই পিঠা, দুধ চিতই, ঝোলা গুড়, খোলাজালি—শীতের ঘরোয়া টেবিলের সব স্মৃতি একসঙ্গে সাজানো।
দা ওয়েস্টিন ঢাকার পিঠা পুলি ২০২৫ শুধুই একটি খাদ্য উৎসব নয়—এটি আমাদের শিকড়ের কাছে ফিরে যাওয়ার একটি মায়াবী উপলক্ষ। শীতের সন্ধ্যায় পরিবার কিংবা প্রিয়জনকে নিয়ে এই আয়োজনের উষ্ণতা উপভোগ করতে চলে যেতে পারেন ওয়েস্টিনের ডেইলি ট্রিটে। শহরের মাঝে এমন গ্রামীণ স্বাদের খোঁজ পাওয়া সত্যিই বিরল।