আর্কা ফ্যাশন উইক উইন্টার ২৫: দ্বিতীয় দিন জমজমাট আয়োজন

আর্কা ফ্যাশন উইকের দ্বিতীয় দিনের বিষয় ছিল হেরিটেজ। এদিনের আয়োজনে সেটা অনেকখানি ফুটে উঠেছে। তবে ফ্যাশন রাওয়েতে এর প্রতিফলন সেভাবে লক্ষ করা যায়নি তা বলাই যায়।
দ্বিতীয় দিনও শুরু হয় সকাল ৯টায়। সকালে ছিল ওরিগামি টু টেক্সটাইল: টান্সফরমেশন সারফেসেস’ শিরোনামের মাস্টারক্লাস পরিচালনা করেন শিল্পী মেহেদী হাসান রবি। কাগজের অরিগামি নকশা থেকে টেক্সটাইল সারফেসে রূপান্তরের সৃজনশীল পদ্ধতি তুলে ধরেন তিনি।
দুপুর ১২ টায় মেকআপ আর্টিস্ট মায়েশা আসমিতা পরিচালনা করেন মাস্টারক্লাস ‘সেট আপ ইওর গ্ল্যাম: এ গাইড থ্রু ফ্ললেস মেকআপ’। অংশগ্রহণকারীরা শেখেন নিখুঁত গ্ল্যাম লুক তৈরির নানা কৌশল।
স্টুডেন্ট রানওয়ে দিয়ে শুরু হয় এদিনের প্রথম ফ্যাশন শো। উদীয়মান ডিজাইনারদের সংগ্রহ উপস্থাপিত হয় রানওয়েতে। একই সময়ে অনুষ্ঠিত হয় মাস্টারক্লাস অনুষ্ঠিত হয় কালেকটিভ লাইভ সেশন।
বিকেল ছিল ভেনোরি ও কায়ভোর শোর। এর মধ্যে আবার অনুষ্ঠিত হয়েছে গেল আসরের অনুসরণে ফ্ল্যাশ রানওয়ে। বিকেল সাড়ে চারটায় ছিল বিখ্যাত ফ্যাশন ফটোগ্রাফার রনি রেজাউলের মাস্টারক্লাস ‘দ্য পেইন্টারলি লেন্স’।
সন্ধ্যা দুটো স্লটে অনুষ্ঠিত হয়েছে চাটির শো। সাড়ে পাঁচটায় ছিল জেন্টলম্যানস’ ওয়ারড্রোব ও ইন্টেব্লু। পরবর্তী পর্ব বা দিনের শেষ পর্বে ছিল
গুজেল ও তানের উপস্থাপনা।
এদিনের পর্দা নামে সুরের মুর্ছনায়। কনসার্টে সঙ্গীত পরিবেশন করে জেএএক্সএক্সডি, দ্য ব্রাউন টেস্টামেন্ট ও ওহিয়ানা।
রোববার ৭ ডিসেম্বর শেষ হচ্ছে আর্কা ফ্যাশন উইক উইন্টার ২৫। তৃতীয় তথা শেষ দিনও নানা আয়োজনে থাকছে জমজমাট।
ছবি: হাল ফ্যাশন