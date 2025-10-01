ঢাকা রিজেন্সিতে পূজার বিশেষ ভোজ

পরিবার-পরিজন কিংবা প্রিয়জনকে সঙ্গে নিয়ে উৎসবের আবহে এক ভিন্ন স্বাদের অভিজ্ঞতা উপভোগ করার সুযোগ থাকছে এখানে। হোটেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, মনোমুগ্ধকর পরিবেশে নানা দেশের জনপ্রিয় খাবারের সমাহার থাকবে অতিথিদের জন্য।
ফিউশন মেনুর এই বিশেষ আয়োজন শুধু ভোজন নয়, স্মৃতিতে রয়ে যাবে এক আনন্দঘন উৎসব অভিজ্ঞতা হিসেবে।
ঢাকা রিজেন্সি হোটেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এ আয়োজনকে ঘিরে থাকছে বিশেষ সুবিধাও। সিলেক্টেড ব্যাংক কার্ডধারী অতিথি, দেশের সবচেয়ে বড় লয়াল্টি প্রোগ্রাম ঢাকা রিজেন্সি প্রিমিয়ার ক্লাব-এর সদস্য এবং অ্যান অব ঢাকা রিজেন্সি গ্রুপের মেম্বাররা পাবেন চমকপ্রদ বাই ওয়ান গেট ওয়ান ফ্রি অফার। মাত্র ৫,৫৫৫ টাকায় এই অফার উপভোগ করা যাবে।
হোটেল সূত্রে আরও জানা গেছে, শারদীয় দুর্গাপূজার ভোজে এই এক্সক্লুসিভ সুযোগ উৎসবের আনন্দকে বহুগুণে বাড়িয়ে তুলবে।
ছবি: ঢাকা রিজেন্সি হোটেল অ্যান্ড রিসোর্ট