যান্ত্রিক শহরে শীতের আমেজ: ইউনিমার্টের পিঠা উৎসবে বাঙালিয়ানার ছোঁয়া
শীত এলেই বাঙালির মনে জেগে ওঠে এক বিশেষ নস্টালজিয়া—খেজুরের গুড়ের সুবাস, ভাপা পিঠার ধোঁয়া আর উঠোনজুড়ে গল্পের আসর। কিন্তু যান্ত্রিক নগরজীবনে সেই গ্রামীণ আবহ সব সময় ধরা দেয় না। ঠিক সেই শূন্যতাকেই ছুঁয়ে দিতে জানুয়ারি মাসজুড়ে ইউনিমার্ট আয়োজন করেছে ঐতিহ্যবাহী পিঠা উৎসব। যেখানে শহরের মাঝেই ফিরে আসে শীতের চেনা বাঙালি স্বাদ।

শীতের আবহে বাঙালির চিরাচরিত খাদ্যসংস্কৃতিকে উদ্‌যাপন করতে ১ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া এই পিঠা উৎসব চলবে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত। ঢাকা শহরের ইউনিমার্টের সব আউটলেটের পাশাপাশি সিলেটের ইউনিমার্টেও উপভোগ করা যাচ্ছে এই বিশেষ আয়োজন।

এই উৎসবের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ এর বৈচিত্র্য। প্রায় ৭০ ধরনের পিঠার সমাহারে রয়েছে বাঙালির চিরচেনা ভাপা, চিতই, পুলি, পাটিসাপটা, সেমাই ও রসপিঠা। পাশাপাশি রয়েছে নকশি, গোলাপ, মালপোয়া, পাকন, সতীনমোচন, জাফরানি মালাই রোল ও বিবিখানার মতো ঐতিহ্যবাহী ও অপেক্ষাকৃত দুর্লভ পিঠা—যেগুলো অনেকের কাছেই শৈশবের স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে।

শুধু মিষ্টিই নয়, ঝালপিঠার স্বাদও রাখা হয়েছে এই আয়োজনে। বিশেষ করে হাঁসের মাংসের সঙ্গে পরিবেশিত চালের রুটি যোগ করেছে গ্রামবাংলার একেবারে খাঁটি স্বাদ। পরিবার বা বন্ধুদের সঙ্গে বসে এমন খাবার ভাগ করে নেওয়ার আনন্দ শহরে খুব কমই মেলে।

পিঠা শুধু একটি খাবার নয়—এটি বাঙালি সংস্কৃতির আবেগ, পারিবারিক বন্ধন ও মিলনমেলার প্রতীক। ইউনিমার্টের এই আয়োজন সেই ঐতিহ্যকে সম্মান জানিয়ে শহুরে জীবনে এনে দিয়েছে এক উষ্ণ বিরতি। কেনাকাটার ফাঁকে পিঠার সুবাস, পরিচিত স্বাদের কামড়ে ফিরে আসে শীতের সেই চেনা অনুভূতি—যেখানে সময় যেন একটু থেমে যায়।

শীতের এই সময়ে প্রিয়জনদের সঙ্গে বসে গল্প, স্মৃতি আর পিঠার স্বাদ ভাগ করে নিতে চাইলে ইউনিমার্টের পিঠা উৎসব হয়ে উঠতে পারে এক আদর্শ গন্তব্য। যান্ত্রিক শহরের মাঝেই এখানে অপেক্ষা করছে বাঙালিয়ানার এক মিষ্টি আমন্ত্রণ।

প্রকাশ: ০৭ জানুয়ারি ২০২৬, ১২: ১৮
