উত্তরায় বাংলাদেশের প্রথম হায়াত প্লেস: বিমানবন্দরের পাশে শহরের নতুন আপস্কেল অভিজ্ঞতা
আন্তর্জাতিক হোটেল চেইন হায়াত হোটেলস করপোরেশন বাংলাদেশে তাদের প্রথম হায়াত প্লেস হোটেলের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করেছে। ৮৫ টি রুমের পরিমিত পরিসর, কিন্তু সেবায় বিশ্বমান; আরাম, আধুনিকতার সমন্বয়ে এটি দ্রুতই বিমানবন্দর জোনের নতুন ল্যান্ডমার্ক হয়ে উঠতে চলেছে।

হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে মাত্র এক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত হওয়ায় হোটেলটি মূলত ব্যবসায়িক ভ্রমণকারী, বিদেশি ক্রেতা, সোর্সিং টিম, এয়ারলাইন ক্রু কিংবা গাজীপুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্টে কাজ করা পেশাজীবীদের জন্য আদর্শ। পোশাক শিল্প ও আমদানি-রপ্তানিনির্ভর ব্যবসায় ঢাকার ভূমিকা যত বাড়ছে, ততই এমন একটি নির্ভরযোগ্য, সহজ অ্যাক্সেসিবল আপস্কেল হোটেলের প্রয়োজনীয়তা ততই বাড়ছে।

হোটেলের প্রতিটি কিং, টুইন ও রানওয়ে-ভিউ রুম সাজানো হয়েছে আধুনিক ডিজাইনে, যেখানে কাজ, বিশ্রাম ও বিনোদনের আলাদা জোন রয়েছে। খাবারের স্বাদেও থাকবে ভিন্ন অভিজ্ঞতা ও বাঙালিয়ানা। ‘জিং’ রেস্তোরাঁয় সারাদিনের কুইজিন, আর ‘দা মার্কেট’-এ পাওয়া যাবে মুখরোচক সব স্ন্যাক্স। তবে হোটেলটির সবচেয়ে নজরকাড়া জায়গা নিঃসন্দেহে ‘জিং স্কাইবার’, যেখান থেকে সানসেট ও বিমানবন্দরের রানওয়ে, দুটি ভিউই শহরের কোলাহল ভুলিয়ে দেবে মুহূর্তে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হায়াত প্লেস ঢাকা উত্তরার জেনারেল ম্যানেজার কেভিন থমাস ম্যাকইনটাইর বলেন, “বিমানবন্দরের এত কাছাকাছি হায়াত প্লেস অবস্থিত হওয়ায় অতিথিরা সহজে এখানে যাতায়াত করতে পারবে। বিমানবন্দর ও প্রধান শিল্পাঞ্চলের সহজ সংযোগ, আধুনিক ডিজাইন এবং আমাদের ২৪/৭ সেবার মাধ্যমে আমরা দেশি-বিদেশি অতিথিদের এক অনন্য অভিজ্ঞতা প্রদানে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। উত্তরার প্রথম আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডেড আপস্কেল হোটেল হিসেবে হায়াত প্লেস নতুন মানদণ্ড স্থাপন করবে বলে আমি আশাবাদী।”

হায়াত প্লেস হোটেলের মূল দর্শনই হচ্ছে, এখানে প্রতিটি অতিথি নিজের মতো করে আরাম ও সুবিধা উপভোগ করতে পারেন। ভ্রমণ কিংবা অবকাশ যাপনে এখানে প্রতিটি মুহূর্তই হবে ঝামেলামুক্ত ও স্বস্তিদায়ক। প্রশস্ত গেস্টরুমে আছে ঘুম, কাজ ও বিনোদনের আলাদা জায়গা, আর উন্মুক্ত সামাজিক স্পেসগুলো তৈরি করেছে এক প্রাণবন্ত পরিবেশ, যেখানে বিশ্রামের সুব্যবস্থা রয়েছে। বিশ্বজুড়ে প্রতিটি হায়াত প্লেস হোটেল সারাদিন-রাত তরতাজা খাবার, সর্বোচ্চ সেবা এবং ওয়ার্ল্ড অব হায়াত সদস্যদের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান করে। বিশ্বের ৪৩০টিরও বেশি হায়াত প্লেস হোটেলের মতো, ঢাকার হায়াত প্লেসও সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে বলে জানান হোটেলটির সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং ডিরেক্টর মেজবাহ উদ্দিন। তিনি আরও জানান, ২০০ জন ধারণক্ষমতার ডাইনিং স্পেস, ব্যাংকুয়েট হল, মিটিং রুম—সব মিলিয়ে এটি শুধু ভ্রমণকারীদের জন্য নয়, উত্তরার করপোরেট ও সামাজিক ইভেন্ট স্পেস হিসেবেও সম্ভাবনাময়। ঢাকার ক্রমবর্ধমান নগর করিডরে এটি নিঃসন্দেহে এক নতুন হসপিটালিটি হাব।  

হায়াত প্লেস ঢাকা উত্তরা বাংলাদেশের হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রিতে নতুন মাত্রা যোগ করতে যাচ্ছে, যা কেবল আন্তর্জাতিক অতিথিদের জন্যই নয়, বরং ঢাকার ক্রমবর্ধমান নগর করিডরে একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে ভূমিকা রাখবে।

ছবি: হায়াত প্লেস ঢাকা উত্তরা

প্রকাশ: ২০ নভেম্বর ২০২৫, ১৩: ৩৮
