ওয়েডিং সিজনের শুরুতেই বিয়ে নিয়ে দেশের সবচেয়ে বড় উৎসব প্যারাগন ক্যাটারিং ওয়েডিং কার্নিভ্যাল

বিয়ের হল, আয়োজনের সাজসজ্জা থেকে শুরু করে ক্যাটারিং, ফটোগ্রাফি, পোশাক, গয়না, ব্রাইডাল মেকওভার, হানিমুন, প্রি-ওয়েডিং কনসালটেন্সি ও প্রি-ওয়েডিং হেলথ কনসালটেন্সি পর্যন্ত যা যা প্রয়োজন সবকিছু এক ছাদের নিচে নিয়ে এসেছে পোরসেলিনা প্রেজেন্টস 'প্যারাগন ক্যাটারিং ওয়েডিং কার্নিভাল'।
কাল সন্ধ্যায় এক জমকালো আয়োজনে কার্নিভ্যালের উদ্বোধন করেন জনপ্রিয় তারকা তাহসান খান। গুলশান শুটিং ক্লাবে এই আয়োজনটি করা হয় ৬ থেকে ৮ নভেম্বর পর্যন্ত।
কার্নিভ্যাল ও মার্কেটপ্লেস দুটো অংশে সাজানো হয়েছিল পুরো আয়োজন।মার্কেটপ্লেসে বিয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু নিয়ে ৫০টিরও বেশি স্টল দেখা যায়। শাড়ি, লেহেঙ্গা, গাউন, শেরওয়ানি ও পাঞ্জাবি নিয়ে ছিল এখানে তন্তুর গল্প, আদ্রিজা, ডেইসি ডু, বেনারসি কুঠি, মানজার, ক্রাউড গ্যালারি, ল্যাভেন্ডার ও থার্টিস। গয়নার সংগ্রহ দেখা যায় লামহা করপোরেশন, ট্রেন্ডস ফর বিবি, কায়ানাতসহ আরও বেশ কিছু উদ্যোগের পসরায়৷
খাবারের বর্ণাঢ্য আয়োজন নিয়ে ছিল প্যারাগন ক্যাটারিং। তাদের সঙ্গে ছিল মীনা সুইটস, সেকেন্ড কাপ বাংলাদেশ, কড়া ফ্রাই, ওয়াফল আপ, কেসার, স্যাভয় ও ইগলু আইস্ক্রিম। বিয়ের পর হানিমুন ও বেড়ানোর পর্বে অপরিহার্য অনুষঙ্গ ব্যাগ। স্টাইলিশ সব ব্যাগ নিয়ে কার্নিভ্যালে অংশ নিয়েছে স্টে ক্লাসি।
ফটোগ্রাফ, মেকওভার সেবার জন্য যথাক্রমে মেট্রো ওয়েডিংস ও তাকিয়া দিয়ার স্টল দেখা যায় এই কার্নিভালে। বিয়ের প্রয়োজনীয় ঋণ সেবা দিতে ছিল ইস্টার্ন ব্যাংক। বিয়ের সম্বন্ধীয় পরামর্শ দেওয়ার জন্য ম্যারেজ সলিউশন বিডি। হানিমুনকে ঝামেলামুক্ত করতে বিভিন্ন সেবা আছে গোজায়ান ও কুয়াকাটা হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টের তরফ থেকে।
আয়োজনের সবচেয়ে জমজমাট ও আকর্ষণীয় অংশ ছিল কার্নিভ্যাল। কনসার্ট, র্যাম্প শো, ডান্স ও ডিজে পার্টিসহ বিনোদনধর্মী বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে এই অংশে।
এই আয়োজনের সার্বিক তত্ত্বাবধায়ক ছিল প্যারাগন ক্যাটারিং। কার্নিভালের টাইটেল স্পন্সর করেছে পোরসেলিনা, সহযোগী স্পনসর স্বপ্নধরা। এছাড়া আয়োজক হিসেবে সঙ্গী হয়েছে আজোয়া ইভেন্টস, হ্যাপি এন্টারটেইনমেন্ট। আয়োজনটির কনসেপ্ট ও মার্কেটিংয়ের কাজ করেছে ক্লকওয়ার্ক, ম্যাগাজিন সহযোগী কালার্স, অনলাইন সহযোগী স্টার গল্প, ফটোগ্রাফি সহযোগী মোশন ফটোগ্রাফি এবং অ্যাসোসিয়েট পার্টনার বিপেক।
সবচেয়ে স্পেশাল বিষয় হচ্ছে, গ্রাহকরা প্রয়োজনীয় সব সার্ভিস বুক করার সুযোগ পেয়েছেন এখান থেকে। কার্নিভ্যাল থেকে বুক করলেই গ্রাহকেরা পেয়েছেন বিভিন্ন অফার ও এক্সক্লুসিভ স্ক্র্যাচ কার্ড, যেখানে আছে আইফোন ১৭, স্যামসাং টিভি, পোরসেলিনা ডিনার সেট, ক্যাশব্যাক অফারসহ অসংখ্য আকর্ষণীয় গিফট!
৬ নভেম্বর সন্ধ্যায় কার্নিভালের উদ্বোধন করেন জনপ্রিয় অভিনেতা ও সংগীতশিল্পী তাহসান খান। তিনি উদ্বোধনী বক্তব্যের পাশাপাশি কথা বলেন কার্নিভ্যালের বিভিন্ন বিষয়ে। এরপর পুরো আয়োজন প্রদর্শন করেন, পাশাপাশি উদ্বোধন করেন তাঁর নিজের ডিজাইনকৃত পোরসেলিনার ব্র্যান্ড নিউ প্রোডাক্ট। 'আগে চাচা, মামারা বিয়ের পুরো আয়োজনের দায়িত্ব নিতেন। ভাই-বোনেরা দায়িত্ব নিতো সাজসজ্জার। কিন্তু বিয়ের আয়োজন সম্পন্ন করতে এখন একটি ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হয়েছে, বলেন তাহসান খান। তবে এটা যেন প্রতিযোগিতামূলক টাকা খরচের মাধ্যম না হয়ে ওঠে সেই আশাবাদও ব্যক্ত করেন তিনি।
ছবি: প্যারাগন ক্যাটারিং ও হাল ফ্যাশন