ক্রাউন প্লাজা ঢাকা গুলশানের আয়োজনে রান ফর চ্যারিটি: এ মিনিংফুল ম্যারাথন

বিশ্বব্যাপী আইএইচজি হোটেলস অ্যান্ড রিসর্টস-এর সামাজিক উদ্যোগ ‘বিইং ফর গুড মান্থ’ উদ্যাপনের অংশ হিসেবে অনুষ্ঠিত এই দৌড়ে গুলশান ও আশপাশের এলাকা থেকে নানা বয়সের শতাধিক অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন।
শুক্রবার ভোর ৫টা ৩০ মিনিটে নিবন্ধনের পর ক্রাউন প্লাজার প্রাঙ্গণ থেকে দৌড় শুরু হয়। গুলশান অ্যাভিনিউ-এর মূল সড়ক অতিক্রম করে ম্যারাথন শেষে হয় সকাল ৬টা ৫০ মিনিটে। হোটেলের ২৫ তলা বলরুমে বিজয়ীদের হাতে সনদপত্র তুলে দেওয়া হয়। পরে অংশগ্রহণকারীদের জন্য নাশতার আয়োজন করা হয়।
আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন ও সামাজিক ঐক্য গড়ে তোলা এবং দাতব্য কর্মকাণ্ডের জন্য তহবিল সংগ্রহ ছিল এই ইভেন্টের মূল লক্ষ্য। দৌড়ে অংশ নেওয়া প্রত্যেকে শুধু শরীরচর্চা নয়, সমাজের জন্যও ইতিবাচক অবদান রেখেছেন।
প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসজুড়ে আইএইচজি হোটেলস অ্যান্ড রিসর্টস উদ্যাপন করে বিইং ফর গুড মান্থ, যেখানে কর্মী, অংশীদার এবং কমিউনিটির সদস্যরা একত্রিত হয়ে স্বাস্থ্য, সুস্থতা ও দাতব্য কাজে অংশ নেন।
আয়োজকেরা জানান, “রান ফর চ্যারিটি” ম্যারাথনের মাধ্যমে যে তহবিল সংগ্রহ হয়েছে তা স্থানীয় বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করা হবে।
ছবি: ক্রাউন প্লাজা ঢাকা গুলশান