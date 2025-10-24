হেয়ার অ্যান্ড বিউটি কার্নিভ্যাল ২০২৫: সেমিনার, ডেমোনস্ট্রেশন থেকে ফ্যাশন শো

বিউটি সার্ভিস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (বিএসওএবি) সম্প্রতি আয়োজন করেছে হেয়ার অ্যান্ড বিউটি কার্নিভ্যাল ২০২৫, যা অনুষ্ঠিত হয় ঢাকার প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে। এ উপলক্ষে সোনারগাঁওয়ের বলরুমে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়েছে সেমিনার, বিউটিকেয়ার ডেমোনস্ট্রেশন, ফ্যাশন শোসহ নানা আকর্ষণীয় আয়োজন।
অনুষ্ঠানে অংশ নেন দেশি-বিদেশি সৌন্দর্যবিশেষজ্ঞ, নারী উদ্যোক্তা, শিল্পোদ্যোগী এবং গণমাধ্যম প্রতিনিধিরা। সৌন্দর্যসেবা খাতের পরিচিত অগ্রদূত সায়রা মঈনে আনুষ্ঠানিকভাবে এই কার্নিভ্যালের উদ্বোধন করেন।
উদ্বোধনী পর্বে অনুষ্ঠিত হয় ‘সৌন্দর্যসেবায় দেশীয় পণ্যের ব্যবহার: সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ’ শীর্ষক প্যানেল আলোচনা। আলোচনায় অংশ নেন কনজিউমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট এ এইচ এম শফিকুজ্জামান, স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেডের সিইও মালিক মোহাম্মদ সাঈদ এবং বিএসওএবি প্রেসিডেন্ট কানিজ আলমাস খান। প্যানেল আলোচনায় স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেডের সিইও মালিক মোহাম্মদ সাঈদ বলেন, ‘স্কয়ার সর্বদা গ্রাহকের চাহিদা ও প্রত্যাশা অনুযায়ী পণ্য প্রস্তুত করে। আমাদের সব পণ্য বিএসটিআই, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা গ্রাহককে নিরাপদ ও মানসম্মত পণ্য নিশ্চিত করে। পাশাপাশি আমরা দেশের হেয়ার ও বিউটিশিল্পের উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করে শিল্পকে সমৃদ্ধ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’ এ আলোচনা দেশীয় পণ্য ব্যবহারের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জের প্রতি নতুন দৃষ্টিকোণ এনে দেয় এবং সৌন্দর্যসেবা খাতের উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকার গুরুত্বকে সামনে আনে।’
প্যানেল আলোচনার পর দুপুরে অনুষ্ঠিত হয় বিএসওএবি সদস্যদের হেয়ার ডেমোনস্ট্রেশন, যেখানে দেশি বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন টেকনিক ও স্টাইলিং কৌশল প্রদর্শন করেন।
এর পরবর্তী পর্বে যোগ দেন কোরিয়ান বিউটি এক্সপার্ট, যিনি লাইভ ডেমোনস্ট্রেশনের মাধ্যমে দর্শকদের সামনে তাঁর সৃজনশীল দক্ষতা তুলে ধরেন। তিনি প্রদর্শন করেন ট্রেন্ডি হেয়ারস্টাইল, যা সৌন্দর্যসচেতন সবাইকে মুগ্ধ করে এবং হেয়ারস্টাইলিংয়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে।
সন্ধ্যার পর্বে দর্শকেরা উপভোগ করেন এক অনন্য ব্রাইডাল এক্সপেরিয়েন্স। শুরু হয় চমকপ্রদ ব্রাইডাল রানওয়ে শো দিয়ে, যেখানে দক্ষ মেকওভার আর্টিস্টরা তাঁদের রূপসজ্জার কৌশল প্রদর্শন করেন এবং আসন্ন বিউটি ট্রেন্ডের ঝলকও দেখতে পান সৌন্দর্যপ্রেমী দর্শকেরা।
পরবর্তী পরিবেশনায় ছিল থিম্যাটিক ফ্যাশন প্রদর্শনী, যার বিষয় ছিল ‘রাইজিং অ্যাওয়ারনেস এগেইনস্ট পলিউশন’। এখানে উঠে আসে ‘দূষণ সচেতনতা’র বার্তা।
মডেলরা একেকজন একেক লুকে র্যাম্প মাতান। হেয়ার এক্সপার্ট কাজী কামরুল ইসলাম পরিবেশবান্ধব পোশাক ও স্থানীয় উপাদান ব্যবহার করে সৃজনশীলতার নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।
পুরো শোটি ছিল ফ্যাশন আর পরিবেশ সচেতনতার এক অনন্য সমন্বয়, যা দর্শকদের মুগ্ধ করেছে।
এরপর শুরু হয় সাংস্কৃতিক পর্ব, যেখানে অতিথিদের জন্য আয়োজন করা হয় অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান এবং লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ডসহ বিভিন্ন সম্মাননা প্রদান।
বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয় স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেড, সামিট করপোরেশন এবং এসিআই ফাউন্ডেশনকে। দিনব্যাপী হেয়ার অ্যান্ড বিউটি কার্নিভ্যাল উপলক্ষে স্টল সাজিয়েছে স্কয়ারের জনপ্রিয় কসমেটিকস ব্র্যান্ড রিভাইভ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পণ্য নিয়ে হাজির ছিল মায়া, বিভিন্ন সৌন্দর্য পণ্য উপস্থাপন করেছে ইনডেক্স কেয়ার ও বিজেন, আর মেশিনারিজ প্রদর্শন করেছে আরাফাত বিউটি সলিউশন।
উপস্থিত ছিলেন ফ্যাশন ও বিউটি জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা এবং তারকাদের উজ্জ্বল উপস্থিতিও অনুষ্ঠানে নতুন উচ্ছ্বাস যোগ করেছে। সারা দিনের এ আয়োজনের সমাপ্তি ঘটে সংগীত পরিবেশনা এবং গালা ডিনারের মাধ্যমে, যা অতিথিদের কাছে একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে।
ছবি: আয়োজক