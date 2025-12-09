বড়দিন সামনে রেখে রেনেসন্স ঢাকায় ক্রিসমাস কেক মিক্সিং ও ট্রি লাইটিং সেরিমনি অনুষ্ঠিত

রেনেসান্স ঢাকা গুলশান হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়েছে ক্রিসমাস কেক মিক্সিং ও ট্রি লাইটিং অনুষ্ঠান। রেনেসান্সের জিবিসির লবির লেভেলে উৎসবমুখর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হোটেলের জেনারেল ম্যানেজার মো. আল আমিন, বিভিন্ন বিভাগের প্রধানসহ হোটেলের অ্যাসোসিয়েটরা। সবাই একসঙ্গে অংশ নেন ঐতিহ্যবাহী কেক মিক্সিং পর্বে, যেখানে নানা ধরনের ফ্রুট সিরাপ, ড্রাই ফ্রুট, বাদাম, ক্যান্ডি পিল ও সুগন্ধি মসলার সমন্বয়ে করা হয় ক্রিসমাস কেকের প্রতীকী মিশ্রণ।
এরপর লবিতে আলোঝলমলে ক্রিসমাস ট্রি বাতি জ্বালিয়ে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয় ক্রিসমাস ইভের। এরপর আমন্ত্রিত অতিথি ও অ্যাসোসিয়েটদের জন্য ছিল হাই টি। ক্যারেট কেক, জিঞ্জার কেক, ফ্রুট কেক, চকলেট কেক, মজার কুকিজ আর ককটেল ড্রিংকসে আপ্যায়িত করা হয় অতিথিদের।
রেনেসান্স ঢাকার পাবলিক রিলেশনস এক্সিকিউটিভ সাদিয়া আফরিন মিম বলেন, ক্রিসমাসকে স্বাগত জানাতে পৃথিবীর নানা প্রান্তে কেক মিক্সিং সেরিমনির আয়োজন করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় রেনেসান্স ঢাকার এ আয়োজন।
রেনেসান্সের এক্সিকিউটিভ শেফ ম্যাক বলেন, ক্রিসমাসের এই ঐতিহ্যবাহী আয়োজন সব দেশেই পালিত হয়। এই মিশ্রণ উপহার হিসেবে দেওয়া হয় সবাইকে।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি মডেল, অভিনেত্রী ও আইনজীবী জান্নাতুল ফেরদৌস পিয়া বলেন, অস্থির একটা সময়ের মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি এমন সময় ছোট ছোট আনন্দ কাছের মানুষদের নিয়ে উপভোগের সুযোগ করে দেয়। আমি প্রতিবছর রেনেসান্সের ক্রিসমাস আয়োজনে আসি খুব ভালো লাগে।
অনুষ্ঠানে রেনেসান্স ঢাকা গুলশান হোটেলের পক্ষ থেকে সবাইকে বড়দিন ও নতুন বছরের আগাম শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি বড়দিনের আয়োজনে আমন্ত্রণ জানানো হয়।
ছবি: রেনেসান্স ঢাকা গুলশান হোটেল