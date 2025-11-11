ক্রাফটেড বাই মেকারস: দ্য ওয়ার্কশপ সিরিজ

বড় উৎসব নয়—এবার মূল গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে শেখা, বানানো এবং মানুষে-মানুষে সংযোগের অভিজ্ঞতায়।
ঢাকা মেকার্সের গত তিনটি আসর বেশ সাফল্যের সঙ্গে আয়োজন করার পর এবারে কর্মশালা কেন্দ্রিক আয়োজন নিয়ে এসেছে তাঁরা। যেখানে দর্শক হয়ে শুধু দেখার পরিবর্তে অংশগ্রহণকারীরা নিজ হাতে তৈরি করার আনন্দ উপভোগ করবেন। সে কারণেই পুরো আয়োজন সাজানো হয়েছে তিনটি ভাগে।
প্রথম ভাগে থাকবে মেকারস মাস্টারক্লাস। যেখানে থাকছে হাতে-কলমে শেখার সুযোগ। নকশিকাঁথা সেলাই,টেরাকোটা কাজ,পুতুল বানানোর কৌশল। ঢাকার বাইরে থেকে আগত অভিজ্ঞ কারুশিল্পীরা ধাপে ধাপে শেখাবেন প্রতিটি কাজ।
দ্বিতীয় ভাগে থাকবে মিনি মেকারস ডে। যা কেবল শিশু এবং তাদের বাবা-মায়েদের জন্য। রং, কাগজ, মাটি আর নানা সৃজনশীল উপকরণ নিয়ে ছোটরা তৈরি করবে নিজেদের কল্পনার সৃষ্টিশীল চিন্তাকে। ইচ্ছা করলে বাবা-মায়েরা অংশগ্রহণও করতে পারবেন।
তৃতীয় ভাগে থাকবে- অল হ্যান্ডস অন ক্র্যাফট। যারা সহজ কিছু দিয়ে শুরু করতে চান, তাদের জন্য আছে—ক্যান্ডেল তৈরি, ওরিগামি ও ছোট ছোট মডেল বানানো। এতে অংশগ্রহণকারীরা খুব সহজে, বিনা অভিজ্ঞতায় শেখার সুযোগ পাবেন।
প্রতিটি সেশনে অংশগ্রহণকারীরা পাবেন ম্যাটেরিয়াল কিট, গাইডলাইন এবং হাতেকলমে শেখার সুবিধা। সবচেয়ে মহার বিষয় হচ্ছে , সবাই নিজের বানানো কাজ সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে যেতে পারবেন। পাশাপাশি স্থানীয় শিল্পী, ডিজাইনার এবং প্রশিক্ষকদের সঙ্গে পরিচয় ও নেটওয়ার্কিংয়ের সুযোগ পাবেন তাঁরা ।
ঢাকা মেকার্সের এবারের থিম “দেখা থেকে তৈরি করা”। যার উদ্দেশ্য এবার আরও ঘনিষ্ঠভাবে মানুষের কাছে সৃজনশীলতাকে পৌঁছে দেওয়া। এর মাধ্যমে নির্বাচিত ফ্যাসিলিটেটরা ভবিষ্যতে ‘কিউরেটেড বাই মেকারস অ্যাট যাত্রা’-তে কাজ করার সুযোগও পাবেন, যা স্থানীয় মেকারদের সামনে নতুন পথ খুলে দেবে বেল তাঁরা আশাবাদী।
সিট সংখ্যা সীমিত, তাই আগে রেজিস্ট্রেশন করার অনুরোধ করা হয়েছে।রেজিস্ট্রেশন করতে চলে যেতে পারেন dhakamakers.com-এ