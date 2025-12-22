উৎসবের টেবিলে রাজকীয় স্বাদ, ঢাকা রিজেন্সিতে ক্রিসমাস ডিনার

প্রিয়জনদের সঙ্গে ভালো খাবার আর আনন্দঘন মুহূর্ত ভাগ করে নেওয়ার জন্য এটি হতে পারে বছরের সবচেয়ে স্মরণীয় আয়োজন।
শহরের অন্যতম মনোরম রুফটপ ডাইনিং স্পট গ্রিল অন দা স্কাইলাইন-এ থাকছে বিশেষ বার-বি-কিউ ডিনার প্ল্যাটার। খোলা আকাশ, শহরের আলো আর উৎসবের উষ্ণতায় সাজানো এই আয়োজনটি বন্ধু ও পরিবারের সঙ্গে উপভোগ করার জন্য আদর্শ।
চারজনের জন্য মুখরোচক বার-বি-কিউ ডিনার প্লেটার মিলবে ৯,৯৯৯ টাকায়। যেখানে স্বাদ আর পরিবেশ, দুটোরই ছোঁয়া থাকবে আলাদা করে মনে রাখার মতো।
যারা ইনডোরে আরামদায়ক ও আভিজাত্যপূর্ণ পরিবেশে উৎসব উদ্যাপন করতে চান, তাদের জন্য রয়েছে ঢাকা রিজেন্সির স্বনামধন্য গ্র্যান্ডিওস রেস্টুরেন্ট। এখানে চারজনের জন্য বিশেষ “ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি” বুফে ডিনার মিলবে ১১,১১১ টাকায়।
আন্তর্জাতিক ও ফেস্টিভ ফ্লেভারের সমন্বয়ে সাজানো এই বুফেতে প্রতিটি ডিশেই থাকবে নিখুঁত প্রস্তুতি ও স্বাদের ভারসাম্য—যা ক্রিসমাসের রাতকে করে তুলবে আরও পরিপূর্ণ।
ক্রিসমাসের আনন্দ এখানেই শেষ নয়। ঢাকা রিজেন্সি হোটেল অ্যান্ড রিসোর্ট ইতিমধ্যেই প্রস্তুত করছে নিউ ইয়ার ইভ উপলক্ষে আরও জমকালো আয়োজন ও আকর্ষণীয় অফার, যা নতুন বছরের শুরুটাকে করে তুলবে আরও রঙিন ও স্মরণীয়।
ছবি: ঢাকা রিজেন্সি হোটেল অ্যান্ড রিসোর্ট