জাতীয় এসএমই মেলা ২০২৫-এর বর্ণাঢ্য উদ্বোধন: ৬ জন পেলেন জাতীয় উদ্যোক্তা পুরস্কার

রাজধানীর আগারগাঁওয়ের চীন-মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে শুরু হয়েছে ১২তম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা ২০২৫। এসএমই ফাউন্ডেশনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত এ বছরের মেলায় অংশ নিয়েছে ৪০০টিরও বেশি স্টল এবং ৩৫০ জন উদ্যোক্তা, যার মধ্যে ৬৫ শতাংশই নারী।
“এসএমই শক্তি, দেশের অগ্রগতি” প্রতিপাদ্য সামনে রেখে এ আয়োজন। লক্ষ্য হচ্ছে দেশের ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তাদের বাজারে প্রবেশ নিশ্চিত করা, ব্র্যান্ডিং ও ব্যবসায়িক নেটওয়ার্ককে আরও শক্তিশালী করা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিল্প মন্ত্রণালয়, এসএমই ফাউন্ডেশনসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানে ছয়জন উদ্যোক্তাকে জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার ২০২৫ প্রদান করা হয়।
মাইক্রো উদ্যোক্তা বিভাগে নারী ক্যাটাগরিতে রংপুরের মিস জুয়েনা ফেরদৌস (আহ্লাদ ফ্যাশন) ও পুরুষদের মধ্যে মোহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান (রিবানা) পুরস্কৃত হন। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বিভাগে নারী হিসেবে দিনাজপুরের সিরাজাম মুনিরা (সুতার কাব্য) এবং পুরুষ হিসেবে জনাব আমানুল্লাহ (আমান প্লাস্টিক টয়েজ ইন্ডাস্ট্রিজ) এই জাতীয় পুরস্কারের স্বীকৃতি পান।
মাঝারি উদ্যোক্তা বিভাগে অপরাজেয় লিমিটেডের কাজী মোহাম্মদ মনির হোসেন এবং স্টার্টআপ বিভাগে আন্ডারওয়াটার রোবোটিকস-ভিত্তিক ডুবো টেক ডিজিটাল লিমিটেডের উদ্যোক্তা মাহফুজুল হক পুরস্কার গ্রহণ করেন। প্রত্যেকেই পেয়েছেন এক লক্ষ টাকা সম্মানী।
অনুষ্ঠানে মাননীয় শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান জানান, দেশের প্রান্তিক অঞ্চলের উদ্যোক্তারা এখন জাতীয় অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হয়ে উঠছেন এবং নারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এ খাতকে আরও গতিশীল করেছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এস ডি নুরুল বলেন, সঠিক ব্র্যান্ডিং ও বাজারজাতকরণ বর্তমান সময়ের এসএমই খাতের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়। এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান নুরুজ্জামান উল্লেখ করেন, এ বছরের মেলায় ৬৫ শতাংশ উদ্যোক্তা নারী—যা অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ইতিবাচক দিক নির্দেশ করে।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উইমেন এন্টারপ্রেনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (WEAB)-এর সভাপতি নাসরীন ফাতেমা আউয়াল। তিনি বলেন, এবার প্রথমবারের মতো মেলায় নারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে—যা দেশের এসএমই খাতে নারীর অগ্রযাত্রার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। তাঁর মতে, নারীরা এখন শুধু পণ্য তৈরি করছেন না, বরং নিজেদের ব্র্যান্ডকে জাতীয় পর্যায়ে দৃশ্যমান করে তুলছেন।
প্রধান অতিথিও দেশজুড়ে ক্ষুদ্র ও নারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে ‘উদ্যোক্তা ডেটাবেইজ’ তৈরির গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, একটি শক্তিশালী তথ্যভান্ডার তৈরি হলে ঋণ, প্রশিক্ষণ, নীতি নির্ধারণ ও বাজার সংযোগ সবক্ষেত্রেই উদ্যোক্তারা আরও সহজ সুবিধা পাবেন। আজকের বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি আদিলুর রহমানের সমাপনী বক্তব্যের পরেই আনুষ্ঠানিকভাবে মেলার উদ্বোধন করা হয়।
মেলায় প্রদর্শিত পণ্যের মধ্যে আছে চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য, প্লাস্টিক ও ইলেকট্রনিকস পণ্য, পাটজাত পণ্য, ফার্নিচার, হালকা প্রকৌশল পণ্য, কারুশিল্প, কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্য, তৈরি পোশাক এবং বিভিন্ন হস্তশিল্প। দর্শনার্থীদের ভিড় ছুটির দিনে আরো জমবে বলে অতিথিরা আশা ব্যক্ত করেন।
এবারের মেলায় সবচেয়ে বেশি নারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ করছে। এর মুল উদ্দেশ্য মার্কেট অ্যাক্সেস বৃদ্ধি.যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । আজ ৭ ডিসেম্বর শুরু হওয়া এই মেলা চলবে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত। উদ্যোক্তারা আশা করছেন—এ আয়োজনটি বিক্রয়, বাজার বিস্তার ও ব্র্যান্ডিং—সবদিক থেকেই হবে এ বছরের সবচেয়ে সফল মেলা।
ছবি:হাল ফ্যাশন ও উদ্যোক্তাদের ফেসবুক পেইজ