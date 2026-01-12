শীতের আমেজে ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকায় চলছে মাসব্যাপী পিঠা মেলা

শীতের ঐতিহ্য আর দেশীয় স্বাদের সঙ্গে অতিথিদের পরিচয় করিয়ে দিতে ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা আয়োজন করেছে বিশেষ ‘পিঠা মেলা’। শীতের আমেজকে কেন্দ্র করে এই আয়োজন শুরু হয়েছে ৮ জানুয়ারি থেকে, হোটেলটির দ্বিতীয় তলার পুলসাইড ভেন্যু অ্যাকুয়াডেক (Aquadeck)-এ।
প্রতিদিন বিকেল ৪টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এখানে একটি চমৎকার লাইভ স্টেশনে পরিবেশন করা হচ্ছে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী পিঠা।
প্রতি শীতেই ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকায় এই পিঠা মেলার আয়োজন করা হয়। তবে এবছর পিঠার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে কালা ভুনা ও হাঁসের মাংস।
লাইভ স্টেশনে গিয়ে দেখা গেল, ইন্টারকন্টিনেন্টালের কর্মী শায়লা পিঠা তৈরির দায়িত্বে রয়েছেন। সুগন্ধি চালের গুঁড়া, খেজুরের গুড় আর নারকেলের মিষ্টি ঘ্রাণে পুরো পরিবেশ জুড়ে তৈরি হয়েছে এক অনন্য শীতকালীন আবহ।
লাইভ স্টেশনটি সাজানো হয়েছে গ্রামবাংলার কুঁড়েঘরের আদলে। লোকজ মোটিফে আঁকা কলসি, পাটের ছিকা আর নানা রঙের ঘুড়ির সাজ পুরো আয়োজনকে এনে দিয়েছে নস্টালজিক এক আবহ। এখানে পাওয়া যাচ্ছে ভাজা কুলি পিঠা, পাকন পিঠা, কলা পিঠা, তেলের পিঠা, চিকেন ঝাল পিঠা, রস বড়া পিঠা, পাটিসাপটা, চিতই ও ভাপা পিঠাসহ নানা রকমের ঐতিহ্যবাহী পিঠা।
পিঠার মূল্য রাখা হয়েছে ৪০০ টাকা। পাশাপাশি যারা কালাভুনা বা হাঁসের মাংস উপভোগ করতে চান, তাদের জন্য মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে যথাক্রমে ১২০০ ও ১৪০০ টাকা।
এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য হোটেলে আগত বিদেশি অতিথিদের কাছে বাংলাদেশের শীতকালীন ঐতিহ্য ও খাবারের সংস্কৃতি তুলে ধরা। একই সঙ্গে সাশ্রয়ী দামে, মানসম্মত পিঠা ও দেশীয় স্বাদ সুন্দর পরিবেশে সবার জন্য উপভোগ্য করে তোলাই এই পিঠা মেলার প্রধান লক্ষ্য। পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে শীতের বিকেল কিংবা সন্ধ্যা কাটাতে চলে যেতে পারেন ইন্টারকন্টিনেন্টালে।
ছবি: হাল ফ্যাশন