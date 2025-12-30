দ্য গ্রোভস: ঋতু, সংস্কৃতি ও সৃজনশীলতার উৎসব

রিয়াদের অভিজ্ঞতার মানচিত্রে আবারও উজ্জ্বল হয়ে উঠছে দ্য গ্রোভস—রিয়াদ সিজনের অন্যতম আকর্ষণ। পঞ্চম ও সবচেয়ে পরিণত এই সংস্করণ শুরু হয়েছে ৫ নভেম্বর ২০২৫, চলবে ১৯ জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত। বিলাসবহুল ডাইনিং, শিল্প-সংস্কৃতির গল্পকথা আর প্রকৃতির সান্নিধ্যে ডুবে যাওয়ার মতো এক কল্পনাময় জগৎ—সব মিলিয়ে দ্য গ্রোভস যেন কেবল একটি ভেন্যু নয়, বরং এক পূর্ণাঙ্গ অভিজ্ঞতা।
রিয়াদ সিজনের বিস্তারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দ্য গ্রোভসও ধারাবাহিকভাবে বড় হয়েছে। যেখানে একসময় কয়েক মিলিয়ন দর্শনার্থী ছিল, সেখানে ২০২৪ সালে সেই সংখ্যা ছাড়িয়েছে ১ কোটি ২০ লাখ, আর ২০২৪–২০২৫ মৌসুমে পেরিয়েছে ২ কোটির বেশি। এই আগ্রহের ঢেউ দ্য গ্রোভসকে রূপ দিয়েছে রিয়াদ সিজনের সবচেয়ে প্রত্যাশিত লাইফস্টাইল গন্তব্যগুলোর একটিতে।
সৌদি জেনারেল এন্টারটেইনমেন্ট অথরিটি ও সিহামকোর কৌশলগত অংশীদারত্বে এ বছর অভিজ্ঞতাটি আরও বিস্তৃত: ২০ শতাংশের বেশি জায়গা, ১০ শতাংশের বেশি ভেন্ডর ও পরিবেশনা, সঙ্গে নতুন আকর্ষণ ও সাহসী ধারণা—সব মিলিয়ে এক স্বপ্নিল পরিবেশ।
দ্য গ্রোভসের দর্শন একটাই—প্রতিটি মৌসুম একটি নতুন গল্প। এ বছর সেই গল্প আরও গভীর ও নিমগ্ন। প্রবেশমুখ থেকে শুরু করে প্রতিটি পথ ও কোণ পরিকল্পিত—কৌতূহল জাগাতে, ইন্দ্রিয়কে নাড়া দিতে। ঋতুভিত্তিক বাগান, থিমভিত্তিক ডাইনিং জোন, নরম আলোয় সাজানো হাঁটার পথ—সবকিছু মিলিয়ে বাস্তব আর কল্পনার সীমা মুছে যায়। পরীসদৃশ অবয়ব, কল্পনাপ্রসূত আলোকচরিত্র—প্রতিটি মুহূর্তই যেন ছবি তোলার মতো স্মরণীয়।
সামুদা—শিল্পনির্ভর এক রিটেইল স্পেস—এখানে ঐতিহ্য আর আধুনিক কারুশিল্প হাত ধরাধরি করে চলে। ইতালিতে তৈরি পণ্যে সৌদি নকশার অনুপ্রেরণা, আর প্রতিটি সৃষ্টির পেছনে লুকিয়ে থাকা সাংস্কৃতিক গল্প—কেনাকাটা হয়ে ওঠে এক অভিজ্ঞতা।
রসনার দিক থেকেও দ্য গ্রোভস আলাদা পরিচয় গড়ে তুলেছে।
গুলনাজ খানুম: সৌদি-জন্ম নেওয়া প্রথম পারস্যভিত্তিক রেস্তোরাঁ ধারণা—প্রাচীন পারস্যের ঐশ্বর্য, স্বাদ আর পরিবেশে। ঐতিহ্যবাহী পারস্য বাদ্যযন্ত্রের সুরে খাবার যেন সময়ভ্রমণ।
হারেত আবু ইসাম: জনপ্রিয় সিরিজ বাব আল-হারা–অনুপ্রাণিত এক নস্টালজিক সিরিয়ান আঙিনা—ডাবকে নৃত্য, উষ্ণ আতিথেয়তা আর পুরোনো দামেস্কের আবহ।
দ্য গ্রোভ: মিষ্টান্নপ্রেমীদের জন্য চকলেট-সুগন্ধি রূপকথা—রঙিন চরিত্র আর শিশুসুলভ আনন্দে ভরা।
পোষ্যপ্রেমীদের স্বর্গ—লুকা পার্ক: ইনডোর–আউটডোর গ্রুমিং, ভেটেরিনারি সেবা, ডগ হোটেল, ডগ বিচ ও পেট-ফ্রেন্ডলি ক্যাফে—পোষ্যরা এখানে সত্যিই বিশেষ অতিথি।
ধীর সময়ের ঠিকানা—দ্য গ্রোভস কাশতা: হ্রদের ধারে পিকনিক, ওপেন-এয়ার থিয়েটারের পাশে শান্ত পরিবেশ—পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে আরামদায়ক মুহূর্ত।
পরিশীলিত জীবনধারা—দ্য গ্রোভস ভিলেজ: ১৬টি বিলাসবহুল খোলা কেবানা, বুটিক শপ, শিল্পঘেঁষা ক্যাফে ও মনোরম হাঁটার পথ—সন্ধ্যার আলোয় আরও মোহনীয়।
খাবারপ্রেমীদের জন্য বৈচিত্র্যও কম নয়—কাঠের চুলায় তৈরি নেপোলিটান পিজা (দ্য গ্রোভস পিজারিয়া), প্রাণবন্ত স্ট্রিট-ফুডের ছন্দ (জামা জুলু), আর ইতালিয়ান–জাপানি ফিউশন (জোডিয়াক গার্ডেন)।
সৌদি আরবে বাংলাদেশি পর্যটকের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। দ্য গ্রোভসের বহুসাংস্কৃতিক আবহ, উষ্ণ আতিথেয়তা আর সমৃদ্ধ খাবারের ভান্ডার—বাংলাদেশি ভ্রমণপিপাসুদের রুচি ও মূল্যবোধের সঙ্গে দারুণভাবে মিলে যায়। এখানে প্রাণবন্ত পরিবেশ যেমন আছে, তেমনি আছে যৌথ সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার আন্তরিকতা।
দ্য গ্রোভসের আসল সৌন্দর্য তার সামগ্রিকতায়—ঋতুভিত্তিক বাগান, নান্দনিক নকশা, স্বাদ আর সংস্কৃতির গল্পকথা একসঙ্গে তৈরি করে এক পূর্ণাঙ্গ অভিজ্ঞতা। প্রতিটি মৌসুমে নতুনত্ব এলেও বিস্ময় ও সৌন্দর্যের স্বাক্ষর অটুট থাকে—আর সে কারণেই দর্শনার্থীরা বারবার ফিরে আসেন।
আরও তথ্য পেতে: https://www.visitsaudi.com/en/riyadh/events/the-groves
ছবি: সৌদি ট্যুরিজম অথিরিটি