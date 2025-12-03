গোল্ডেন টিউলিপ দা গ্র্যান্ডমার্কে শুরু হয়েছে পৌষ পার্বণের পিঠা নিয়ে উৎসব

শীতে পিঠা আমাদের সংস্কৃতিতে কেবল খাবার নয়। এর সঙ্গে ছোটবেলার অনেক স্মৃতি আর আবেগ মিশে থাকে। সেই আবহকে মাথায় রেখে ঢাকার প্রসিদ্ধ হোটেলগুলো আয়োজন করে পিঠা উৎসবের। গ্রামবাংলার নস্টালজিক পরিবেশে সাজানো হবে পুরো আয়োজন, যেখানে থাকবে লাইভ কুকিং স্টেশনে শেফদের হাতে তৈরি নানান রকম দেশি পিঠা। ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত এই আয়োজন চলবে গোল্ডেন ডাইন রেস্তোরাঁ ও ক্যাফে ডি টিউলিপে।
গোল্ডেন টিউলিপ দা গ্র্যান্ডমার্ক ঢাকার প্রথম তলায় অবস্থিত গোল্ডেন ডাইন রেস্তোরাঁয় প্রতিদিনই আয়োজন করা হয় সমৃদ্ধ বুফে ডিনারের। ছিমছাম, আরামদায়ক পরিবেশে সাজানো রেস্তোরাঁটি অতিথিদের জন্য তৈরি করে একটি স্বস্তিদায়ক ডাইনিং অভিজ্ঞতা।
হোটেলের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ মার্কেটিং সুমাইয়া আক্তার জানান, “এখানে খুব বাছাই করা অতিথিরাই সাধারণত খেতে আসেন। আমাদের প্রতিদিনের বুফে মেন্যু এমনভাবে পরিকল্পনা করা হয় যাতে খাবারের অপচয় কম হয়। আর অতিথিরা যেন সর্বোচ্চ স্বাদ উপভোগ করতে পারেন।”
পহেলা ডিসেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত নিয়মিত মেন্যুর পাশাপাশি যুক্ত হয়েছে দেশজ পিঠার আয়োজন। লাইভ স্টেশনে শেফরা বানাচ্ছেন গরম ভাপা পিঠা ও চিতই পিঠা, সঙ্গে পরিবেশন করা হচ্ছে সরিষা ও ধনে পাতার ভর্তা—যা অতিথিদের প্রশংসা কুড়াচ্ছে। পিঠার তালিকায় আছে দুধ চিতই পিঠা, নারিকেলের তক্তি পিঠা, পুলি পিঠা, নকশি পিঠাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের আরও নানা স্বাদের ঐতিহ্যবাহী পিঠা।
পাশেই আছে পাস্তা স্টেশন ও গরম-গরম মচমচে দোসা। নিয়মিত বুফেতে পরিবেশন করা হচ্ছে- ক্রিম অফ মাশরুম, প্রন ফ্রাইড রাইস, মোরগ পোলাও, মাটন রোগানজোশ, হোল তান্দুরি কোরাল, মটর পনিরসহ ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের আইটেম। ডেজার্ট কাউন্টারেও রয়েছে বৈচিত্র্যময় মিষ্টান্ন, যা স্বাদের দিক থেকে ছিল বেশ প্রশংসনীয়। অন্যদিকে হোটেল লবিতে অবস্থিত ক্যাফে ডি টিউলিপে পাওয়া যাচ্ছে তিনটি বিশেষ পিঠা কম্বো—
মিষ্টি ঐতিহ্য কম্বো: ভাপা পিঠা + পাটিসাপ্টা + গুড়ের চা
দেশি মসলা কম্বো: চিতই পিঠা + নানা রকম ভর্তা + লেবু চা
গ্রামীণ মিশ্রণ কম্বো: তেলের পিঠা + ভাপা পিঠা + গুড় মেশানো গরম দুধ
এ ছাড়া বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকছে স্পাইসি হাঁস ভুনা, যা পরিবেশন করা হচ্ছে নান, রুটি অথবা চিতই পিঠার সঙ্গে—শীতের সন্ধ্যায় যা যে কোনো রসনাবিলাসীকে মুগ্ধ করবে।
গোল্ডেন টিউলিপের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অব মার্কেটিং অ্যান্ড কমিউনিকেশনস মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন বলেন, “পিঠা আমাদের সংস্কৃতির জীবন্ত অংশ। শীতের সকালে পিঠা খাওয়া মানে শুধু পেট ভরানো নয়, বরং বাংলার শতাব্দী-প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে একাত্ম হওয়া। আমরা সেই ঐতিহ্যকে সম্মান রেখে আধুনিক উপস্থাপনায় সাজিয়েছি এই উৎসব।”
আয়োজন চলবে ১-১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ সন্ধ্যা ৬:৩০-১০:৩০ পর্যন্ত। গোল্ডেন ডাইন রেস্তোরাঁয় নির্দিষ্ট ব্যাংক কার্ডে একটি কিনলে একটি ফ্রি অফারে বুফে ডিনার উপভোগ করা যাবে ৩৬৯৯ টাকায়।
৫ বছরের নিচের শিশু বাবা-মায়ের সঙ্গে ফ্রি খাবার সুযোগ পাবে, আর ১২ বছরের নিচের শিশুদের জন্য ৫০% ছাড়।
ছবি: গোল্ডেন টিউলিপ দা গ্র্যান্ডমার্ক ঢাকা