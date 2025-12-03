প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের ২৫ আলোকচিত্র নিয়ে ইউল্যাবের আয়োজনে উন্মুক্ত প্রদর্শনী

প্রদর্শনীতে দর্শনার্থীরা বাংলাদেশের হাজার বছরের ইতিহাস, বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি এবং প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের এক অনন্য ভিজ্যুয়াল অভিজ্ঞতা উপভোগের সুযোগ পাবে। রাজশাহীতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরের হেরিটেজ ফেস্টিভ্যালের অভিজ্ঞতাকে আরও বড় পরিসরে তুলে ধরতেই ইউল্যাবের জেনারেল এডুকেশন বিভাগ এবং সেন্টার ফর আর্কিওলজিক্যাল স্টাডিজ যৌথভাবে আয়োজন করেছে এই প্রদর্শনী।
আয়োজনে সহযোগিতায় রয়েছে বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর, ডারহাম ইউনিভার্সিটির ইউনেসকো চেয়ার অন আর্কিওলজিক্যাল ইথিক্স অ্যান্ড প্র্যাকটিস ইন কালচারাল হেরিটেজ এবং কালচারাল প্রোটেকশন ফান্ড। ব্রিটিশ কাউন্সিলের নেতৃত্বে পরিচালিত এই ফান্ড মূলত সংঘাত বা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঝুঁকিতে থাকা সাংস্কৃতিক সম্পদ এবং প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের কাজ করে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন ইউল্যাবের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক মিলন কুমার ভট্টাচার্য। এ সময় ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশের ডেপুটি ডিরেক্টর মারিয়া রেহমান জানান, ২০১৬ সাল থেকে কালচারাল প্রোটেকশন ফান্ড বিশ্বজুড়ে ৯,৫০০-এর বেশি পুরাকীর্তি ও আর্কাইভ পুনরুদ্ধারে সহায়তা করেছে এবং ১৫৯টি প্রকল্পের মাধ্যমে প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশে প্রথমবার এমন উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে পেরে তারা গর্বিত বলে জানান।
বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরের পরিচালক অধ্যাপক কাজী মোস্তাফিজুর রহমান ও ইউনেস্কো চেয়ার অধ্যাপক রবিন কনিংহ্যাম অনুষ্ঠানে নিজেদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। বিশেষ করে ‘Breaking the Myth: Engaging Museum Professionals and Community’ শীর্ষক প্রেজেন্টেশনটি দর্শকদের মধ্যে আগ্রহ তৈরি করে।
অনুষ্ঠান শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ইউল্যাবের জেনারেল এডুকেশন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও সেন্টার ফর আর্কিওলজিক্যাল স্টাডিজের পরিচালক অধ্যাপক শাহনাজ হুসনে জাহান।
দেশের বিভিন্ন জাদুঘর-কর্মী, গবেষক, শিক্ষাবিদ ও প্রত্নতত্ত্ব-আগ্রহীদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই আয়োজন দর্শনার্থীদের সামনে খুলে দিয়েছে বাংলাদেশের এক লাখ বছরেরও বেশি সময়ের বিস্তৃত প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাসের জানালা। ইতিহাস আর প্রত্নতত্ত্বের সংযোগে গড়া এই ভিজ্যুয়াল যাত্রা অতীতকে নতুনভাবে আবিষ্কারের এক অনন্য সুযোগ এনে দিয়েছে দর্শকদের সামনে।
ছবি: ইউনিভার্সিটি অফ লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ