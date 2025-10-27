বিপর্যয় থেকে আরোগ্য: সাজিদা ফাউন্ডেশনের মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক সংলাপ ‘ক্রাইসিস টু কেয়ার’

এবারের মানসিক স্বাস্থ্য দিবসের উপপাদ্য ছিল ‘মানসিক স্বাস্থ্য ছাড়া প্রকৃত স্বাস্থ্য নেই’। এটি বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক, কারণ কঠিন সময় ও বিপর্যয়ে মানসিক সুস্থতা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মুখে পড়ে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সংকটের সময়ে শুধু মানবিক সহায়তা নয়, মনোসামাজিক সহায়তাও অত্যন্ত জরুরি। অনুষ্ঠানে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কর্মরত বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার, বিশেষজ্ঞ, নীতিনির্ধারক ও মানবিক কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন।
আলোচনার মূল লক্ষ্য ছিল, জরুরি অবস্থা ও বিপর্যয়ের সময় মানসিক স্বাস্থ্যকে জাতীয় প্রস্তুতির অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা। অনুষ্ঠানে সাজিদা ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন জরুরি উদ্যোগ ও মানসিক স্বাস্থ্য কৌশল উপস্থাপন করা হয়। এ ছাড়া দুটি প্রাণবন্ত প্যানেল আলোচনায় জরুরি পরিস্থিতিতে মানসিক স্বাস্থ্যসেবায় সমতা, প্রবেশাধিকার ও মনোসামাজিক সহায়তার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।
প্রথম প্যানেল আলোচনার বিষয় ছিল: জরুরি পরিস্থিতিতে সেবার পথ ও প্রতিবন্ধকতা–সংকটকালে মানসিক স্বাস্থ্যসেবার নিশ্চয়তা। ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট রুবিনা জাহানের সঞ্চালনায় এই আলোচনায় অংশ নেন সাজিদা ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জাহিদা ফিজা কবির, এনআইএনএইচের শিশু ও কিশোর মনোরোগ বিভাগের প্রধান ও অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডা. নিয়াজ মোহাম্মদ খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান ড. শাহনূর হোসেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অসংক্রামক রোগ ও মানসিক স্বাস্থ্যের জাতীয় পরামর্শক ডা. শাহরিয়ার ফারুক এবং এনসিডিসি, ডিজিএইএসের প্রোগ্রাম ম্যানেজার ডা. এস এম মুস্তাফিজুর রহমান।
‘বিপর্যয় ও জরুরি পরিস্থিতিতে মানসিক স্বাস্থ্য—সংকটকালে সেবা প্রাপ্তি, সমতা ও মনোসামাজিক সহায়তার গুরুত্ব’ বিষয়ে আলোচনা হয় দ্বিতীয় প্যানেল আলোচনায়। সাইকোলজিক্যাল হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস কেয়ারের সিনিয়র মনস্তাত্ত্বিক পরামর্শক মরিয়ম সুলতানার সঞ্চালনায় আলোচনায় অংশ নেন প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকারবিষয়ক উপদেষ্টা সৈয়দ মো. নূরউদ্দিন, ইউএন উইমেনের সমন্বয় ও অংশীদারত্ব বিশ্লেষক সাইয়েদা সামারা মোরতাদা, ইউনিসেফ বাংলাদেশের ড. দেওয়ান মো. ইমদাদুল হক ও সাজিদা ফাউন্ডেশনের উপপ্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. ফজলুল হক।
দুটো আলোচনায় বক্তারা সংকটের সময় মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব তুলে ধরেন। ড. শাহরিয়ার কবির বলেন, ‘এই সহায়তা মানুষকে পুনর্গঠনের শক্তি দেয়। একজন ব্যক্তি ও তার পরিবার যাতে দুর্যোগ বা সংকটের পর নিজ জীবনের পুনর্গঠন করতে পারে, সেটাই আমাদের মূল লক্ষ্য।’
জাহিদা ফিজা কবির বলেন, ‘আমরা মূলত তিনটি স্তরে কাজ করছি—প্রাথমিক প্রতিরোধ, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সেবা প্রদান। কমিউনিটি পর্যায়ে আমরা মানসিক সহায়তা নিশ্চিত করছি। শহরাঞ্চল, জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা, এমনকি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্যও আলাদা উদ্যোগ রয়েছে। আমাদের একটি টেলি-প্ল্যাটফর্ম রয়েছে, যার মাধ্যমে দেশের যেকোনো প্রান্ত থেকে বা বিদেশ থেকেও মানুষ ফোন করে মানসিক সহায়তা নিতে পারেন। আমাদের আরেকটি বিশেষ প্রকল্পের নাম “প্রশান্তি”, যেখানে দীর্ঘদিন ধরে যাঁরা মানসিক সমস্যায় ভুগছেন তাঁদের জন্য দুই বছরের সমন্বিত পুনর্বাসন কর্মসূচি রয়েছে। এর মাধ্যমে তাঁরা ধীরে ধীরে সমাজে ফিরে আসতে পারেন এবং নিজেদের জীবনে অংশ নিতে পারেন।’
মো. ফজলুল হক বলেন, ‘সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো পেশাদার জনবলের ঘাটতি। এই ঘাটতি পূরণের জন্য আমরা প্যারা-প্রফেশনাল তৈরি করছি, যাঁরা প্রশিক্ষণ নিয়ে কমিউনিটি পর্যায়ে মানসিক সহায়তা দিতে পারেন। আমাদের দুটি প্রশিক্ষণ কোর্স রয়েছে—একটি সাত দিনের সংক্ষিপ্ত “বেসিক কাউন্সেলিং কোর্স” এবং একটি ছয় মাস মেয়াদি “ডিপ্লোমা কোর্স”। এই প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা আমাদের বিভিন্ন প্রকল্পে যুক্ত হয়ে দেশের মানসিক স্বাস্থ্যসেবায় বাস্তব পরিবর্তন আনছেন।’
সমাপনী বক্তব্যে জাহিদা ফিজা কবির বলেন, ‘আমাদের লক্ষ্য একটাই—সংকটের সময়ও কেউ যেন একা না থাকে। মানসিক সুস্থতাকে আমরা জাতীয় জরুরি সাড়ার অংশ করতে চাই, যাতে মানুষ শুধু টিকে না থাকে, বরং নতুন করে জীবন গড়তে পারে।’
সেমিনার হলের এক পাশে সাজিদা ফাউন্ডেশনের মানসিক স্বাস্থ্য প্রকল্পের পাঁচটি বুথ সাজানো হয়েছিল—সাইকোলজিক্যাল হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস কেয়ার, নিউরোসায়েন্স অ্যান্ড সাইকিয়াট্রিস্ট হাব, ইনার সার্কেল প্রাইভেট লিমিটেড, হোম অ্যান্ড কমিউনিটি কেয়ার এবং সাজিদা মেন্টাল হেলথ প্রোগ্রাম।
বুথের কর্মী ও প্যানেলিস্টরা জানান, এই আয়োজনের মাধ্যমে সংলাপ তৈরি করা সম্ভব এবং সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া যায়। বিশেষভাবে তাঁরা জোর দিয়ে বলেন, মানসিক স্বাস্থ্যকে আলাদা বিষয় হিসেবে না দেখে, এটিকে সার্বিক স্বাস্থ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখা প্রয়োজন।
অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল চিত্র প্রদর্শনী, যা মানসিক স্বাস্থ্য, সুস্থতা ও আরোগ্যের বিষয়কে কেন্দ্র করে তৈরি করা হয়েছে। প্রদর্শনীতে শরীর, মন ও পরিবেশের আন্তঃসম্পর্ককে তুলে ধরা হয়েছে। এটি ‘পাড়া’র উন্মুক্ত আহ্বানে সংগৃহীত, যেখানে ৪০ জনের বেশি শিল্পী অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের সৃষ্টিতে উঠে এসেছে মনের বিশৃঙ্খলা, গভীর অনুভূতি, সহমর্মিতা এবং ভেতরের লড়াই থেকে নতুন করে জন্ম নেওয়ার প্রতীকী রূপ।
প্রদর্শনীটি আগামী ১০ থেকে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত শালা নেবারহুড আর্ট স্পেস, তেজগাঁও–গুলশান লিংক রোডের আলোকি কনভেনশন সেন্টার চলবে।
অংশগ্রহণকারীরা ‘পাড়া’র উদ্যোগে আর্ট থেরাপি সেশন, ধ্যানমূলক মাইন্ডফুলনেস কার্যক্রম এবং সংগীত পরিবেশনার মাধ্যমে মানসিক প্রশান্তি ও আত্মানুসন্ধানের মুহূর্ত খুঁজে পাবেন। ‘ক্রাইসিস টু কেয়ার’ শুধু একটি অনুষ্ঠান মাত্র নয়, বরং মানবিক আহ্বান; যা মনে করিয়ে দেয়—সংকটের সময় মানসিক স্বাস্থ্যও ততটাই গুরুত্বপূর্ণ, যতটা শারীরিক সুরক্ষা। সাজিদা ফাউন্ডেশন এই আয়োজনের মাধ্যমে পুনরায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে—বিপর্যয়ের প্রতিক্রিয়ায় শুধু তাৎক্ষণিক সহায়তা নয়, দীর্ঘমেয়াদি মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নিশ্চিত করা।
ছবি: হাল ফ্যাশন