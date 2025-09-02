জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে ঐতিহ্য উৎসব
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে ঐতিহ্য উৎসব

কানিজ ফাতেমা

পোশাক ও খাবারের বৈচিত্র্যে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘হেরিটেজ ফেস্ট অ্যান্ড রিসার্চ টক’ প্রদর্শনী। সেমিনার ও ঐতিহ্য উৎসব মিলিয়ে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের এই উদ্যোগ রূপ নেয় ঐতিহ্যের আনন্দময় উদ্‌যাপনে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ৫০তম আবর্তনের শিক্ষার্থীরা ৩১ আগস্ট আয়োজন করে ‘হেরিটেজ ফেস্ট অ্যান্ড রিসার্চ টক’ শিরোনামে একটি বিশেষ প্রদর্শনী ও সেমিনার। সেমিনার ও হেরিটেজ ফেস্ট বা ঐতিহ্য উৎসব—দুটি ভাগে এই দিনের কর্মসূচি সাজানো হয়। নতুন কলাভবনের ৩১৮ নম্বর কক্ষে গবেষক, শিক্ষক, সাংবাদিক ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে এ আয়োজনটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

অধ্যাপকদের অংশগ্রহণ ছিল দারুণ প্রেরণাদায়ক
লিগাল ইস্যুজ ইন আর্কিওলজি কোর্সের অংশ হিসেবে পুরো আয়োজনটি করা হয়। এর মূল প্রতিপাদ্য ছিল ‘সেলিব্রেটিং হেরিডিটি: কানেক্টিং টু দ্য সেলফ’। শিক্ষার্থীদের নিজের শিকড়, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পুনঃসংযোগ ঘটানোই ছিল প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য। আর সংযোগ স্থাপনের মাধ্যম হিসেবে বেছে নেওয়া হয় ঐতিহ্যবাহী পোশাক ও খাবার। শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকে নিজের এলাকার বিশেষ পোশাকে সেজে নিজের জেলার ঐতিহ্যবাহী খাবার উপস্থাপন ও পরিবেশন করে এই উৎসবে।

৩৭ জন শিক্ষার্থী ২৭টিরও বেশি এলাকার ঐতিহ্যবাহী খাবার পরিবেশন করে। গাজীপুরের ধনীর চিড়া, যশোরের জামতলার রসগোল্লা, উত্তরবঙ্গের কাউনের পায়েস, সাতক্ষীরার চাষের কাঁকড়া, মুক্তাগাছার মণ্ডা, ময়মনসিংহের জিলাপি, ফেনীর খোলাজা পিঠা, যশোরের খেজুর গুড়, টাঙ্গাইলের চমচম থেকে শুরু করে বরিশালের আমড়া, রাজশাহীর আম সবই ছিল এই প্রদর্শনীতে। ছিল কিশোরগঞ্জ ও ফরিদপুরের অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী পিঠাও। আরও ছিল চুইঝাল দিয়ে হাঁস, শর্ষে ইলিশ, শুঁটকি,  চিংড়ি–কচুর লতি ইত্যাদি।

কেবল আয়োজন নয় উপভোগেও ছিল একাত্মতা
লোভনীয় স্বাদের খাবারের সঙ্গে বৈচিত্র্য ছিল শিক্ষার্থীদের পোশাকেও। জামদানি, টাঙ্গাইলের শাড়ি, মণিপুরি ও দকমান্দা নজর কেড়েছে সবার। এ ছাড়া নিজ এলাকার ঐতিহাসিক ও প্রচলিত লোককাহিনির চরিত্রের মতো করেও সাজেন অনেকে। একজন সাজেন বিপ্লবী বাঘা যতীন, একজন মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত, কেউবা বেহুলা-লখিন্দর, আবার কেউ সেজেছেন জমিদারবাড়ির নববধূ। একজন ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন বাউল সাজে।

‘প্রত্নতত্ত্ব মানে অনেকেই ভাবে শুধু মাটি খুঁড়ে অতীতকে তুলে আনা। কিন্তু আমাদের যাপনেও অতীত আর বর্তমানের সূত্রটা বোঝা যায়। আমাদের শিক্ষার্থীরা সেই চেষ্টাটি করেছে নিজ এলাকার পোশাক পরিধান ও খাবার পরিবেশনের মাধ্যমে’, বলছিলেন আয়োজনটির সমন্বয়ক সহকারী অধ্যাপক সাবিকুন নাহার।

এমন সব আঞ্চলিক খাবার ছিল
ছিল সর্ষে ইলিশও
প্রদর্শনীটি সফল করতে শিক্ষার্থীদের দীর্ঘদিনের পরিশ্রমকে প্রশংসা করে কোর্সটির তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক মাসউদ ইমরান মান্নু বলেন, ‘শিক্ষার্থীরা নিজেদের শিকড়ের সঙ্গে যে সংযোগ তৈরি করেছে, এটাই মূল সাফল্য। একাডেমিক পড়াশোনার পাশাপাশি তারা নিজের এলাকাকে জানার চেষ্টা করেছে। এমন আত্মপরিচয় অনুসন্ধানের মতো আয়োজন আমরা আরও করতে চাই।’

প্রদর্শনীর পাশাপাশি রিসার্চ টক অংশে চট্টগ্রামের একটি গ্রামের ওপর করা গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জাপানের টোকিও ইউনিভার্সিটি অব ফরেন স্টাডিজের অধ্যাপক ড. মাসাহিকো তোগাওয়া। ‘ইসলামাইজেশন অ্যান্ড সেক্যুলারাইজেশন ইন এডুকেশন: আ কেস স্টাডি অব আ ভিলেজ ইন চট্টগ্রাম ডিস্ট্রিক্ট’ শিরোনামে গবেষণাপত্রটি উপস্থাপন করেন তিনি।  

আয়োজকদের সবাই
একাডেমিক আলোচনার পাশাপাশি খাবার, পোশাক ও সাজসজ্জার সমাহারে পুরো আয়োজন রূপ নেয় ঐতিহ্য উদ্‌যাপনের এক জমজমাট উৎসবে।
ছবি: হাল ফ্যাশন ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশ: ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫: ০০
