গুলশানে কোহলারের নতুন শোরুম, উদ্যোগে শান্তা লাইফস্টাইল

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথি ও সাংবাদিকদের সামনে কোহলারের নান্দনিক ডিজাইন ও আধুনিক প্রযুক্তির পণ্য প্রদর্শন করা হয়। শান্তা লাইফস্টাইলের সিইও দেওয়ান সাজিদ আফজাল বলেন, “বাংলাদেশের ভোক্তাদের জন্য বিশ্বমানের ডিজাইন ও কারিগরি দক্ষতাকে সহজলভ্য করাই আমাদের লক্ষ্য। কোহলার সেই ভিশনকে আরও শক্তিশালী করবে।”
সিএমও জানে আলম রোমেল জানান, “কোহলার সবসময়ই ডিজাইন লিডারশিপ ও ইনোভেশনের প্রতীক। বাংলাদেশি বাজারে তারা বাথরুম ও লাইফস্টাইল অভিজ্ঞতাকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করবে।”
শোরুমের ওয়াকথ্রুতে অতিথিরা সরাসরি দেখেছেন কোহলারের নানা উদ্ভাবনী পণ্য–
আর্টিস্ট এডিশন ভেসেলস: কার্যকরী শিল্পকর্মের মতো অনন্য ডিজাইন।
অ্যান্থেম স্মার্ট শাওয়ারস: তাপমাত্রা, স্প্রে ও পানির প্রবাহের সম্পূর্ণ ডিজিটাল নিয়ন্ত্রণ।
ইন্টেলিজেন্ট ডব্লিউসি: যাতে রয়েছে হিটেড সিট ও পার্সোনালাইজড ক্লিনসিং-এর সুবিধা।
অতিথিরা এসব আধুনিক পণ্যের লাইভ ডেমো উপভোগ করেন। শান্তা লাইফস্টাইলের মতে, কোহলারের এই যাত্রা শুধু ব্র্যান্ড লঞ্চ নয়, বরং বাংলাদেশের ইন্টেরিয়র ডিজাইন ও বিলাসবহুল জীবনধারাকে আরও সমৃদ্ধ করার এক নতুন প্রতিশ্রুতি। নতুন প্রজন্মের ডিজাইনপ্রেমীদের জন্য এটি হবে প্রযুক্তি ও সৌন্দর্যের দুর্দান্ত সংযোজন।
ছবি: শান্তা লাইফস্টাইল