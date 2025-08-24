শাবাব লেদারের ১০ বছর পূর্তি: এক নারীর স্বপ্ন থেকে আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের পথে যাত্রা

নিজের ও পরিবারের জন্য কিছু করার ইচ্ছা থেকেই মাকসুদা খাতুন শুরু করেছিলেন এই উদ্যোগ। তিনি বলেন,“গবেষণা করতে গিয়ে দেখেছিলাম পোশাক শিল্পের পর সবচেয়ে সম্ভাবনাময় খাত হলো লেদার ইন্ডাস্ট্রি। তাই ছোট পরিসর থেকে শুরু করি। ধীরে ধীরে পণ্যের সংখ্যা বাড়িয়েছি এবং রপ্তানিও শুরু হয়। আমার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি শাবাব লেদারে কর্মীদের জন্য নিরাপদ ও সম্মানজনক পরিবেশ তৈরি করা।”
তিনি আরও জানান, একজন নারী উদ্যোক্তা হিসেবে তাঁর প্রতিষ্ঠানে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ তাঁকে সবচেয়ে বেশি গর্বিত করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার মোহাম্মদ সারোয়ার হোসেন, জনতা ব্যাংকের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার আবদুল মজিদ, ম্যাজিক গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর আল আমিন রাসেল, লেদার টেকনোলজি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মো: আব্দুল বাসার, দৈনিক প্রথম আলোর প্রধান যুগ্ম সমন্বয়ক মুনির হাসান সহ আরও অনেকে।
অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, শাবাব লেদারের প্রতিটি পণ্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের নারীদের স্বপ্ন, পরিশ্রম আর দক্ষতার গল্প। আজ তারা শুধু বাংলাদেশের নয়, আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। এসময় অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মুনির হাসান তাঁর বক্তব্যে জানান, বাংলাদেশি চামড়াজাত পণ্যের ব্র্যান্ড ভ্যালু ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক বাজারে জায়গা করে নিয়েছে। উদ্যোক্তাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, “আপনাদের যে উদ্যোগ ও পরিশ্রম আমরা দেখছি, তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আরও সাহসী হতে অনুপ্রাণিত করবে।”
দশ বছরের যাত্রায় শাবাব লেদার পেয়েছে বহু অর্জন। গত বছর জাপানের একটি মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান তাদেরকে পুরস্কৃত করেছে। বক্তারা এই অর্জনকে বাংলাদেশের চামড়াশিল্পের জন্য গর্বের বলে উল্লেখ করেন।
অনুষ্ঠানে বক্তারা উদ্যোক্তাদের সংগ্রাম, আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের কঠিন বাস্তবতা এবং দক্ষ মানবসম্পদের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁদের মতে, শাবাব লেদারের যাত্রা তরুণ প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণার দৃষ্টান্ত। সমাপনী বক্তব্যে মাকসুদা খাতুনের সহযোদ্ধা ও জীবনসঙ্গী সোয়েব হোসেন শুভ বলেন, “শুরুর দিনে ব্যবসা সম্পর্কে খুব বেশি ধারণা ছিল না। কিন্তু সবার অনুপ্রেরণায় আমরা এগিয়ে এসেছি। দশ বছর পর আজ আমরা চামড়াশিল্পের নির্ভরযোগ্য একটি ব্র্যান্ড হিসেবে দাঁড়িয়েছি।”
সবশেষে আয়োজকেরা কর্মী, সহযোগী, পার্টনার ও অতিথিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। ভবিষ্যতের পরিকল্পনা নিয়ে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে জানানো হয়, শাবাব লেদারের লক্ষ্য হলো বাংলাদেশি চামড়াজাত পণ্যকে বিশ্ববাজারে সেরা মানের ব্র্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং নারীদের নেতৃত্বের আসনে পৌঁছে দেওয়া।
ছবি: হাল ফ্যাশন