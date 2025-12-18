বর্জ্য থেকে জন্ম নেওয়া কল্পিত নগর-প্রাণী

এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে ক্ষুদ্রাকৃতির ভাস্কর্য—দেখতে অনেকটা পোকামাকড়ের মতো, কিন্তু এগুলো কোনো বন, নদী বা জলাশয়ের বাসিন্দা নয়। এরা জন্ম নিয়েছে শহরের উদ্বৃত্ত থেকেই। কংক্রিটের ফাঁক, ধুলোমাখা রাস্তা আর দূষিত বাতাসের ভেতর দিয়ে গড়ে ওঠা এই প্রাণীরা যেন এক সমান্তরাল নগর-বাস্তুতন্ত্রের প্রতিনিধি। শিল্পীর ভাষায়, এটি এমন এক জগৎ, যা আমাদের পরিচিত শহরের আড়ালে নীরবে টিকে থাকে।
‘পি ল পি ল চলি’র মূল আহ্বান আসলে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দেওয়া। যেসব পোকামাকড়কে আমরা বিরক্তিকর মনে করি, আর যেসব বর্জ্যকে অপ্রয়োজনীয় ভেবে ফেলে দিই—সেই উপাদানের ভেতর লুকিয়ে থাকা সৌন্দর্যই তুলে ধরেছেন মানজুর রিয়াল। তাঁর কাজ জীব ও জড়, প্রকৃতি ও মানবসৃষ্ট কৃত্রিমতার মাঝের সীমারেখা ভেঙে দেয়। দর্শকের মনে জন্ম নেয় প্রশ্ন ও কৌতূহল—আমরা কীভাবে প্রকৃতিকে দেখছি, আর কীভাবে তাকে ব্যবহার করছি।
শিল্পীর বিশ্বাস, প্রকৃতিতে কোনো কিছুই উদ্দেশ্যহীন নয়। রং, আকার, গঠন ও বিন্যাস—সবকিছুর পেছনেই কাজ করে প্রকৃতির সহজাত শৃঙ্খলা, যাকে তিনি দেখেন গোল্ডেন রেসিওর আলোকে। সেই অনুসন্ধান থেকেই জন্ম নিয়েছে তাঁর শিল্পকর্ম। আঁকা, লেখা, ভাস্কর্য নির্মাণ, অবজেক্ট তৈরি ও শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা মিলিয়ে তাঁর শিল্পচর্চা এগিয়ে চলে পরীক্ষা ও খেলাচ্ছলে। হাতের কাছে যা পাওয়া যায়, তাই দিয়েই তিনি কাজ করেন। তিনি বর্জ্য দেখেন না, দেখেন সম্ভাবনা।
উজ্জ্বল প্লাস্টিক হয়ে ওঠে ঝলমলে খোলস, বাঁকানো ধাতু রূপ নেয় দেহের কাঠামোয়, আর বোতলের ঢাকনা ইঙ্গিত দেয় চোখের। এভাবেই তৈরি হয় এমন সব হাইব্রিড সত্তা, যেখানে প্রকৃতির যুক্তি আর মানুষের ফেলে দেওয়া বস্তু একসঙ্গে সহাবস্থান করে। দেখতে খেলনার মতো হলেও এই শিল্পকর্মগুলো গভীরভাবে যুক্ত বর্তমান সময়ের পরিবেশ সংকটের সঙ্গে। অতিরিক্ত ভোগ, বর্জ্যের পাহাড় আর ভবিষ্যৎ পৃথিবীর অনিশ্চয়তা—সব প্রশ্নই নীরবে উঠে আসে এই ভাস্কর্যগুলোর ভেতর দিয়ে।
প্রদর্শনীর দিনেই উন্মোচিত হয়েছে মানজুর রিয়ালের নতুন বই ‘পি ল পি ল চলি’।
বইটিতে সংকলিত হয়েছে তাঁর দীর্ঘদিনের শিল্পচর্চা, কাজের প্রক্রিয়া ও সৃজনযাত্রার দলিল। শিল্প ও ভাবনার এই দ্বৈত উপস্থাপন প্রদর্শনীকে দিয়েছে আরও গভীরতা।
প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে ঢাকার গুলশান-তেজগাঁও সংযোগ সড়কের আলোকিতে অবস্থিত শালা নেবারহুড আর্ট স্পেসে। ১৮ ডিসেম্বর শুরু হয়ে চলবে ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত। প্রতিদিন বিকেল চারটা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে এই প্রদর্শনী।
‘পি ল পি ল চলি’ আমাদের মনে করিয়ে দেয়—যা আমরা ফেলে দিই, প্রকৃতি হয়তো সেখানে নতুন জীবনের সম্ভাবনা খুঁজে নেয়। শুধু প্রয়োজন, একটু অন্যভাবে দেখা।