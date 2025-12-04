ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকায় মালয়েশিয়া অ্যান্ড বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ ফেস্টিভ্যাল

আইএইচজির বিলাসবহুল হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা এবং ঢাকার মালয়েশিয়ার হাইকমিশনের যৌথ উদ্যোগে ৪ থেকে ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত এলিমেন্টস গ্লোবাল ডাইনিংয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে মালয়েশিয়া অ্যান্ড বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ ফেস্টিভ্যাল। দুই দেশের উষ্ণ বন্ধুত্ব ও সমৃদ্ধ রন্ধন–ঐতিহ্য উদ্যাপনের লক্ষ্যেই এ উৎসবের আয়োজন।
৪ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার উৎসবের উদ্বোধন করা হয় ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকায়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মালয়েশিয়ার হাইকমিশনার মোহাম্মদ শুহাদা ওসমান। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকার মালয়েশিয়ান সাবেক রাষ্ট্রদূত হাজনা মো. হাশিম।
রন্ধনশিল্পী দলের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন ইউনিভার্সিটি পুত্রা মালয়েশিয়ার প্রফেসর ড. শেফ শাহরিম করিম এবং বিখ্যাত শেফ ও কালিনারি ইনোভেটর ডিজুলকিফলি বিন আবদুল। ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকার এক্সিকিউটিভ শেফ জুলিয়ান বোটলেরো তাঁদের সঙ্গে উৎসবের বিশেষ মেনু উন্মোচন করেন।
অনুষ্ঠান শুরু হয় মালয়েশিয়ার ঐতিহ্যবাহী নৃত্য পরিবেশনার মধ্য দিয়ে।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন মালয়েশিয়া হাইকমিশনের বিশিষ্ট কর্মকর্তা, ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকার ডিরেক্টর অব ফুড অ্যান্ড বেভারেজ অলিভিয়ার লোরো, ডিরেক্টর অব মার্কেটিং সাদমান সালাহউদ্দিন, হোটেল টিমের সদস্য এবং বিভিন্ন গণমাধ্যম প্রতিনিধি।
উৎসবে অতিথিরা উপভোগ করতে পারবেন মালয়েশিয়ার জনপ্রিয় খাবার, যেমন নাসি লেমাক, বিফ রেনডাং, চুচুর উডাং, মি গোরেং মামাক, বিফ, চিকেন সাটাইসহ নানা সুস্বাদু পদ, যা প্রস্তুত করবেন অতিথি শেফ প্রফেসর ড. শেফ শাহরিম করিম ও শেফ জুলকিফলি। পাশাপাশি থাকছে বাংলাদেশের প্রিয় সব পদ—মাটন বিরিয়ানি, মেজবানি বিফ, কালাভুনা, মাটন নেহারি, রুই মাছের মসলা, পমফ্রেট দোপেঁয়াজি, নানান রকমের কাবাব, ভর্তা এবং স্থানীয় স্বাদের অন্যান্য পদ।
মিষ্টিপ্রেমীদের জন্য আছে মনভোলানো মিষ্টান্ন, যেমন সা গো গুলা মেলাকা, বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পিঠা, পায়েশ এবং আরও নানা ক্ল্যাসিক মিষ্টান্ন। উৎসবের প্রতিটি সন্ধ্যায় লাইভ মিউজিক পারফরম্যান্স অতিথিদের অভিজ্ঞতাকে আরও উপভোগ্য করে তুলবে।
উৎসবের বুফে ডিনারের জন্য জনপ্রতি দিতে হবে ৯ হাজার ৫০০ টাকা (নেট)। নির্বাচিত ব্যাংক কার্ডধারীরা পাচ্ছেন আকর্ষণীয় বাই ওয়ান গেট থ্রি অফার। আর যাঁদের কার্ড অফার নেই, তাঁরা সহজেই আইএইচজি ওয়ান রিওয়ার্ডসে যোগ দিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন আইএইচজি হোটেলসহ ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকায় ফুড অ্যান্ড বেভারেজে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় উপভোগ করতে পারবেন।
স্বাদ, সংস্কৃতি ও বন্ধুত্বের মিলনমেলায় এ উৎসব অতিথিদের জন্য নিয়ে এসেছে এক অনন্য রন্ধন অভিজ্ঞতা, যা ডিসেম্বরের ঢাকায় যোগ করেছে নতুন মাত্রা।
ছবি: হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা