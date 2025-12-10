৩,৬৮৮টি প্লাস্টিক বোতলে ক্রিসমাস ট্রি তৈরি করলো ক্রাউন প্লাজা ঢাকা গুলশান

আইএইচজি হোটেলস অ্যান্ড রিসোর্টের বৈশ্বিক টেকসই প্রতিশ্রুতি ‘জার্নি টু টুমরো’-এর অংশ হিসেবে হোটেলটি ‘রিডিউস, রিইউজ, রিভাইভ’ বার্তা সামনে রেখে এ উদ্যোগ গ্রহণ করে।
হোটেলের জেনারেল ম্যানেজার কার্তিক ভি কে জানান, গত জুলাইয়ে হোটেলের নেতৃত্ব দল সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক পুরোপুরি বর্জন করবে শুধু হোটেল পরিচালনায় নয়, ব্যক্তিগত জীবনেও। সেই সিদ্ধান্তেরই বাস্তব রূপ এই ক্রিসমাস ট্রি। গত তিন মাস ধরে হোটেল কর্মীরা নিজেরা প্লাস্টিক বোতল ব্যবহার না করে সংরক্ষণ করেন, এবং সেই সঞ্চিত ৩,৬৮৮টি বোতল দিয়েই ট্রিটি নির্মাণ করা হয়।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিদের সামনে ট্রিটির নির্মাণ প্রক্রিয়ার একটি ভিডিও দেখানো হয়। কার্তিক ভি কে বলেন, ছোট ছোট সিদ্ধান্তের সম্মিলিত শক্তিই বড় পরিবর্তন আনে। তিনি আরও বলেন, প্লাস্টিক সম্পূর্ণ বর্জন কঠিন হলেও অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার কমানো পুরোপুরি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে। নিজেদের বোতল বহন করা কিংবা একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক না কেনার মতো ছোট দৈনন্দিন সিদ্ধান্তই পরিবেশের জন্য বড় অবদান রাখতে পারে।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডোরিন গ্রুপের সিনিয়র গ্রুপ অ্যাডভাইজর ও বোর্ড সদস্য ফিরোজ আজাদ, যিনি ট্রির আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করেন। স্থাপনাটির প্রযুক্তিগত তত্ত্বাবধায়ক ইঞ্জিনিয়ার শরীফ উদ্দিন বলেন, প্লাস্টিক বোতল দিয়ে এমন একটি নান্দনিক স্থাপনা নির্মাণ করা ছিল একটি চ্যালেঞ্জ, তবে টিমওয়ার্কের কারণেই তা সফল হয়েছে। তিনি জানান, ক্রাউন প্লাজা সমাজকে একটি বার্তা দিতে চায় উৎসব আনন্দমুখর হতে পারে, আবার একই সঙ্গে পরিবেশবান্ধবও হতে পারে।
গণমাধ্যমের এক প্রশ্নের জবাবে কার্তিক ভি কে বলেন, আগামী বছরও তারা একটি নতুন পরিবেশবান্ধব ট্রি নির্মাণ করবেন, যা হবে আরও সৃজনশীল এবং আরও শক্তিশালী বার্তাবহ। তিনি জানান, হোটেল আর কোনো প্লাস্টিকের তৈরি কৃত্রিম ক্রিসমাস ট্রি কেনার পথে হাঁটবে না; বরং তারা প্রতিবছর নিজেদের টেকসই নির্মাণের মাধ্যমে উৎসবের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চায়।
অনুষ্ঠান শেষে লবি ঘুরে দেখা যায়, প্রধান প্লাস্টিক ট্রিটির পাশাপাশি হোটেলের বিভিন্ন বিভাগ নিজেদের উদ্যোগে টেকসই উপাদানে ক্রিসমাস ট্রি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে। রুম সার্ভিস বিভাগের ট্রিতে ব্যবহার করা হয়েছে ফেলে দেওয়া টাওয়েল এবং অতিথিদের জন্য পরিবেশিত আখের রসের বর্জ্য আখের আঁশ। আবার অন্যত্র নষ্ট হয়ে যাওয়া কার্টেন, পরিত্যক্ত প্লাস্টিক বোতল, গ্লাসসহ নানা অব্যবহৃত উপাদান দিয়ে তৈরি করা হয়েছে সৃজনশীল সব ট্রি।
হোটেল কর্তৃপক্ষ জানায়, এসব উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হলো দেখানো উৎসবের সৌন্দর্য ও আনন্দ বজায় রেখেও পরিবেশবান্ধব থাকা সম্ভব।
হোটেল কর্তৃপক্ষ জানায়, ক্রাউন প্লাজা ঢাকা গুলশানের লবিতে স্থাপিত এই রিসাইকেলড ক্রিসমাস ট্রি সকল অতিথি ও নগরবাসীর জন্য উন্মুক্ত। আগ্রহীরা স্থাপনাটি উপভোগ করতে, ছবি তুলতে এবং টেকসই উৎসব উদ্যাপন বিষয়ে আলোচনায় অংশ নিতে পারবেন। তাদের ভাষায়, টেকসইতা কোনো উৎসবভিত্তিক সিদ্ধান্ত নয় এটি মানুষ, পরিবেশ ও আগামী প্রজন্মের প্রতি প্রতিদিনের দায়িত্ব।
ছবি: ক্রাউন প্লাজা ঢাকা গুলশান