ঢাকা রিজেন্সিতে হ্যালোইন উৎসবে ভূতেরাও হবে অতিথি

এই রাত জুড়ে পুরো ঢাকা রিজেন্সি পরিণত হবে এক ভৌতিক জগতে, যেখানে প্রতিটি কোনায় লুকিয়ে থাকবে রহস্য, মজা আর ভুতুড়ে সাজসজ্জা। গ্রিল অন দা স্কাইলাইন, জনপ্রিয় রুফটপ গার্ডেন রেস্টুরেন্টে অতিথিরা উপভোগ করবেন স্পুকি বিবিকিউ বুফে ডিনার।
আর এতেই শেষ নয়। পুরো আয়োজনটিকে আরও উত্তেজনাপূর্ণ করতে থাকছে লাইভ মিউজিক, ফেস পেইন্ট , লাইভ ডান্স পারফরম্যান্স, কস্টিউম কনটেস্ট, এক্সাইটিং কেভ এক্সপেরিয়েন্স, র্যাফেল ড্র আর ভয় ধরানো ডেকোরেশন ও ফটো বুথ।
যেখানে ছবি তুললেই মনে হবে আপনি আছেন ভূতের রাজ্যে। যা আপনাকে দিবে এক ভিন্ন অভিজ্ঞতা মাত্র ৩৩৩১ টাকায়। ঢাকা রিজেন্সিতে আগামী ৩১ অক্টোবর, সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ১০টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত চলবে এই আয়োজন।
অন্যদিকে, গ্র্যান্ডিওস রেস্টুরেন্ট-এ আয়োজন করা হয়েছে বিশেষ হ্যালোইন বুফে ডিনার, যেখানে থাকবে মুখরোচক স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক নানা পদ। প্রতিটি ডিশেই থাকবে একটুখানি ‘স্পুকি সারপ্রাইজ’ মাত্র ৫৫৫৫ টাকায়, সঙ্গে সিলেক্টেড কার্ড, ঢাকা রিজেন্সি প্রিমিয়ার ক্লাব মেম্বার এবং ফ্যান অফ ঢাকা রিজেন্সি গ্রুপ মেম্বারদের জন্য বাই ওয়ান গেট ওয়ান তো থাকছেই।
বন্ধু-বান্ধব বা পরিবারের সবাইকে নিয়ে চলে আসুন ঢাকা রিজেন্সিতে, যেখানে ভয়ের সঙ্গে মজা, আর প্রতিটি কর্নার হলো এক একটি অ্যাডভেঞ্চার।
ছবি: ঢাকা রিজেন্সি