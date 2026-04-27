উদ্যোক্তাদের সংযোগ, ফ্যাশনের অগ্রযাত্রা: এফইএবি-এর বার্ষিক সভা ও নববর্ষ বরণ
ঢাকার ফ্যাশন অঙ্গনে আবারও জমে উঠল উদ্যোক্তাদের মিলনমেলা। ফ্যাশন এন্টারপ্রেনারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ-এর ১৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও নববর্ষ বরণ অনুষ্ঠান সম্প্রতি আয়োজন করা হয় উচ্ছ্বাস আর অংশগ্রহণে ভরপুর এক পরিবেশে।

সংগঠনের এই গুরুত্বপূর্ণ সভায় উপস্থাপন করা হয় সভাপতির বার্ষিক প্রতিবেদন এবং অর্থ পরিচালকের নিরীক্ষা প্রতিবেদন, যা সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। শুধু আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়েও হয় প্রাণবন্ত ও গঠনমূলক আলোচনা—দেশীয় ফ্যাশন শিল্পকে আরও এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যেই এই সংলাপ।

সভাটির অন্যতম আকর্ষণ ছিল ২০২৬-২০২৮ মেয়াদের নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি ঘোষণা। নতুন নেতৃত্বে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন আজহারুল হক আজাদ। তাঁর সঙ্গে সিনিয়র সহ-সভাপতি খালিদ মাহমুদ খান, সহ-সভাপতি কনক আদিত্যসহ একটি অভিজ্ঞ ও বৈচিত্র্যময় টিম যুক্ত হয়েছেন। অর্থ, সংগঠন, তথ্য ও প্রচার, প্রকাশনা এবং সাংস্কৃতিক আয়োজনের দায়িত্বে রয়েছেন দক্ষ পরিচালকরা, যা সংগঠনের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করে তুলবে বলেই প্রত্যাশা।

নবনির্বাচিত সভাপতি তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট করে বলেন, শুধু সংগঠন নয়—পুরো দেশীয় ফ্যাশন শিল্পকে একটি সুসংগঠিত ও মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে নিয়ে যাওয়াই তাদের লক্ষ্য। সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি, কার্যক্রমের বিস্তার এবং উদ্যোক্তাদের মধ্যে শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

তবে দিনের আনুষ্ঠানিকতার পর যে মুহূর্তটি সবচেয়ে বেশি রঙিন হয়ে উঠেছিল, তা ছিল বাংলা নববর্ষ বরণ। বৈশাখী আবহে আয়োজিত আড্ডায় মিলিত হন সংগঠনের সদস্যরা, ফ্যাশনপ্রেমী, শুভানুধ্যায়ী এবং মিডিয়াকর্মীরা। এই অনানুষ্ঠানিক মিলনমেলা যেন সম্পর্কের উষ্ণতা আর সৃজনশীলতার নতুন দিগন্ত খুলে দেয়।

অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করে জলের গান—তাদের সুরে প্রাণ ফিরে পায় পুরো আয়োজন। গান, আড্ডা আর উৎসবের আবহ মিলিয়ে তৈরি হয় এক প্রাণবন্ত, আন্তরিক পরিবেশ, যা অংশগ্রহণকারীদের মনে দীর্ঘস্থায়ী ছাপ রেখে যায়।

সব মিলিয়ে, এই আয়োজন শুধু একটি সভা নয়—এটি ছিল দেশীয় ফ্যাশন উদ্যোক্তাদের জন্য এক অনুপ্রেরণার মঞ্চ। ফ্যাশন এন্টারপ্রেনারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ বিশ্বাস করে, এমন উদ্যোগই উদ্যোক্তাদের মধ্যে সংযোগ বাড়াবে এবং বাংলাদেশের ফ্যাশন শিল্পকে আরও শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করাবে।

ছবি: ফ্যাশন এন্টারপ্রেনারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ

প্রকাশ: ২৭ এপ্রিল ২০২৬, ১০: ৪৮
