রং, সুর আর সুস্থতার মেলবন্ধন: দা ফ্লো ফেস্ট ঢাকা ২০২৫-এর সমাপ্তি দিনে

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলেছে ইয়োগা, আর্ট, মেডিটেশন, শিশুদের নানা অ্যাক্টিভিটি, প্যানেল আলোচনা আর দেশীয় উদ্যোক্তাদের প্রদর্শনী—সব মিলিয়ে উৎসবের আবহে ভরে উঠেছিল পুরো পার্ক।
দিনের শুরু হয় ভোরের আলোয়। ৫ কিলোমিটারের ম্যারাথন শেষে ইয়োগা শালায় চলে স্ট্রেংথ ট্রেনিং সেশন। একই সময়ে ছোটদের জন্যও ছিল বিশেষ আয়োজন—‘জুম্মা উইথ সাবরিনা’। গানের তালে তালে শিশুদের আনন্দে ভরপুর সেই সেশন যেন প্রাণ ছড়িয়ে দিয়েছিল পার্কজুড়ে।
লেকের ধারে ‘আর্ট উইথ নাফিসা’-র তত্ত্বাবধানে ছোট্ট হাতগুলোর সৃজনশীলতায় ফুটে উঠেছিল নানা ক্র্যাফটের কাজ। অন্যদিকে শিশুদের গার্ডেনিং সেশনে শেখানো হচ্ছিল কীভাবে নিজের হাতে গাছ লাগাতে হয়। প্রাকৃতিক পরিবেশ আর শিশুদের হাসি—এক নিখুঁত দৃশ্য।
বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জমে ওঠে মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা নিয়ে প্যানেল আলোচনা, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের মানসিক সুস্থতা ও সমাধান নিয়ে কথা বলেন বিশেষজ্ঞরা। পাশে ‘এয়ারটেল হিলিং জোনে’ দর্শনার্থীরা পেয়েছেন কাউন্সেলিং ও থেরাপির সুযোগ। নারী অংশগ্রহণকারীদের জন্য ছিল সাজিয়া ওমরের পরিচালনায় ‘সার্কেল ইয়োগা’—এক প্রশান্তিময় সেশন।
মেলার সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ ছিল ‘সাস্টেইনেবল ফ্যাশন কর্নার’। এখানে বাশা, লালা হোয়াইট, আন্ডিম, সোন্দার, হ্যাপিয়ার, শাড়িকথন, বিমূর্ত, জবা, প্লাস ইট আপ, হুমায়রা খান, কালেও, আমি ঢাকা, নাইন টু ফাইভ এটাইয়ার, আটপৌরে ও ঈহা—এসব দেশীয় ব্র্যান্ড একত্রে প্রদর্শন করেছে স্থানীয় উপাদানে তৈরি পোশাক ও কারুশিল্প। এই কর্ণার যেন হয়ে উঠেছিল দেশীয় সৃজনশীলতার এক অনন্য প্রদর্শনী।
স্বাস্থ্যকর খাবারের আয়োজনও ছিল উৎসবের বড় আকর্ষণ। বান্দর বনের কফি, সুন্দরবনের মধু, কোরীয় রামেন, জাপানি সুশি, ডিটক্স ওয়াটার—সব মিলিয়ে যেন ছিল এক গ্লোবাল ফুড ভিলেজ। যারা হালকা খাবার খুঁজছিলেন, তারা পেয়েছেন জিরো ক্যালরি রাইস, রিয়েল ডেয়ারির দুধজাত খাবার আর নানা ব্যতিক্রমী হেলদি অপশন।
দুপুরে শিশুদের আঁকা আঁকি, বোর্ড গেম আর সেল্ফ ডিফেন্স সেশনে জমে ওঠে পুরো পার্ক। নারীদের আত্মরক্ষায় কৌশল শেখানো হয় ‘ওমেন সেল্ফ ডিফেন্স’ সেশনে, যা বিশেষ করে তরুণীদের মধ্যে ছিল দারুণ জনপ্রিয়।
সূর্য নামার সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চে ওঠে বাউল ব্যান্ড প্রেমজুড়ি ও দিব্যজ্ঞানি। এরপর ক্যাসেট ব্যান্ডের সুরে গাইতে গাইতে দর্শনার্থীরা বিদায় জানায় এবারের ফ্লো ফেস্টকে।
দিন শেষে আয়োজক সাজিয়া ওমর জানান, “এই বছর দর্শনার্থীর উপস্থিতি আমাদের প্রত্যাশার চাইতেও অনেক বেশি—প্রায় ২৫ হাজার মানুষ এসেছেন। আমরা এটিকে সফল আয়োজন বলতে পারি।”
ফ্লো ফেস্ট ঢাকা ২০২৫ যেন জানিয়ে গেল এক সুন্দর বার্তা—সুস্থতা শুধু শরীর নয়, এটি এক জীবনধারা। ইয়োগা, আর্ট, সংগীত, সচেতনতা আর দেশীয় সংস্কৃতির এই মেলবন্ধন আমাদের মনে করিয়ে দেয়—ভালো থাকা মানেই ভারসাম্য পূর্ণ ভাবে বেঁচে থাকা।
ছবি: হাল ফ্যাশন