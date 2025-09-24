দ্য ওয়েস্টিন ঢাকার সিগনেচার ইতালিয়ান রেস্টুরেন্ট প্রেগোতে যোগ হলো নতুন মেনু

বাংলাদেশি সু শেফ আরাফাত রহমানের তত্ত্বাবধানে অথেনটিক ইতালিয়ান সব ডিশ নিয়েই ছিল এই আয়োজন। মেনুর উদ্বোধন করেন বাংলাদেশে ইতালির রাষ্ট্রদূত আন্তোনিও আলেসান্দ্রো, ইউনিক হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টস পিএলসির প্রধান নির্বাহী মো. শাখাওয়াত হোসেন, দ্য ওয়েস্টিন ঢাকার মহাব্যবস্থাপক স্টেফান মাসে, সু শেফ আরাফাত রহমান ও তাঁর দল।
পাশ্চাত্যশৈলীর আধুনিক ওপেন কিচেনে কনসেপ্ট, ফ্লোর-টু-সিলিং কাচের জানালা এবং স্টাফদের উষ্ণ আতিথেয়তার জন্য প্রেগো ইতিমধ্যেই ঢাকার প্রিমিয়াম ইতালিয়ান ফাইন ডাইনিং গন্তব্য হিসেবে সমাদৃত। নতুন মেনুর মাধ্যমে আরও সমৃদ্ধ হলো রেস্তোরাঁটি। এখন থেকে নতুন নতুন ডিশের সংযোজনে ইতালির ঐতিহ্যবাহী রান্নার স্বাদ পাবেন ভোজনরসিকেরা।
সু শেফ আরাফাত জানান নতুন মেনু সম্পর্কে। আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য পরিবেশন করা হয় আটলান্টিক স্যামনের পদ। এই মাছ নরওয়ের স্বচ্ছ জলাশয় থেকে সংগৃহীত। এই মাছ ইতালীয় কালিনারি শিল্পকৌশলে রান্না করা। অ্যান্টার্কটিক মহাসাগরের বিরল মাছ তাসকান চিলিয়ান সি বাস ইতালির লিভর্নেসে ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিতে রান্না করা হয়েছে, যেখানে মাখনের কোমলতার সঙ্গে আছে ইতালির গ্রামীণ স্বাদের প্রভাব। সি ফুড সেলিব্রেশন মেনুতে ছিল গ্রিল করা লবস্টার, প্রন, কালামারি, মাসেলস ও বারামুন্ডি মাছের সমন্বয়ে সাজানো গ্রিগলিয়াটা মিস্তা দি মারে। পরিবেশন করা হয়েছে মৌসুমি সবজি দিয়ে। ইতালিয়ান সিগনেচার রি-ইমাজিনড সেকশনে ছিল হাতে বানানো রাভিওলি, ক্রিমি রিসোত্তো, চারকোল গ্রিলড প্রাইম কাট বিফ, আর্টিজান পিৎজা আর বিখ্যাত ইতিলিয়ান ডেজার্ট যেমন তিরামিসু ত্রাদিজিওনালে ও কুয়েরে কালদো আল চকোলাতো, প্যানাকোটা।
ইতালির রাষ্ট্রদূত থেকে শুরু করে শহরের অতিথিরা মুগ্ধ হয়েছেন প্রতিটি ডিশের সৃজনশীল পরিবেশনায়। শেফ জানালেন, এই উপস্থাপনার মাধ্যমেই তাঁরা প্রতিটি পদের পেছনের গল্প তুলে ধরতে চেয়েছেন; যাতে করে খাবার নয় এটা হয়ে ওঠে এক অনিন্দ্য রসনাযাত্রা।
আটলান্টিক স্যামনের স্বাদ ছিল একেবারেই ভিন্নধর্মী ও অথেনটিক, যা আমাদের স্থানীয় বাজারে পাওয়া স্যামনের থেকে একবারেই আলাদা। গভীর ও প্রগাঢ় এই স্বাদ সামুদ্রিক খাবারপ্রেমীদের মন ভরাবে; যদিও আমাদের বাঙালি স্বাদের সঙ্গে তা মিলবে না। তাসকান চিলিয়ান সি বাস ছিল আরেকটি ব্যতিক্রম; পরিচিত স্বাদ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ও অভিনব।
ব্যক্তিগতভাবে সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে ইতালিয়ান সিগনেচার রি-ইমাজিনড মেনু। হাতে বানানো রাভিওলি, ক্রিমি রিসোত্তো কিংবা চারকোল গ্রিলড প্রাইম কাট বিফ—সবেতেই ছিল ক্ল্যাসিক ইতালির ছোঁয়া। তবে পরিবেশনায় ছিল আধুনিকতা ও অভিনবত্ব। ডেজার্টে তিরামিসু আর উষ্ণ চকলেট ডিশ কুয়েরে কালদো ছিল সবচেয়ে মুখরোচক, যা পুরো ডিনারের অভিজ্ঞতাকে পরিপূর্ণ করেছে।
বিশেষ আয়োজনে ছিল ইতালিয়ান লাইভ মিউজিক; যা আবহকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। সাজসজ্জায়ও ছিল ইতালির ছোঁয়া—ভেসপা, হেলানো টাওয়ার, রঙিন নৌকা আর বাড়ির দেয়াল—সব মিলিয়ে যেন ইতালির রাস্তায় হাঁটছি আমরা।
অনুষ্ঠানে দ্য ওয়েস্টিন ঢাকার মহাব্যবস্থাপক স্টেফান মাসে বলেন, ‘প্রেগো শুধুই একটি রেস্টুরেন্ট নয়, এটি ইতালির রন্ধন ঐতিহ্যের মধ্য দিয়ে এক অভিযাত্রা। নতুন মেনুতে আমাদের শেফরা ঐতিহ্য ও সৃজনশীলতার অসাধারণ মিশ্রণ ঘটিয়েছেন, যাতে অতিথিরা স্মরণীয় ডাইনিং অভিজ্ঞতা নিয়ে যেতে পারেন।’
ঢাকার ব্যস্ততার মাঝেও প্রেগোতে বসে একাত্ম হতে পারবেন রোম, ফ্লোরেন্স কিংবা ভেনিসের আবহের সঙ্গে; বাড়তি পাওনা হবে ইতালির ক্ল্যাসিক রন্ধন ঐতিহ্যের অভিজ্ঞতা।
ছবি: হাল ফ্যাশন