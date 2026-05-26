স্টেকেশন, সামার স্কুপস ও দারুণ সব অফারে উৎসবমুখর রেনেসাঁ ঢাকা গুলশান

ঈদের ছুটিতে যারা শহর ছেড়ে দূরে না গিয়েও একটু বিলাসী অবসর কাটাতে চান, তাদের জন্য থাকছে আকর্ষণীয় ‘ঈদ স্টেকেশন’ অফার। এই বিশেষ প্যাকেজে অতিথিরা উপভোগ করতে পারবেন সকাল ১০টা থেকে আর্লি চেক-ইন, বিকেল ৪টা পর্যন্ত লেট চেক-আউট, সুইমিং পুল ব্যবহারের সুবিধা এবং স্পা, স্যালন ও ডাইনিংয়ে ২০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়। পরিবার বা প্রিয়জনকে নিয়ে আরামদায়ক ছুটির জন্য এটি হতে পারে দারুণ একটি সুযোগ।
খাবারপ্রেমীদের জন্যও থাকছে নানা চমক। হোটেলটির জনপ্রিয় ভেন্যু জিবিসি রেনেসাঁ ঢাকা গুলশান ঈদ উপলক্ষে শুরু করেছে ‘সামার স্কুপস’ ক্যাম্পেইন। গরমের দিনে প্রশান্তি এনে দিতে রঙিন ও আকর্ষণীয় আইসক্রিম সানডে দিয়ে সাজানো হয়েছে এই আয়োজন। পরিবার, বন্ধু কিংবা শিশুদের সঙ্গে মিষ্টি মুহূর্ত উপভোগের জন্য এটি হতে পারে আদর্শ একটি গন্তব্য।
এর পাশাপাশি ঈদের আনন্দ আরও বাড়িয়ে তুলতে থাকছে বিশেষ ‘পিৎজা সুপার সেভার কম্বো’ অফার। প্রিয়জনদের সঙ্গে আড্ডা আর সুস্বাদু খাবারের মুহূর্তকে আরও স্মরণীয় করে তুলতেই এই আয়োজন। একই সঙ্গে নির্বাচিত বেকারি আইটেমে থাকছে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়, যা ডেজার্টপ্রেমীদের জন্য নিঃসন্দেহে সুখবর।
অন্যদিকে, ঐতিহ্যবাহী স্বাদ আর বৈচিত্র্যময় খাবারের জন্য পরিচিত বাহার রেস্টুরেন্ট-এ থাকছে বুফে ডাইনিংয়ে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় এবং আ লা কার্ট মেনুতেও বিশেষ ডিসকাউন্ট সুবিধা। নির্বাচিত ব্যাংক কার্ড ও জিপি স্টার সদস্যদের জন্য থাকছে অতিরিক্ত আকর্ষণীয় অফার।
উৎসবের আমেজ, আরামদায়ক অবকাশ আর সুস্বাদু খাবারের সমন্বয়ে এবার ঈদ উদ্যাপনকে আরও বিশেষ করে তুলতে প্রস্তুত রেনেসাঁ ঢাকা গুলশান। পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দময় কিছু মুহূর্ত কাটানোর জন্য এটি হতে পারে রাজধানীর অন্যতম আকর্ষণীয় ঠিকানা।