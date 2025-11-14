মিস ইন্টারন্যাশনাল ২০২৫: প্রথম দিনে দারুণ সময় কাটালেন জেসিয়া ইসলাম

প্রথম দিনটি কেমন কাটল—জেসিয়ার কণ্ঠেই পাওয়া গেল সেই উচ্ছ্বাস। আনন্দময় স্বরে তিনি জানালেন, ‘প্রথম দিনে প্রতিযোগীরা সবাই মিলে সকালের নাশতা করেছি। এরপর ছিল অফিশিয়াল বিকিনি ফটোশুট। সবাই স্ট্যান্ডার্ড ড্রেসকোডে ছিলাম। শুট শেষে ছিল নৈশভোজের আয়োজন। আর আমার রুমমেট ভারতীয় মিস ইন্টারন্যাশনাল প্রতিযোগী। সব মিলিয়ে দিনটি দারুণ কেটেছে।’
নতুন দেশ, নতুন মানুষ, নতুন অভিজ্ঞতা—সব মিলিয়ে এই প্রতিযোগিতা যেন জেসিয়ার জীবনে আরেকটি রঙিন অধ্যায় যোগ করেছে। শুরুতেই সহ-প্রতিযোগীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব, আর ফটোশুট—সবকিছুতেই তিনি দেখিয়েছেন আত্মবিশ্বাস আর পেশাদারিত্ব।
২৭ নভেম্বর টোকিওতেই অনুষ্ঠিত হবে মূল প্রতিযোগিতা। যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগীদের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করবেন জেসিয়া ইসলাম। যিনি দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন পথশিশুদের পুনর্বাসন ও শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করতে। সামাজিক দায়িত্ববোধ আর মানবিকতার বিষয়টি তাঁর যাত্রাকে দিয়েছে আরও গাঢ়তা।
মূল পর্বে যাওয়ার আগে সংবাদ সম্মেলনে জেসিয়া বলেছিলেন, ‘আমার স্বপ্ন, এই মঞ্চে শুধু নিজের নয়, বাংলাদেশের ভাবমূর্তিও উজ্জ্বল করা। আমি চাই, আমাদের দেশের মেয়েরা যেন বিশ্বাস করে বড় মঞ্চে জায়গা পাওয়া সম্ভব, যদি মন থেকে চেষ্টা করা যায়।’ এই আত্মবিশ্বাস, অনুপ্রেরণা আর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করেছে।
বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের কাছে জেসিয়া এখন শুধু একজন প্রতিযোগী নন; তিনি সাহস, স্বপ্ন আর সম্ভাবনার প্রতীক। টোকিওর মঞ্চে ২৭ নভেম্বর যখন আলো ছড়াবেন তিনি, তখন দেশের প্রত্যাশা থাকবে একটাই, জেসিয়ার হাত ধরে যেন আরও একবার বিশ্বমঞ্চে উঁচু হয়ে ওড়ে লাল–সবুজ পতাকা।
ছবি: এমটিসি