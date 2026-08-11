সামুদ্রিক খাবারের স্বাদ এবার ঢাকায়, হায়াত প্লেস ঢাকা উত্তরার জিং-এ চলছে সিফুডের বিশেষ আয়োজন

৬ আগস্ট থেকে শুরু হওয়া এই বিশেষ আয়োজন চলবে ১৫ আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত। সীমিত সময়ের এই বুফেতে অতিথিদের জন্য থাকছে মাছ, লবস্টার, কাঁকড়া, প্রন, অয়েস্টারসহ নানা ধরনের সামুদ্রিক খাবার। সঙ্গে থাকছে শেফদের তৈরি বেশ কিছু বিশেষ পদ, যেখানে সমুদ্রের স্বাদকে তুলে ধরা হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন রান্নার মাধ্যমে।
বিশ্বের বিভিন্ন উপকূলীয় অঞ্চলের রান্নার ঐতিহ্য থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে সাজানো হয়েছে এই আয়োজন। তাজা ও প্রিমিয়াম মানের সিফুডের পাশাপাশি থাকছে নানা ধরনের রান্না, যা সিফুডের স্বাভাবিক স্বাদ ও সতেজতাকে আরও ফুটিয়ে তুলবে।
লবস্টার থেকে কাঁকড়া, প্রন থেকে অয়েস্টার সিফুডের বৈচিত্র্যই এই বুফের অন্যতম আকর্ষণ। যারা একসঙ্গে বিভিন্ন ধরনের সামুদ্রিক খাবার চেখে দেখতে ভালোবাসেন, তাদের জন্য আয়োজনটি হতে পারে বেশ উপভোগ্য।
জিং রেস্টুরেন্টের আধুনিক পরিবেশ ও পরিবেশনায় এই সিফুড উৎসবকে সাজানো হয়েছে। খাবারের পাশাপাশি অতিথিদের জন্য থাকছে হায়াতের পরিচিত আতিথেয়তার অভিজ্ঞতা। দক্ষ শেফদের হাতে তৈরি প্রতিটি পদে সমুদ্রের স্বাদ ও বিভিন্ন উপকূলীয় রন্ধনশৈলীর ছোঁয়া রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।
অর্থাৎ, শুধু ডিনার নয় সন্ধ্যার সময় পরিবার, বন্ধু কিংবা প্রিয়জনদের সঙ্গে বসে সিফুডের নানা স্বাদ আবিষ্কারের সুযোগও তৈরি করছে এই আয়োজন।
‘গেট হুকড অন সিফুড’ ডিনার বুফের মূল্য ৬,৪৯৯ টাকা। উৎসবটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে নির্বাচিত ব্যাংক কার্ডে থাকছে একটি কিনলে দুটি ফ্রি অফার। ফলে পরিবার বা বন্ধুদের সঙ্গে দল বেঁধে সিফুড ডিনারের পরিকল্পনা করার জন্য এটি হতে পারে বেশ আকর্ষণীয় একটি সুযোগ।
জিং-এর এই বিশেষ সিফুড ডিনার বুফে প্রতিদিন পরিবেশন করা হচ্ছে সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট থেকে রাত ১০টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত। তবে আয়োজনটি যেহেতু সীমিত সময়ের, তাই সিফুডপ্রেমীদের জন্য সুযোগটি খুব বেশি দিন থাকছে না।
ঢাকার ব্যস্ত শহুরে জীবনে এক সন্ধ্যায় যদি টেবিলজুড়ে থাকে লবস্টার, কাঁকড়া, প্রন, অয়েস্টার আর নানা স্বাদের সিফুড, তাহলে ডিনারটি যে একটু অন্যরকম হবে, তা বলাই যায়। সমুদ্রের স্বাদ পেতে তাই সিফুডপ্রেমীদের গন্তব্য হতে পারে হায়াত প্লেস ঢাকা উত্তরার জিং।
ছবি: লেখক