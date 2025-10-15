নভেম্বরে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তিন দিনের ফ্লো ফেস্ট

এই উপলক্ষে আজ দুপুরে গুলশান দুইয়ে আয়োজন করা হয় বিশেষ প্রেস মিটের।
যেখানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম কর্মীরা। কয়েক বছর ধরেই মানুষের সার্বিক ভালো থাকা অর্থাৎ মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার জন্য কাজ করে যাচ্ছে ঢাকা ফ্লো। আর সে ধারাবাহিকতায় প্রতি বছরের মতো ভালো থাকার উদ্দেশ্যে শহরজুড়ে সুস্থতা, মননশীলতা ও সৃজনশীলতার অনুপ্রেরণা ছড়িয়ে দিতেই আবার অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এই উৎসব। আয়োজকদের মতে, বাংলাদেশ যখন নতুন করে আশাবাদ ও সংযোগ পুনর্গঠনের পথে, সেসময় ‘দা ফ্লো ফেস্ট’ আলোকপাত করছে, কালেকটিভ ওয়েলবিং বা সম্মিলিত সুস্থতার ধারণাকে নিয়ে কাজ করতে। এবারের মূল প্রতিপাদ্য, “সুস্থতা তখনই পূর্ণ হয়, যখন তা ভাগাভাগি করা যায়।”
প্রতিবারের মতো এবারের ফেস্টিভ্যালে থাকছে পাঁচটি অনন্য অভিজ্ঞতামূলক জোন- ‘দা ফিটনেস প্যাভিলিয়ন’ (পাওয়ার্ড বাই তুরাগ অ্যাকটিভ), ‘দা মেডিটেশন গার্ডেন’ (পাওয়ার্ড বাই সাতোরি), ‘দা আর্ট + সোল জোন’, ‘দা প্লেগ্রাউন্ড’ এবং ‘দা অ্যাম্ফিথিয়েটার’। ‘সাস্টেইনেবল ফ্যাশন বুলেভার্ড’, সেকশনে কাজ করা হয়েছে বিশেষ থিমে। আপনার পোশাকের পছন্দও আসলে মাইন্ডফুলনেস বা সচেতন জীবনযাপনেরই একটি অংশ। ‘সাস্টেইনেবল ফ্যাশন বুলেভার্ড’, এ থাকছে নির্বাচিত ব্র্যান্ডগুলোর উপস্থাপনায় করছে নৈতিক ও পরিবেশবান্ধব পোশাক। এখানে ফ্যাশনের সঙ্গে আছে সচেতনতার ছোঁয়া। যার উদ্দেশ্য স্টাইলের পাশাপাশি পৃথিবী-বান্ধব জীবনের অনুভব। ব্রান্ডগুলো হলো- হ্যাপিয়ার, ক্যালিও, সমস্যা নাই, আশা, ব্লুম, বেনে বৌ, আয়রা ও কিরোকি। ১০০ এর বেশি উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করছে এই আয়োজনে। পুরো আয়োজনে সবকিছু করা হবে পরিবেশবান্ধব উপাদান দিয়ে।
ড্রেস টু এক্সপ্রেস জোনে থাকবে বোনোরিটা, লোলা হোয়াইট, সোন্ডের, হুমায়রা খান, অরাম, শাড়ি কথন, আন্দিম ও আরমাদা।
তিন দিনের এই উৎসবে প্রতিদিন থাকবে যোগব্যায়াম ও ব্রেথওয়ার্ক সেশন, সাউন্ড হিলিং, তরুণ শিল্পীদের আর্ট ল্যাব, প্রকৃতি ও বিশুদ্ধ বাতাস নিয়ে কর্মশালা, বই প্রকাশনা, ফ্যাশন মোমেন্ট, ক্রসফিট ও মার্শাল আর্ট প্রদর্শনী, প্রতিদিন সন্ধ্যায় থাকবে কনসার্ট এবং ৮ নভেম্বর থাকবে ৫ কিলোমিটারের ফান রান। পাশাপাশি থাকবে নারী নেতৃত্ব, মানসিক স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং সমাজভিত্তিক আলোচনার নানা সেশন- যার মধ্যে অন্যতম “শেয়ার ইউর হিলিং স্টোরি শিরোনামে' বিশেষ ওপেন মাইক আয়োজন।
‘দা ফ্লো ফেস্ট’-এর প্রতিষ্ঠাতা সাজিয়া ওমর বলেন, “আমাদের লক্ষ্য একটি ওয়েলনেস স্যাংচুয়ারি বা প্রশান্তির আশ্রয় তৈরি করা। সৃজনশীলতা আর সহমর্মিতার সঙ্গে, সুস্থতা যেন হয়ে ওঠে লাইফস্টাইলের অংশ।”
সবার জন্য উন্মুক্ত থাকছে ফেস্টিভ্যালটি। ফ্রি রেজিস্ট্রেশনের জন্য লিংক eventure.services/e/Flow-Fest-2025 । বিস্তারিত জানতে চলে যেতে পারেন তাদের ওয়েবসাইটে www.theflowfest.com ।
ছবি: দা ফ্লো ফেস্ট