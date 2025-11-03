শুরু হতে যাচ্ছে তিন দিনের ভালো থাকার উৎসব

প্রতিবছরের মতো এবারের উৎসব সাজানো হয়েছে পাঁচটি বিশেষ অভিজ্ঞতামূলক জোনে। দ্য ফিটনেস প্যাভিলিয়ন, দ্য মেডিটেশন গার্ডেন, দ্য আর্ট + সোল জোন, দ্য প্লেগ্রাউন্ড এবং দ্য অ্যাম্ফিথিয়েটার। শিশুদের জন্য থাকছে গার্ডেনিং, জুম্বা, সেলফ ডিফেন্স, কার্টুন আঁকা, ব্রাশস্টোরি, গল্প বলা, থিয়েটার ও ক্রীড়া। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য যোগব্যায়াম, ধ্যান, সালসা, ক্রসফিট, সাউন্ড হিলিং, ওপেন মাইক, বই প্রকাশ এবং সুস্থ জীবনযাপনের বিভিন্ন আলোচনা আয়োজন করা হয়েছে।
এবারের উৎসবে নতুন সংযোজন ‘সাসটেইনেবল ফ্যাশন বুলেভার্ড’, যেখানে পরিবেশবান্ধব ও নৈতিক পোশাক তুলে ধরবে স্থানীয় ব্র্যান্ডগুলো।
উৎসবের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ১ নভেম্বর বিকেলে আয়োজন করা হয় ‘পার্ক ক্লিন আপ ডে’। গুলশান সোসাইটি ও দ্য ফ্লো ফেস্ট ঢাকার উদ্যোগে ২০ জন স্বেচ্ছাসেবক পার্ক পরিচ্ছন্নতায় অংশ নেন। নেতৃত্ব দেন স্বেচ্ছাসেবক সামির হোসেন। উপস্থিত ছিলেন উৎসবের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী সাজিয়া ওমর, স্পনসরশিপ কো-অর্ডিনেটর সজীব আল মামুন এবং মিডিয়া ম্যানেজার সুমাইয়া সালসাবিল। আয়োজকদের মতে, পরিচ্ছন্ন পার্কে দর্শনার্থীর সংখ্যা গড়ে ৩০ শতাংশ বেশি আসে, যা মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ইতিবাচক।
সাজিয়া ওমর বলেন, ‘আমাদের লক্ষ্য একটি ওয়েলনেস স্যাংচুয়ারি তৈরি করা। যেখানে সৃজনশীলতা, সহমর্মিতা আর সুস্থতা একসঙ্গে মিলিত হবে। সুস্থ জীবন যেন ট্রেন্ড নয়, হয়ে উঠুক প্রতিদিনের অভ্যাস।’ গত বছর প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ উৎসবে অংশ নিয়েছিল; এবার সেই সংখ্যা আরও বাড়ার আশা।
উৎসবে নারীদের জন্য ওমেনস সেলফ ডিফেন্স এবং স্বাস্থ্যবিষয়ক আলোচনা বিশেষ গুরুত্ব পাবে। প্যানেল আলোচনায় থাকবে ডিজিটাল ওয়েলনেস, মানসিক স্বাস্থ্য, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের যত্ন, টেকসই খাদ্য ও লাইফস্টাইল। প্রতিদিনের আয়োজন শেষে অনুষ্ঠিত হবে কনসার্ট, যেখানে থাকছে ইউনি জ্যাম, জোহাদ ও ক্যাসেট।
অংশ নিতে রেজিস্ট্রেশন করা যাবে: www.theflowfest.com/dhaka
শরীর, মন, সৃজনশীলতা, পরিবেশ ও কমিউনিটি—সব মিলিয়ে তিন দিনের এই উৎসব শুধু বিনোদন নয়, বরং ভালো থাকা, সচেতন জীবন এবং মানুষে মানুষে সংযোগের বার্তা বহন করবে বলে আয়োজকদের বিশ্বাস।