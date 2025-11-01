হ্যালোউইনের দিনটা এবার শুধু মানুষের জন্য নয়, ছিল পোষা প্রাণীদেরও। রাজধানীর বনানীতে ‘প্যাম্পার্ড প’ আয়োজন করেছিল দেশের প্রথম ‘পেট হ্যালোউইন পার্টি’, যেখানে কুকুর-বিড়ালরাও অংশ নিয়েছিল তাদের মালিকদের সঙ্গে এক রঙিন ফ্যাশন শোতে।
শুক্রবার বিকেল থেকে শুরু হওয়া এই আয়োজনটি পরিণত হয় উৎসবে। প্রবেশদ্বারেই চোখে পড়ে রঙিন মুখোশ, কুমড়ার লণ্ঠন, আই মাস্ক আর হ্যালোউইনের নানা প্রপস। ভেতরে ছিল ফটোবুথ, ফেস পেইন্টিং কর্নার, শিশুদের জন্য গেমস, আর অবশ্যই ‘বেস্ট কস্টিউম অ্যাওয়ার্ড’যা ঘিরেই ছিল সবার সবচেয়ে বেশি আগ্রহ।
সন্ধ্যার পর শুরু হয় আয়োজনটির সবচেয়ে প্রতীক্ষিত পর্ব, পেট কস্টিউম শো। প্রায় চল্লিশটির মতো কুকুর ও বিড়াল একে একে হাজির হয় নানান চরিত্রে। কেউ এসেছে ‘ব্যাটম্যান’ সেজে, কেউ ‘উইচ’, আবার কেউবা ‘প্রিন্সেস’। দর্শকদের হাততালিতে গমগম করতে থাকে পুরো প্রাঙ্গণ।
আয়োজনের উদ্যোক্তা ও প্যাম্পার্ড প’র সহ-প্রতিষ্ঠাতা আহনা রহমান বলেন,
“প্যাম্পার্ড প বাংলাদেশে প্রথম পেট গ্রুমিং সেলুন। আমরা চেয়েছিলাম হ্যালোউইনকে ঘিরে কিছু আনন্দমুখর ও নতুন কিছু করতে। তাই ভাবলাম, এবার প্রাণীরাই হোক অনুষ্ঠানের নায়ক।”
তার মতে, “এমন আয়োজন শুধু বিনোদন নয়, বরং পোষা প্রাণীদের সঙ্গে সম্পর্ককে আরও গভীর করে তোলে।”
অনুষ্ঠানে বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মডেল ও প্রাণীপ্রেমী প্রিয়া জান্নাতুল। তিনি বলেন, “আজকের অনুষ্ঠান প্রমাণ করেছে, মানুষ সত্যিই এখন প্রাণীদের প্রতি আরও সহানুভূতিশীল হচ্ছে। আমরা বিদেশি প্রজাতির প্রাণীদের যতটা ভালোবাসি, তেমনি দেশি প্রাণীদের প্রতিও মনোযোগী হওয়া জরুরি।”
সেরা তিন প্রতিযোগীকে দেওয়া হয় প্যাম্পার্ড প’র পক্ষ থেকে বিশেষ ডিসকাউন্ট সুবিধা ও উপহার সামগ্রী।
পুরস্কার বিতরণের পর ফটোসেশন আর হাসিখুশি মুখে শেষ হয় উৎসব। তবে আয়োজক ও অতিথিদের কথায় একটাই অনুভূতি ছিল, প্রেম, যত্ন আর সামান্য সৃজনশীলতা দিয়েই প্রাণীদের জন্য এমন আনন্দের জগৎ তৈরি করা যায়।
এই হ্যালোউইনে মানুষ আর পোষা প্রাণীর মিলিত আনন্দ আয়োজনেই প্রমাণ হয়। ভয় নয়, ভালোবাসাই আসল ম্যাজিক।
ছবি: হাল ফ্যাশন