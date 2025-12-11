বাড়ি থেকে বিদ্যালয়: প্রতিবন্ধী শিশুদের অন্তর্ভুক্ত শিক্ষার পথে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ

এমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগের সমাপনী অনুষ্ঠান হয়ে গেল ঢাকার বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রের উইন্ডি টাউন হলে— “বাড়ি থেকে বিদ্যালয় – একীভূতকরণের উদযাপন: শিখবো সবাই” প্রকল্পের।
২০২২ সালের এপ্রিল থেকে সাইটসেভার্সের নেতৃত্বে ADD International ও Sense International–এর সঙ্গে অংশীদারিত্বে এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সহযোগিতায় চলা এই প্রকল্প কাজ করেছে নরসিংদী ও সিরাজগঞ্জের তিনটি উপজেলায়। লক্ষ্য ছিল—প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বাড়ি থেকে শুরু করে বিদ্যালয় পর্যন্ত একটি ধারাবাহিক একীভূত শিক্ষা-ব্যবস্থা তৈরি করা।
সমাপনী অনুষ্ঠানে কী বার্তা উঠে এলো
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি, নীতি-নির্ধারক, উন্নয়ন সংস্থা, জাতিসংঘ এবং ওপিডি প্রতিনিধিদের উপস্থিতি শিখিয়েছে—অন্তর্ভুক্তি শুধু নীতি নয়; এটি একটি যৌথ বিশ্বাস ও দায়িত্ব।
“একীভূত শিক্ষা নীতিগত অঙ্গীকার নয়—এটি দায়িত্ব”
সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ সাইদুর রহমান খান বলেন, মাঠ পর্যায়ে যেসব সাফল্য এসেছে তা নিশ্চিত করছে যে গুরুতর প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে সবাইকে আরও দায়িত্বশীল হতে হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, প্রকল্পের অভিজ্ঞতা পরবর্তী PEDP পরিকল্পনায় প্রতিফলিত হবে।
“প্রতিটি শিশু সমান সুযোগের অধিকারী”
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আবু নূর মোঃ শামসুজ্জামান জানান, PEDP-2 থেকে শুরু হয়ে বর্তমানে PEDP-4–এ সরকারের একীভূত শিক্ষার কাজ আরও সুসংগঠিত হয়েছে। তবে পথ এখনও লম্বা—এবং এই যাত্রায় সাইটসেভার্স, ইউনিসেফ ও FCDO–এর মতো অংশীদাররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।
“শিক্ষা সুযোগ সৃষ্টি করে—আর সুযোগই বদলে দেয় ভবিষ্যত”
ব্রিটিশ হাই কমিশনের ডেভেলপমেন্ট কাউন্সেলর মার্টিন ডওসন বলেন, বাংলাদেশের স্কুলগামী প্রতিবন্ধী শিশুদের বড় অংশই এখনও স্কুলে যেতে পারে না। এই প্রকল্প সেই বাস্তবতা বদলানোর প্রচেষ্টার একটি শক্তিশালী উদাহরণ।
বিশেষজ্ঞদের চোখে প্রকল্পের প্রভাব
সাইটসেভার্স বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর আমৃতা রেজিনা রোজারিও বলেন, কমিউনিটি, স্কুল ব্যবস্থাপনা ও নীতি-নির্ধারকদের একসঙ্গে কাজ করার শক্তিই দেখিয়েছে—বাধা যত বড়ই হোক, শিক্ষার পথ তৈরি করা সম্ভব।
গ্লোবাল টেকনিক্যাল লিড হামিশ হিগিনসন জানান, প্রকল্পটি শুধু শিশুদের নয়, শিক্ষকদের, ওপিডি-দের এবং স্থানীয় প্রশাসনের সক্ষমতাও বাড়িয়েছে, যা ভবিষ্যতে একীভূত শিক্ষা আরও শক্তিশালী করবে।
যে মডেলটি পরিবর্তন এনেছে
“শিখবো সবাই” প্রকল্পের মূল শক্তি ছিল এর একীভূত মডেল—
* বাড়ি-ভিত্তিক শিক্ষা,
* স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য প্রস্তুতি,
* ওপিডি-দের সক্রিয় অংশগ্রহণ।
এই তিনের সমন্বয়ে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য তৈরি হয়েছে একটি সহায়ক শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ, যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শিক্ষা অঙ্গীকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
প্রতিটি শিশুর জন্য দরজা খুলে দেওয়া
শিক্ষা এমন একটি পথ, যা পা ফেলতে পারলেই সামনে আলো দেখা যায়। “বাড়ি থেকে বিদ্যালয়” প্রকল্প সেই আলো পৌঁছে দিয়েছে বহু পরিবারের কাছে। এটি কেবল একটি প্রকল্পের সমাপ্তি নয়—এটি অন্তর্ভুক্তির পথে বাংলাদেশের যাত্রার নতুন অধ্যায়। প্রতিটি শিশুর সমান সুযোগ নিশ্চিত করা মানে একটি আরও মানবিক, আরও সচেতন বাংলাদেশকে তৈরি করা। এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকুক—এটাই প্রত্যাশা।