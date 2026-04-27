ছবির গল্পে এসএমই বৈশাখী মেলা ১৪৩৩-এর নজরকাড়া যত পণ্য
লেখা: রাসেল মাহামুদ
এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বাংলা বর্ষবরণ উপলক্ষে সাত দিনব্যাপী এসএমই বৈশাখী মেলা ১৪৩৩ হয়েছে এবার। রাজধানীর আগারগাঁওয়ের বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে এ মেলা ছিল ১২-১৮ এপ্রিল পর্যন্ত। ১৫০টিরও বেশি স্টলে হস্ত ও কারুশিল্প পণ্য, পাটজাত পণ্য, তৈরি পোশাক ও ফ্যাশন সামগ্রী, কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য, হেরিটেজ পণ্য, প্রস্তুত খাবার ও স্ট্রিট ফুড, গয়না, চামড়াজাত পণ্য এবং সুগন্ধি ও লাইফস্টাইল পণ্যের এসএমই উদ্যোক্তাগণ তাঁদের পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রয় করেন। এই এসএমই মেলায় গিয়ে দেখা গেল নানা বৈচিত্র্যময় পণ্যের সমাহার। চলুন, এর মাঝে বেশি নজরকাড়া পণ্যগুলো দেখে নিই ছবির গল্পে।

ন্যাচারাল ডাইসহ তাঁতের ওপরে ব্লকের নকশার শাড়ি
টেপা পুতুলের আদলে তৈরি এই পুতুলগুলো
রঙিন সব পপ আর্ট করা লক্ষী সরা নজর কেড়েছে
কড়ির নকশায় ব্যাগ
কারুকাজ করা বটুয়া
সিরামিকের চুড়ি
ট্রাডিশনাল আমেজের মাটি ও কাঠের গয়না
ক্লে-র গয়নাও নজর কেড়েছে
হাতের কাজের আনস্টিচড থ্রিপিস
রেডিমেড সালোয়ার কামিজও ছিল
বিভিন্র শৌখিন পণ্য দ্দেখা গিয়েছে। কিছু হোম ডেকর আবার কিছু অনুষঙ্গ
শাড়ির ব্লক আর প্রিন্টে ছিল বেশ বৈচিত্র্য
বিডসের গয়না
ট্রেন্ডি কুর্তি মিলেছে এখানে
ছিল প্যাচওয়ার্কের কাফতান
ব্যাগের ভিন্নধর্মী কালেকশন
বাটিক আর প্যাভওয়ার্কের ফিউশনওয়্যার
ক্লায়সিক সাদা-লাল শাড়িতে আভিজাত্যের আমেজ
আরামদায়ক রেডি টু ওয়্যারে আগ্রহ ছিল সবার
অন্যান্য গয়নার পাশাপাশি চাহিদা ছিল ফেব্রিকের চুড়ির
লুঙ্গি দেখা গেল এই স্টলে
লুঙ্গি দেখা গেল এই স্টলে

ছবি: লেখক

প্রকাশ: ২৬ এপ্রিল ২০২৬, ২১: ৪৮
