কাল শুরু হচ্ছে হার-ই-ট্রেড এক্সিবিশন

দেশীয় পণ্য ও নারী উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ নিয়ে আগামীকাল ২ অক্টোবর থেকে রাজধানীতে শুরু হচ্ছে দশম হার-ই-ট্রেড এক্সিবিশন ‘শারদীয় আবাহন’। হার-ই-ট্রেড ট্রাস্টের আয়োজনে দুই দিনব্যাপী এই এক্সিবিশন অনুষ্ঠিত হবে ধানমন্ডি-২৭-এর মাইডাস সেন্টারে।
এবারের আয়োজনে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অংশ নিচ্ছেন ৬২ জন নারী উদ্যোক্তা। তাঁদের তৈরি ফ্যাশন পণ্য, হস্তশিল্প, হোম ডেকর, খাবারসহ বিভিন্ন ধরনের দেশীয় লাইফস্টাইল পণ্য থাকবে এক্সিবিশনে। নিজেদের উদ্যোগ ও সৃজনশীল কাজ সরাসরি ক্রেতা ও দর্শনার্থীদের সামনে তুলে ধরার সুযোগ পাবেন অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তারা।
নারী উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনকে তুলে ধরার পাশাপাশি তাঁদের মধ্যে নেটওয়ার্কিং, বাজার সম্প্রসারণ এবং ব্যবসায়িক সংযোগ তৈরির সুযোগ তৈরি করাও এই আয়োজনের লক্ষ্য।
এর মাধ্যমে উদ্যোক্তারা নিজেদের পণ্য ও উদ্যোগকে আরও বড় পরিসরে পরিচিত করার পাশাপাশি নতুন বাজার ও ব্যবসায়িক সম্ভাবনার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাবেন। ২ অক্টোবর এক্সিবিশনের উদ্বোধনী আয়োজনে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-এর নির্বাহী পরিচালক ড. নাজনীন আহমেদ। দুই দিনের এই আয়োজন চলবে ২ ও ৩ অক্টোবর সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত।