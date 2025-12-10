নতুন ঠিকানায় পারসোনা: আন্তর্জাতিক মানের সৌন্দর্যসেবায় এক আধুনিক সংযোজন

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ ২০২৪, আনিকা আলম; পারসোনার সিইও ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর কানিজ আলমাস খান; সিনিয়র ডিরেক্টর রুনু মোশাররফসহ প্রতিষ্ঠানের বোর্ড সদস্য, গণমাধ্যমকর্মী ও ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। নতুন শাখার পরিবেশ, আর্কিটেকচার ও সেবার মান নিয়ে সবার মধ্যেই ছিল অনুকূলে প্রশংসা।
মিস আনিকা আলম বলেন, “পারসোনা বহু বছর ধরে সৌন্দর্যসেবার ক্ষেত্রে এক বিশ্বস্ত ব্র্যান্ড। তাদের প্রতিনিয়ত পরিবর্তন, আধুনিকায়ন ও গ্রাহক অভিজ্ঞতার প্রতি যত্ন সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ক। এই নতুন আউটলেট শুধু সেবা নয়, মানের নতুন প্রতীক।”
নতুন শাখা স্থানান্তরের পেছনে প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল—আরও বিস্তৃত জায়গা, আরও আরামদায়ক পরিবেশ এবং গ্রাহকদের জন্য সহজ যোগাযোগের সুবিধা। এ বিষয়ে কানিজ আলমাস খান বলেন, “গ্রাহকরাই আমাদের শক্তি। পুরোনো জায়গাটি ভালো হলেও কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। নতুন শাখাটি এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যাতে আমাদের গ্রাহকেরা আরও স্বস্তি, স্বাচ্ছন্দ্য ও উন্নত সেবা একসঙ্গে পান।”
তিনি আরও যোগ করেন, “একটি বিউটি সেলুন শুধু সেবা পাওয়ার জায়গা নয়—এটি আরামের, নিজের যত্ন নেওয়ার এবং মানসিক শান্তির জায়গা। পরিবেশ, সেবার মান আর টিমের আন্তরিকতা মিলিয়েই সেই অভিজ্ঞতা তৈরি হয়। গুলশান-২-এর নতুন শাখায় আমরা সেই অভিজ্ঞতাকে আরও উচ্চতায় নিয়ে যেতে চাই।”
পারসোনার বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ডিরেক্টর শাওন তানভীর বলেন, “এই নতুন বিন্যাস আমাদের গ্রাহকদের প্রতি ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতার প্রতিফলন। তাদের আস্থা আমাদের সব সময় নতুন উদ্ভাবন ও সেবার প্রসারণে অনুপ্রাণিত করে।”
২৫ বছরের যাত্রায় পারসোনা ইতিমধ্যে বাংলাদেশের সৌন্দর্যসেবা শিল্পে পথিকৃৎ হিসেবে স্বীকৃত। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির ১৪টি আউটলেট ঢাকা ছাড়াও চট্টগ্রাম ও সিলেটে পরিচালিত হচ্ছে। প্রশিক্ষিত কর্মী তৈরিতে নিজস্ব ট্রেনিং সিস্টেম এবং দুই হাজারেরও বেশি কর্মীর মাধ্যমে পারসোনা শুধু সৌন্দর্য নয়, কর্মসংস্থান ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতেও বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে।
ছবি: পারসোনা