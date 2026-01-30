সুতোর গল্প: নিজস্বতায় বোনা উৎসব

দেশীয় ফ্যাশনের নিজস্বতা, সৃজনশীলতা ও ঐতিহ্যকে এক ছাদের নিচে তুলে ধরতে আসছে তিন দিনব্যাপী বিশেষ আয়োজন। ফ্যাশন এন্টারপ্রেনিউরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (এফইএবি) উদ্যোগে ১৯ থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রাজধানীর মাইডাস সেন্টারের ১২ তলায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে প্রদর্শনী ও মেলা। যার নাম, ‘সুতোর গল্প: নিজস্বতায় বোনা উৎসব’।
এই আয়োজন ঘিরে একত্র হচ্ছে দেশের প্রথিতযশা ও উদীয়মান ফ্যাশন উদ্যোক্তা ও ব্র্যান্ডগুলো। দেশীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও সমসাময়িক নকশার পোশাক থেকে শুরু করে অনুষঙ্গ—সবই থাকবে এখানে। আসন্ন ঈদকে সামনে রেখে মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক উদ্যোক্তা হাজির হচ্ছেন তাঁদের নতুন ও এক্সক্লুসিভ কালেকশন নিয়ে।
রুচিশীল, সৃষ্টিশীল ও সময়োপযোগী ডিজাইনের পণ্যে ভরপুর এই মেলায় ৩৬টি প্রতিষ্ঠানের ঈদ কালেকশন একসঙ্গে প্রদর্শিত হবে। ফলে ক্রেতাদের জন্য এটি হবে এক অনন্য সুযোগ—এক ছাদের নিচেই ঈদের পূর্ণাঙ্গ শপিংয়ের অভিজ্ঞতা।
দেশীয় ফ্যাশন উদ্যোগকে উৎসাহ দেওয়া ও উদ্যোক্তাদের সৃজনশীল কাজ সরাসরি ক্রেতাদের সামনে তুলে ধরাই এই উৎসবের মূল উদ্দেশ্য। ‘সুতোর গল্প: নিজস্বতায় বোনা উৎসব” তাই কেবল একটি প্রদর্শনী বা মেলা নয়, এটি দেশীয় ফ্যাশনের প্ল্যাটফর্মও। সব মিলিয়ে এই আয়োজন দর্শনার্থীদের জন্য নিয়ে আসবে এক ভিন্ন অভিজ্ঞতা। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত মেলাটি সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।